Justin Bieber conquista Coachella 2026 con un show que recorre toda su historia musical

Justin Biebervolvió a demostrar por qué es una de las figuras más influyentes del pop global al encabezar la segunda noche de Coachella. Ante una multitud, el canadiense ofreció un espectáculo que recorrió todas las etapas de su carrera y rápidamente se volvió viral.
Relajado y fiel a su estilo, el cantanteapareció en el escenario con sudadera con capucha, pantalones cortos y lentes de sol. Desde el inicio, marcó el tono cercano del show al interactuar directamente con el público: “Díganme qué canción quieren escuchar esta noche”, lanzó, generando una conexión inmediata tanto con los asistentes como con quienes seguían la transmisión en vivo.
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Un recorrido por su pasado y presente musical
El concierto de Justin Bieber funcionó como un viaje por su trayectoria. Bieber interpretó algunos de los temas que lo catapultaron a la fama, como “Baby”, “Beauty and a Beat”, “Never Say Never”, “Favorite Girl”, “One Less Lonely Girl”, “All That Matters” y “Beauty and a Beat”, desatando la euforia colectiva.
Al mismo tiempo, presentó por primera vez en vivo canciones de sus más recientes lanzamientos, SWAG y SWAG II, mostrando una faceta más actual y evolucionada de su sonido. La mezcla entre pasado y presente fue uno de los grandes aciertos del espectáculo.
Como parte del montaje, el artista utilizó un ordenador portátil para proyectar videos personales que han marcado su carrera, incluidos antiguos clips de YouTube, que recuerdan sus inicios, y momentos virales más recientes, como su enfrentamiento con un paparazzi que acaparó titulares meses atrás.
La noche también estuvo marcada por varias apariciones inesperadas. Bieber compartió escenario con Wizkid, Tems, The Kid LAROI, Dijon y Mk.gee, elevando aún más la energía del show.
Entre el público, su esposa, Hailey Bieber, siguió cada momento con entusiasmo. Uno de los instantes más comentados llegó cuando el cantante, durante la interpretación de “Everything Hallelujah”, mencionó tanto a ella como a su hijo Jack Blues, de 19 meses. La reacción de Hailey, saludando desde la multitud, no tardó en viralizarse en redes sociales.
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Un show anticipado y cuidadosamente preparado
Previo a su presentación, Justin Bieber había generado expectativa al compartir en Twitch adelantos del proceso creativo detrás del espectáculo. En estos videos, mostró ensayos y momentos con su equipo, dejando ver la dedicación invertida en su regreso al escenario principal de Coachella.
La presencia de Bieber en el festival también marca una evolución respecto a años anteriores. En 2025, él y Hailey asistieron como invitados y organizaron una exclusiva fiesta privada en el Red Bull Mirage, mientras figuras como Lady Gaga lideraban el cartel principal.
Hoy, como cabeza de cartel, Bieber no solo reafirma su vigencia, sino que demuestra su capacidad de reinventarse sin perder la conexión con el público que lo ha acompañado desde sus inicios.
Con un show que equilibra memoria, actualidad y espectáculo, el canadiense convirtió su presentación en uno de los momentos más comentados de Coachella 2026.