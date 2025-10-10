Scarlett Johansson en la mira para actuar en el live action de Enredados, este es el papel que podría tener

Scarlett Johansson podría estar en el live action de Enredados de Disney

La actriz Scarlett Johansson ha colaborado con Disney en más de una ocasión. Gracias a su papel como Black Widow en el Universo Cinematográfico de Marvel, el cual pertenece a Disney, apareció en al menos nueve películas de la compañía, entre ellas la saga de los Vengadores y su propia película, Black Widow, que se estrenó en 2021. Además de su papel en Marvel, Scarlett Johansson también dio voz a la serpiente Kaa en el live action de El libro de la selva.

Scarlett Johansson dio vida a Black Widow en el UCM, que pertenece a Disney. (Getty Images)

El cast del live action de Enredados

Más allá de las fuertes especulaciones de Scarlett Johanson como la villana, Madre Gothel, aún no se han dado pistas por parte de Disney sobre quiénes serán los encargados de interpretar los otros papeles principales: el de Rapunzel y el de Flynn Rider, el interés amoroso de la princesa.

Florence Pugh, Sabrina Carpenter y Avantika Vandanapu son las actrices favoritas para interpretar a Rapunzel. (Getty Images)

Algunas de las actrices más aclamadas por los fanáticos para dar vida a Rapunzel son Florence Pugh, Sabrina Carpenter y Avantika Vandanapu. En cuanto al papel de Flynn Rider, el actor más sonado es Fabien Frankel, actor británico que pudimos ver en la serie La casa del dragón.