La inesperada reacción de Jennifer Aniston al debut como papá de su ex esposo Justin Theroux

Justin Theroux y su nueva pareja Nicole Brydon Bloom

Justin Theroux y Nicole Brydon Bloom comenzaron su relación en 2023. Fueron vistos juntos por primera vez en un evento de Netflix celebrado en febrero de ese año en el club Zero Bond de Nueva York. Poco después, los medios los captaron durante una cita romántica, lo que confirmó su romance.

La pareja hizo su debut oficial en la alfombra roja durante la fiesta de los Oscar organizada por Vanity Fair en 2024. La relación avanzó con rapidez: durante el Festival Internacional de Cine de Venecia, Justin le pidió matrimonio a Nicole. Ella lució un anillo de diamantes y la boda se celebró a principios de 2025, en marzo, en una playa de Tulum, México.

Nicole Brydon Bloom y Justin Theroux asisten a la gala benéfica "Save Them All" de la Best Friends Animal Society. (Jamie McCarthy/Getty Images for Best Friends An)

Nicole Brydon Bloom es actriz y es conocida por interpretar a Maud Beaton en la serie La edad dorada de HBO. También ha participado en producciones como A Small Family Affair y El vecindario. Justin Theroux, por su parte, ha estado trabajando en proyectos como la película Beetlejuice Beetlejuice de Tim Burton y tiene pendiente el estreno de El diablo viste de Prada 2 en 2026. Actualmente protagoniza la serie Fallout para Amazon Prime Video.

Justin Theroux y Nicole Brydon Bloom asisten al estreno en el Reino Unido de "Beetlejuice Beetlejuice". (John Phillips/Getty Images for Warner Bros. Pi)

La confirmación del embarazo ocurrió el 8 de diciembre de 2025 durante el estreno de la segunda temporada de Fallout en el Museo de la Academia de Cine de Los Ángeles. Nicole apareció en la alfombra roja con un elegante vestido ajustado que marcaba claramente su barriga de embarazada y ahora dándole la bienvenida a su nuevo bebé.