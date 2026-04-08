Enredados, el live action: Los datos ya confirmados de la esperada película de Disney

Disney continúa ampliando su catálogo de adaptaciones en live action y uno de los proyectos que más expectativa ha generado es la versión de "Enredados" (Tangled). Después de meses de especulaciones, el estudio finalmente ha confirmado a los actores principales y ha revelado detalles sobre las audiciones de las opciones que consideraron para los roles.
Aunque aún se mantiene cierta información en reserva, el proyecto ya cuenta con un elenco principal, un equipo creativo definido y un calendario de producción en marcha. Esto ha convertido a "Enredados" en una de las películas más esperadas y debatidas, especialmente tras el éxito de algunos de los anteriores live actions de Disney y las críticas a otros. Este clásico, amado por el público, promete posicionarse como uno de los mayores logros en la historia de la compañía.
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El casting para Rapunzel desde Sadie Sink hasta Mckenna Grace
Tras una larga espera y especulación entre los fans, el elenco principal de la nueva adaptación de Enredados ha sido finalmente revelado. La actriz Teagan Croft dará vida a Rapunzel, mientras que Milo Manheim interpretará al carismático Flynn Rider (Eugene Fitzherbert). En el papel de la icónica villana, Madre Gothel, estará Kathryn Hahn, una elección que ha generado gran entusiasmo entre los seguidores de Enredados.
El proceso de selección para el papel de Rapunzel fue extenso y competitivo. Disney realizó audiciones con actrices jóvenes que destacaban por sus habilidades musicales y su presencia en pantalla, entre ellas Freya Skye, Sarah Catherine Hook y Olivia-Mai Barrett. También se consideraron nombres más reconocidos en el ámbito juvenil, como Sadie Sink, Mckenna Grace y Emma Myers, quienes han ganado popularidad en los últimos años, así como había especulaciones de la influencer Jojo Siwa.
Por otro lado, la búsqueda para Flynn Rider fue menos mediática, pero igual de disputada. Disney buscaba un actor que combinara carisma, atractivo físico y talento musical. Aunque los fans tenían sus favoritos, como Mason Thames y Louis Partridge, el papel finalmente recayó en el actor británico Milo Manheim, quien destacó entre un grupo de jóvenes actores vinculados a musicales y televisión juvenil.
En cuanto a la villana favorita Madre Gothel, Disney adoptó un enfoque diferente. La búsqueda se centró en actrices con una sólida experiencia en comedia y drama. Kathryn Hahn fue seleccionada directamente de un grupo reducido de candidatas internas, gracias a su impresionante capacidad interpretativa y su habilidad para dar vida a personajes complejos. Su trayectoria, que incluye papeles memorables como en la serie de Disney plus "WandaVision", la convierte en una elección ideal para el rol y de las elecciones más celebradas por parte de los fanáticos de la película.
Además de los protagonistas, se espera que otros personajes clave de la historia original, como los reyes (padres de Rapunzel), el caballo Maximus y los habitantes de la taberna, también formen parte del elenco. Aunque aún no se han confirmado oficialmente, se anticipa que en los próximos días se revelará más información sobre el casting completo.
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Lo que sabemos del estreno de Rapunzel
El proyecto ya tiene un equipo creativo definido, encabezado por grandes nombres de la industria cinematográfica. Michael Gracey, reconocido por su trabajo en el musical "The Greatest Showman", será el director. El guion estará a cargo de Jennifer Kaytin Robinson, quien participó en "Thor: Love and Thunder", mientras que la producción estará en manos de Kristin Burr, conocida por otros proyectos de Disney como la popular película "Cruella".
El inicio del rodaje está previsto para finales de junio de 2026 y se llevará a cabo en diversas locaciones de España, incluyendo Alicante, Valencia, Girona y Burgos. Estas ciudades han sido seleccionadas estratégicamente para recrear un entorno visual que evoque un reino europeo similar al de la película animada de Disney. Aunque Disney aún no ha anunciado una fecha oficial de estreno, teniendo en cuenta los tiempos de producción, se estima que la película podría llegar a los cines entre 2027 y 2028, siendo uno de los lanzamientos más esperados de la compañía.
En cuanto a la narrativa, la historia mantendrá la esencia del clásico animado "Enredados", inspirado en el famoso cuento de los Hermanos Grimm. Se espera que conserve los elementos musicales y la dinámica central entre Rapunzel, Flynn Rider y Madre Gothel, aunque con algunos ajustes propios de su adaptación al formato live-action, pero conservando ese estilo tan característico de Disney.