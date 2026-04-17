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Espectáculos

¿Pablo Lyle regresa a Televisa?, el productor Juan Osorio asegura que el actor “va a dar una gran sorpresa”

El productor Juan Osorio confía en que el actor Pablo Lyle quede libre este mismo año y aseguró que regresará con mucha energía, tras estar preso en Florida.
vie 17 abril 2026 04:59 PM
Pablo Lyle, ¿cerca de quedar libre? El actor es trasladado a prisión de menor seguridad
Pablo Lyle (Getty Images)

El productor Juan Osorio confía en que el actor Pablo Lyle recupere este mismo año su libertad, tras cumplir con la sentencia que le impusieron en Florida y que lo ha mantenido en prisión y obligado a hacer una pausa en su carrera, aunque aseguró que "dará una gran sorpresa".

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Pablo Lyle podría salir libre este año, dice Juan Osorio

Juan Osorio volvió a generar expectativa en torno a la situación legal de Pablo Lyle, al asegurar que existe la posibilidad de que el actor recupere su libertad este mismo año, en medio del proceso que enfrenta en Estados Unidos.

Tienes que leerlo:

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Pablo Lyle: El instante que cambió su vida para siempre El actor Pablo Lyle fue sentenciado a cinco años de prisión y ocho de libertad condicional por la muerte de un hombre de 63 años a quien golpeó en un incidente de tránsito que cambió su vida

El productor de Televisa se mostró optimista sobre el futuro del actor, destacando el proceso personal que ha vivido durante este tiempo.

Pablo Lyle
Pablo Lyle podría quedar libre este año, asegura Juan Osorio (Telemundo)

“Yo espero que este año esté con su libertad Pablo, se ha cuidado mucho, yo creo que va a venir, va a dar una gran sorpresa, estoy convencido de que este muchacho, este tipo de experiencias tan amargas que a todos nos toca vivir de una u otra manera hacer madurar, hacen crecer, pero también regresas con mucha energía, yo estoy convencido de que va a salir bien”, expresó.

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Juan Osorio está optimista ante el caso de Pablo Lyle

El caso de Pablo Lyle se remonta a marzo de 2019, cuando en Miami se vio involucrado en un altercado de tránsito en el que golpeó a un hombre de 63 años, quien días después falleció por las lesiones.

Tras un largo proceso legal, en 2022 fue declarado culpable de homicidio involuntario y en 2023 recibió una sentencia de cinco años de prisión, además de ocho años de libertad condicional y servicio comunitario.

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Pablo Lyle ya tiene trabajo asegurado en cuanto recupere su libertad (Agencia México)

En ese contexto, las declaraciones de Juan Osorio apuntan a la posibilidad de que el actor acceda a beneficios por buen comportamiento o reducción de condena, aunque esto depende de las autoridades estadounidenses.

Al ser cuestionado sobre si ha mantenido contacto con la familia de Pablo, el productor fue reservado. “No puedo expresar porque siempre hay que guardar ese secreto, ¿sabes?”, respondió.

También aclaró que no ha tenido oportunidad de visitarlo. “No, no, para nada”, dijo de forma tajante.

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Juan Osorio quiere ser 'el primer productor' que trabaje con Pablo Lyle en cuanto quede libre

A pesar de no haberlo visitado en prisión en Estados Unidos, el productor Juan Osorio dejó ver su interés en trabajar con Pablo Lyle una vez que recupere su libertad. “Ya lo había dicho, yo creo que seré el primer productor que trabaje con él”, aseguró.

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Pablo Lyle permanece en una prisión de Florida donde su comportamiento ha sido ejemplar, aseguran (Instagram.)

Por otro lado, Osorio fue cuestionado sobre la posibilidad de integrar a Eleazar Gómez en alguno de sus proyectos, tras los rumores sobre su salida de TV Azteca, pero descartó esa opción por ahora. “No, en este momento no”, afirmó.

Las declaraciones del productor han reavivado el interés sobre el caso de Pablo Lyle y su posible regreso a la actuación, en caso de que logre recuperar su libertad antes de lo previsto.

Con información de Agencia México

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abril 2026

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