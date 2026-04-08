Enredados, el live action: Los datos ya confirmados de la esperada película de Disney

El casting para Rapunzel desde Sadie Sink hasta Mckenna Grace

Tras una larga espera y especulación entre los fans, el elenco principal de la nueva adaptación de Enredados ha sido finalmente revelado. La actriz Teagan Croft dará vida a Rapunzel, mientras que Milo Manheim interpretará al carismático Flynn Rider (Eugene Fitzherbert). En el papel de la icónica villana, Madre Gothel, estará Kathryn Hahn, una elección que ha generado gran entusiasmo entre los seguidores de Enredados.

Teagan Croft interpretará a Rapunzel en el live action (Hanna Lassen/Getty Images)

El proceso de selección para el papel de Rapunzel fue extenso y competitivo. Disney realizó audiciones con actrices jóvenes que destacaban por sus habilidades musicales y su presencia en pantalla, entre ellas Freya Skye, Sarah Catherine Hook y Olivia-Mai Barrett. También se consideraron nombres más reconocidos en el ámbito juvenil, como Sadie Sink , Mckenna Grace y Emma Myers, quienes han ganado popularidad en los últimos años, así como había especulaciones de la influencer Jojo Siwa.

Por otro lado, la búsqueda para Flynn Rider fue menos mediática, pero igual de disputada. Disney buscaba un actor que combinara carisma, atractivo físico y talento musical. Aunque los fans tenían sus favoritos, como Mason Thames y Louis Partridge, el papel finalmente recayó en el actor británico Milo Manheim, quien destacó entre un grupo de jóvenes actores vinculados a musicales y televisión juvenil.

Milo Manheim dará vida a Flynn Rider (Ivan Apfel/Getty Images)

En cuanto a la villana favorita Madre Gothel, Disney adoptó un enfoque diferente. La búsqueda se centró en actrices con una sólida experiencia en comedia y drama. Kathryn Hahn fue seleccionada directamente de un grupo reducido de candidatas internas, gracias a su impresionante capacidad interpretativa y su habilidad para dar vida a personajes complejos. Su trayectoria, que incluye papeles memorables como en la serie de Disney plus "WandaVision", la convierte en una elección ideal para el rol y de las elecciones más celebradas por parte de los fanáticos de la película.

En el papel de la villana, Madre Gothel, estará Kathryn Hahn (Amy Sussman/Getty Images)

Además de los protagonistas, se espera que otros personajes clave de la historia original, como los reyes (padres de Rapunzel), el caballo Maximus y los habitantes de la taberna, también formen parte del elenco. Aunque aún no se han confirmado oficialmente, se anticipa que en los próximos días se revelará más información sobre el casting completo.