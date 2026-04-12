Justin Bieber conquista Coachella 2026 con un show que recorre toda su historia musical

Un recorrido por su pasado y presente musical

El concierto de Justin Bieber funcionó como un viaje por su trayectoria. Bieber interpretó algunos de los temas que lo catapultaron a la fama, como “Baby”, “Beauty and a Beat”, “Never Say Never”, “Favorite Girl”, “One Less Lonely Girl”, “All That Matters” y “Beauty and a Beat”, desatando la euforia colectiva.

Justin Bieber (YouTube)

Al mismo tiempo, presentó por primera vez en vivo canciones de sus más recientes lanzamientos, SWAG y SWAG II, mostrando una faceta más actual y evolucionada de su sonido. La mezcla entre pasado y presente fue uno de los grandes aciertos del espectáculo.

Como parte del montaje, el artista utilizó un ordenador portátil para proyectar videos personales que han marcado su carrera, incluidos antiguos clips de YouTube, que recuerdan sus inicios, y momentos virales más recientes, como su enfrentamiento con un paparazzi que acaparó titulares meses atrás.

Justin Bieber (YouTube)

La noche también estuvo marcada por varias apariciones inesperadas. Bieber compartió escenario con Wizkid, Tems, The Kid LAROI, Dijon y Mk.gee, elevando aún más la energía del show.

Entre el público, su esposa, Hailey Bieber, siguió cada momento con entusiasmo. Uno de los instantes más comentados llegó cuando el cantante, durante la interpretación de “Everything Hallelujah”, mencionó tanto a ella como a su hijo Jack Blues, de 19 meses. La reacción de Hailey, saludando desde la multitud, no tardó en viralizarse en redes sociales.