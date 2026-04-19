La inesperada reacción de Jennifer Aniston al debut como papá de su ex esposo Justin Theroux

Justin Theroux está viviendo uno de los momentos más felices de su vida personal. A sus 54 años, el reconocido actor es padre por primera vez junto a su esposa, la actriz Nicole Brydon Bloom, de 31 años. La pareja lo anuncio en una nueva publicación en instagram donde se mostraba la foto de su pequeño.
Tanto Justin como Nicole se muestran muy ilusionados con esta nueva etapa y, según fuentes cercanas, no descartan ampliar la familia en el futuro. Esta noticia marca un nuevo capítulo lleno de alegría para el actor, quien después de su divorcio de Jennifer Anistonha construido una relación estable y discreta con Nicole.
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La reacción de Jennifer Aniston ante la noticia
Jennifer Aniston, exesposa de Justin Theroux, ha mantenido una relación amistosa con él desde su divorcio en 2017, ambos siguen interesándose el uno por el otro a pesar de haber terminado su matrimonio y tras la publicación de Theroux, Jennifer Aniston le dio un me gusta amistosamente.
Actualmente, Jennifer Aniston de 56 años mantiene una relación con el coach emocional Jim Curtis. Iniciaron su noviazgo en marzo de 2025 y lo hicieron público en redes sociales con una fotografía en blanco y negro donde aparece abrazada a él, acompañada de la frase “Feliz cumpleaños, mi amor. Te adoro”. Justin Theroux incluso dio “me gusta” a esa publicación.
La relación entre Justin y Jennifer continúa siendo cordial y respetuosa después de su separación. Jennifer ha encontrado una nueva pareja y se encuentra en un buen momento personal, mientras Justin inicia esta nueva etapa como padre.
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Justin Theroux y su nueva pareja Nicole Brydon Bloom
Justin Therouxy Nicole Brydon Bloom comenzaron su relación en 2023. Fueron vistos juntos por primera vez en un evento de Netflix celebrado en febrero de ese año en el club Zero Bond de Nueva York. Poco después, los medios los captaron durante una cita romántica, lo que confirmó su romance.
La pareja hizo su debut oficial en la alfombra roja durante la fiesta de los Oscar organizada por Vanity Fair en 2024. La relación avanzó con rapidez: durante el Festival Internacional de Cine de Venecia, Justin le pidió matrimonio a Nicole. Ella lució un anillo de diamantes y la boda se celebró a principios de 2025, en marzo, en una playa de Tulum, México.
Nicole Brydon Bloom es actriz y es conocida por interpretar a Maud Beaton en la serie La edad dorada de HBO. También ha participado en producciones como A Small Family Affair y El vecindario. Justin Theroux, por su parte, ha estado trabajando en proyectos como la película Beetlejuice Beetlejuice de Tim Burton y tiene pendiente el estreno de El diablo viste de Prada 2 en 2026. Actualmente protagoniza la serie Fallout para Amazon Prime Video.
La confirmación del embarazo ocurrió el 8 de diciembre de 2025 durante el estreno de la segunda temporada de Fallout en el Museo de la Academia de Cine de Los Ángeles. Nicole apareció en la alfombra roja con un elegante vestido ajustado que marcaba claramente su barriga de embarazada y ahora dándole la bienvenida a su nuevo bebé.