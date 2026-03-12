Billie Eilish está a un paso de debutar con un protagónico en 'The Bell Jar', aquí los detalles

Billie Eilish, una de las cantantes más exitosas de la última década, está preparándose para ir más allá de la música y hacer su debut actoral en el cine.
De acuerdo con diversos medios, la artista de 24 años está en pláticas para protagonizar la adaptación cinematográfica de The Bell Jar, la novela de 1963 escrita por Sylvia Plath. La película será dirigida por la ganadora del Oscar Sarah Polley y marcaría el primer papel protagónico de Eilish en la pantalla grande.
Billie Eilish protagonizaría ‘The Bell Jar’
Sarah Polley, quien ganó el Oscar a Mejor Guion Adaptado por su película Women Talking, será la encargada de escribir y dirigir esta adaptación de la novela de Plath.
La película está siendo producida por Joy Gorman Wettels (13 Reasons Why), Plan B Entertainment y StudioCanal, además de que actualmente se encuentra cerrando un acuerdo de distribución con Focus Features.
Esta no sería la primera vez que Billie Eilish actúe. La cantante apareció en un episodio de la serie Swarm de Prime Video, por el que ganó el premio a Actuación en Serie del Año en los People’s Choice Awards por interpretar a Eva, la líder de un grupo con una dinámica similar a una secta.
Asimismo, la artista ha estado muy ligada al mundo cinematográfico. A los 22 años se convirtió en la persona más joven en ganar dos premios Oscar y en la única persona nacida en el siglo XXI en obtener un galardón de la Academia. Un logro que consiguió gracias a sus canciones originales No Time To Die para la película homónima de James Bond y What Was I Made For?para Barbie.
Además, actualmente se encuentra co dirigiendo su documental de gira Billie Eilish: Hit Me Hard and Soft – The Tour, junto al galardonado director James Cameron.
De acuerdo con Deadline, Eilish interpretaría a Esther Greenwood, lo que convertiría este proyecto en su primer papel protagónico en cine.
¿De qué se trata ‘The Bell Jar’?
La única novela de la poeta Sylvia Plath es una historia semi-autobiográfica que sigue a Esther Greenwood, una joven que, tras conseguir un trabajo en una prestigiosa revista de Nueva York, comienza a enfrentar una profunda crisis de identidad y una lucha con su salud mental debido a las expectativas que la sociedad impone sobre ella.
La narrativa tiene paralelos con la experiencia personal de la autora y su propia batalla contra la depresión. Plath murió un mes después de que su novela fuera publicada en el Reino Unido, por suicidio.
El papel protagónico podría encajar bien con Eilish, quien también ha hablado abiertamente sobre su salud mental a través de su música y en algunas entrevistas.
La novela ya fue adaptada anteriormente en 1979 por el director Larry Peerce, y desde entonces ha tenido otros intentos fallidos de llegar nuevamente a la pantalla. En 2007, la actriz Julia Stiles iba a protagonizar una nueva versión, pero el proyecto no se concretó. Años después, Kirsten Dunst también planeaba dirigir una adaptación con Dakota Fanning, pero esa producción tampoco se llevó a cabo. En 2019, Showtime planeaba hacer una adaptación en formato de serie con Frankie Shaw, sin embargo, finalmente fue descartada.
Ahora, la versión dirigida por Sarah Polley, con Billie Eilish vinculada al proyecto, lleva tiempo en desarrollo, según reporta Deadline. Mientras tanto, los fans de la cantante ya han comenzado a mostrar su apoyo y entusiasmo ante la posibilidad de verla asumir este nuevo reto en el cine.