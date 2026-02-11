Jennifer Aniston cumple 57 años; así ha cambiado su dieta y rutina de ejercicios con el paso del tiempo

¿Qué dieta hace Jennifer Aniston?

En cuanto a su dieta, Jennifer Aniston describe que sigue un plan 80/20, esto siendo que el 80 por ciento come de manera saludable y el 20 por ciento come lo que se le antoja sin importar las calorías.

"Me tomo días donde me como todo lo que se me antoja, no me restrinjo”, dijo a Today.

Como le mencionó a People, ella empieza su día con un licuado que incluye plátano, cerezas, blackberries, un polvo verde, colágeno, un poco de polvo de cacao, gotas de stevia y leche de chocolate de almendra.

Getty Images (Jon Kopaloff/Getty Images)

“Como pueden ver me gusta mucho el sabor a chocolate”, dijo. “No me gusta el sabor de la proteína”

Aparte de su café mañanero, su vinagre de manzana mezclado con agua y su licuado, ella toma mucha agua en el transcurso del día.

“Me he convertido en alguien que se fija mucho en la gente que no toma mucha agua porque yo siempre he sido alguien que toma bastante agua”, comentó la actriz.

“Los fines de semana es cuando entra en juego la regla del 20 por ciento”, dijo a Women’s Health. “Hago lo que quiero”, comentó.

“Me permito una pizza, una hamburguesa, pasta o algo extra especial” y añadió que “por lo demás, el almuerzo y la cena son lo mismo: vegetales y proteína, presentados de alguna forma que sea interesante y deliciosa, como pollo asado o pescado a la parrilla”.

Getty Images (Jamie McCarthy/Getty Images)

Sus antojos, según explicó a Today, tiran más hacia lo salado que hacia lo dulce. “Sería una hamburguesa con queso y papas fritas o comida mexicana, pasta, pizza... todo lo que sea salado. No soy una persona de dulces. No busco helados ni pasteles”, dijo. "Definitivamente soy más de antojos salados”.