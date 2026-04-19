El festival Coachella 2026 nos regaló uno de los momentos más virales del festival. El sábado, durante el set principal de Justin Bieber en el segundo fin de semana, el cantante decidió hacer algo especial. Sacó a Billie Eilish al escenario y la convirtió en su “One Less Lonely Girl”.
Justin Bieber convierte a Billie Eilish en su 'One less lonely girl' en su cierre de Coachella
Justin Bieber sorprendió a Billie Eilish en el escenario
Justin Bieber estaba en la parte más nostálgica de su set, repasando sus éxitos antiguos. Cuando llegó el turno de “One Less Lonely Girl”, su hit de 2009, cuando decidió romper la tradición de elegir a una fan cualquiera del público para subirla y cantar la canción como es una tradición de sus conciertos, en cambio, miró hacia donde estaba Billie Eilish, la señaló y la llamó directamente al escenario.
Hailey Bieber, que estaba muy cerca, la empujó con cariño y la animó para que subiera. La cantante dudó un segundo, nerviosa y sin esperarlo, pero terminó subiendo entre risas y sorpresa pero cubriéndose la cara de emoción y de vergüenza. Una vez arriba, Justin la llevo hasta una silla en el centro del escenario mientras cantaba.
Luego empezó a cantarle la canción directamente a ella, acercándose, mirándola a los ojos y sosteniéndola cuando veía que se emocionaba demasiado. Billie se cubría la cara una y otra vez, se reía nerviosa, se inclinaba hacia adelante y en un momento casi se cae de la silla. Justin la abrazó varias veces, la sostuvo por los hombros y continuó la serenata con una gran sonrisa.
Hacia el final de la canción, cuando Billie se levantó, Justin la abrazó por detrás y le dijo al micrófono con cariño: “Solo tú, preciosa”. Billie, todavía abrumada, se rio y corrió de vuelta al público entre aplausos. Billie y Justin se conocieron por primera vez en Coachella 2019, cuando ella era una fan adolescente que admiraba a su ídolo. Siete años después, en el mismo festival, Justin le devolvió ese amor de una forma hermosa y espontánea. Todo quedó grabado en el livestream oficial de Coachella y los videos se volvieron virales en minutos.
Los invitados especiales de Justin Bieber desde Big Sean hasta SZA
Además del momento tan emotivo y viral con Billie Eilish , Justin Bieber invitó a varios artistas durante su show como headliner. El set estuvo lleno de colaboraciones especiales como con Sexyy Red para interpretar juntos la canción “Sweet Spot”. Después llegó Big Sean, con quien Justin cantó “As Long As You Love Me” y “No Pressure”.
Más tarde, Justin trajo a su amigo y colaborador en producción Dijon para la canción “Devotion". Dijon, que ya había colaborado con Justin en su álbum Swag, entregó una versión cálida y bien producida que gustó mucho a los fans.
Cerca del final del set, Justin sorprendió a todos llamando a SZA al escenario para cantar juntos “Snooze”, el hit de 2023 de la cantante. SZA aportó su voz suave y poderosa, mientras Justin la acompañaba con armonías y admiración visible. Este segmento llegó después de “Devotion” con Dijon y justo antes de que Justin cerrara solo con “Daisies”, seguido de fuegos artificiales.
La aparición de SZA generó muchos aplausos y fue uno de los highlights más comentados junto con el de Billie Eilish y dejó a los fans de Bieber con eperanzas de verlo de nuevo , y una posible gira o más presentaciones.