Pedro Almodóvar pone en duda la calidad actoral de Jacob Elordi tras verlo en 'Frankenstein' y 'Cumbres Borrascosas'

¿Qué dijo Pedro Almodóvar de Jacob Elordi?

La conversación surgió cuando la conductora del podcast le comentó al director que Elordi, en una ocasión, había expresado su interés por participar en una película española. Considerando que el actor tiene raíces vascas, ya que su padre y su abuelo nacieron en esa región, ha mostrado un interés particular por su cultura.

Por ello, la conductora le hizo una petición especial a Almodóvar para que fuera él quien hiciera realidad esa posibilidad y llevara a Elordi al cine español.

Jacob Elordi ha mostrado interés por participar en una película de habla española. (Getty Images)

A pesar de que el actor se ha convertido en una de las figuras más reconocidas de su generación, con nominaciones a premios importantes en Hollywood y papeles cada vez más exigentes, el español dejó ver que aún tiene ciertas reservas sobre su consolidación actoral.

“O sea que el estrellato de Jacob Elordi ya veo que es cierto”, expresa el cineasta. “Porque yo todavía estaba dudando si era simplemente un sex symbol o si era un actor respetado”.

Pedro Almodóvar opinó sobre Jacob Elordi y su trabajo como actor. (Getty Images)

¿Qué opina Almodóvar sobre Jacob Elordi en ‘Frankenstein’?

La conductora del podcast mencionó las nominaciones que obtuvo el actor australiano por interpretar al monstruo de Frankenstein en la adaptación de Guillermo del Toro, un reconocimiento que sumó prestigio a su trayectoria.

No obstante, Almodóvar también compartió su opinión sobre este papel, al considerar que la imagen del personaje resultaba más atractiva, en contraste con la apariencia tradicionalmente horrorosa que han tenido los monstruos en adaptaciones cinematográficas previas. “Lo han puesto como ceñidito con vendas, mucha venda, pero es una imagen como hot y sexual”, señala.

Jacob Elordi en su papel del monstruo de Frankenstein. (IMDB)

Además, el director opinó que este no es un papel que exija gran complejidad actoral. Destacó que el tono de voz utilizado no resulta tan demandante como interpretar con mayor rango expresivo, por lo que le gustaría verlo en otro tipo de personajes.

“Pero Frankenstein es un trabajo, digamos, bastante cómodo para un actor. O sea, tenemos que verle, yo todavía, por lo menos, en algún otro papel que demande más de él”, comentó.