¿Pablo Lyle regresa a Televisa?, el productor Juan Osorio asegura que el actor “va a dar una gran sorpresa”

Pablo Lyle podría salir libre este año, dice Juan Osorio

Juan Osorio volvió a generar expectativa en torno a la situación legal de Pablo Lyle, al asegurar que existe la posibilidad de que el actor recupere su libertad este mismo año, en medio del proceso que enfrenta en Estados Unidos.

El productor de Televisa se mostró optimista sobre el futuro del actor, destacando el proceso personal que ha vivido durante este tiempo.

Pablo Lyle podría quedar libre este año, asegura Juan Osorio (Telemundo)

“Yo espero que este año esté con su libertad Pablo, se ha cuidado mucho, yo creo que va a venir, va a dar una gran sorpresa, estoy convencido de que este muchacho, este tipo de experiencias tan amargas que a todos nos toca vivir de una u otra manera hacer madurar, hacen crecer, pero también regresas con mucha energía, yo estoy convencido de que va a salir bien”, expresó.