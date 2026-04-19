Justin Bieber convierte a Billie Eilish en su 'One less lonely girl' en su cierre de Coachella

Justin Bieber sorprendió a Billie Eilish en el escenario

Justin Bieber estaba en la parte más nostálgica de su set, repasando sus éxitos antiguos. Cuando llegó el turno de “One Less Lonely Girl”, su hit de 2009, cuando decidió romper la tradición de elegir a una fan cualquiera del público para subirla y cantar la canción como es una tradición de sus conciertos, en cambio, miró hacia donde estaba Billie Eilish, la señaló y la llamó directamente al escenario.

Hailey Bieber, que estaba muy cerca, la empujó con cariño y la animó para que subiera. La cantante dudó un segundo, nerviosa y sin esperarlo, pero terminó subiendo entre risas y sorpresa pero cubriéndose la cara de emoción y de vergüenza. Una vez arriba, Justin la llevo hasta una silla en el centro del escenario mientras cantaba.

Luego empezó a cantarle la canción directamente a ella, acercándose, mirándola a los ojos y sosteniéndola cuando veía que se emocionaba demasiado. Billie se cubría la cara una y otra vez, se reía nerviosa, se inclinaba hacia adelante y en un momento casi se cae de la silla. Justin la abrazó varias veces, la sostuvo por los hombros y continuó la serenata con una gran sonrisa.

Billie Eilish y Justin Bieber en Coachella 2026 (gossiproomoff/Instagram )

Hacia el final de la canción, cuando Billie se levantó, Justin la abrazó por detrás y le dijo al micrófono con cariño: “Solo tú, preciosa”. Billie, todavía abrumada, se rio y corrió de vuelta al público entre aplausos. Billie y Justin se conocieron por primera vez en Coachella 2019, cuando ella era una fan adolescente que admiraba a su ídolo. Siete años después, en el mismo festival, Justin le devolvió ese amor de una forma hermosa y espontánea. Todo quedó grabado en el livestream oficial de Coachella y los videos se volvieron virales en minutos.