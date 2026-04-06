‘La Oficina’ confirma segunda temporada tras su éxito

‘La Oficina’ tendrá segunda temporada

La producción de Amazon MGM Studios y Máquina Vega fue renovada, según confirmó Variety. Nuevamente, Gaz Alazraki (Club de Cuervos, Nosotros los Nobles) será director y productor ejecutivo de la segunda entrega, junto al showrunner Marcos Bucay. Se espera que las grabaciones se realicen en el Estado de México.

Dado que las noticias de la confirmación son recientes, la nueva temporada aún no cuenta con una fecha tentativa de estreno, pero ya se puede anticipar un poco lo que se tiene planeado para la siguiente entrega.

Javiera Balmaceda, directora de contenidos originales locales de Amazon MGM Studios para Latinoamérica, Canadá y Australia, comentó con Variety que los guionistas ya están "desarrollando lo que más resonó en la primera temporada, profundizando aún más en los personajes y en el tipo de humor laboral al que el público respondió muy bien".

La Oficina ya tiene una dirección clara para la segunda temporada. (Instagram/@marcosbucay)

Asimismo, Marcos Bucay adelantó que la historia incluirá nuevos romances inesperados en la oficina, un conglomerado rival de jabones franceses y situaciones aún más absurdas, como la presencia de un caballo en el lugar de trabajo.

“Todo se vuelve más extraño y, a la vez, más cercano. Expandimos el universo, resolvemos el caos que dejamos atrás e introducimos nuevos personajes que agitan las cosas”, señala. “‘La Oficina’ se adentra en terrenos cada vez más absurdos, pero de una manera que resulta extrañamente familiar si alguna vez has trabajado en México”.



Los retos de ‘La Oficina’

La serie mexicana es la más reciente adaptación de The Office, la producción británica que ha tenido versiones en distintas regiones, siendo la estadounidense, protagonizada por Steve Carell, la más popular.

Al ya existir un contenido previo muy querido entre los fans, los retos eran grandes para la producción mexicana. Bucay comenta que lo más complejo fue encontrar el punto medio ideal entre respetar el material original y construir una identidad propia.

Marcos Bucay, el showrunner de La Oficina. (Instagram/@marcosbucay)

Alazraki también expresó sus dudas iniciales sobre la reacción del público ante una franquicia tan reconocida. “Todos pensaban que no había razón para tocar una propiedad intelectual tan querida, pero una vez que vieron lo que hicimos con ella, la acogieron de todo corazón”, explica.

El resultado fue una adaptación fresca y cercana, que rápidamente conectó con la audiencia mexicana. Bucay comenta que una de las razones para que esto sucediera es que “México ya parece una comedia escrita”. Los elementos absurdos que se podían ver, eran parte de la cultura mexicana y no parecían algo difícil de creer. “Lo surrealista es lo normal aquí, así que ‘La Oficina’ no fuerza la realidad, simplemente le da al botón de grabar”, indica.

Gaz Alazraki, el director y productor de La Oficina. (Getty Images)

Alazraki, por su parte, destaca la importancia de adaptaciones de este tipo, particularmente aquellas que cuentan historias locales. “Creo que necesitamos vernos a nosotros mismos en la pantalla”, comenta. Él considera relevante abrir conversaciones sobre temas cercanos que puedan crear movimientos sociales en diferentes áreas de la vida pública. “Se convierte en parte de la identidad y la cultura local”.