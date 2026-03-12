Billie Eilish está a un paso de debutar con un protagónico en 'The Bell Jar', aquí los detalles

Billie Eilish protagonizaría ‘The Bell Jar’

Sarah Polley, quien ganó el Oscar a Mejor Guion Adaptado por su película Women Talking, será la encargada de escribir y dirigir esta adaptación de la novela de Plath.

La película está siendo producida por Joy Gorman Wettels (13 Reasons Why), Plan B Entertainment y StudioCanal, además de que actualmente se encuentra cerrando un acuerdo de distribución con Focus Features.

Esta no sería la primera vez que Billie Eilish actúe. La cantante apareció en un episodio de la serie Swarm de Prime Video, por el que ganó el premio a Actuación en Serie del Año en los People’s Choice Awards por interpretar a Eva, la líder de un grupo con una dinámica similar a una secta.



Asimismo, la artista ha estado muy ligada al mundo cinematográfico. A los 22 años se convirtió en la persona más joven en ganar dos premios Oscar y en la única persona nacida en el siglo XXI en obtener un galardón de la Academia. Un logro que consiguió gracias a sus canciones originales No Time To Die para la película homónima de James Bond y What Was I Made For? para Barbie.

Además, actualmente se encuentra co dirigiendo su documental de gira Billie Eilish: Hit Me Hard and Soft – The Tour, junto al galardonado director James Cameron.

De acuerdo con Deadline, Eilish interpretaría a Esther Greenwood, lo que convertiría este proyecto en su primer papel protagónico en cine.