Scarlett Johansson se encuentra en pláticas para interpretar a Madre Gothel en la versión live action que Disney está planeando sobre la película Enredados. El director Michael Gracey también está en negociaciones para ser el encargado de la nueva apuesta de Disney después del éxito de la versión live action de Lilo & Stitch.
Scarlett Johansson en la mira para actuar en el live action de Enredados, este es el papel que podría tener
Scarlett Johansson podría estar en el live action de Enredados de Disney
La actriz Scarlett Johansson ha colaborado con Disney en más de una ocasión. Gracias a su papel como Black Widow en el Universo Cinematográfico de Marvel, el cual pertenece a Disney, apareció en al menos nueve películas de la compañía, entre ellas la saga de los Vengadores y su propia película, Black Widow, que se estrenó en 2021. Además de su papel en Marvel, Scarlett Johansson también dio voz a la serpiente Kaa en el live action de El libro de la selva.
El cast del live action de Enredados
Más allá de las fuertes especulaciones de Scarlett Johanson como la villana, Madre Gothel, aún no se han dado pistas por parte de Disney sobre quiénes serán los encargados de interpretar los otros papeles principales: el de Rapunzel y el de Flynn Rider, el interés amoroso de la princesa.
Algunas de las actrices más aclamadas por los fanáticos para dar vida a Rapunzel son Florence Pugh, Sabrina Carpenter y Avantika Vandanapu. En cuanto al papel de Flynn Rider, el actor más sonado es Fabien Frankel, actor británico que pudimos ver en la serie La casa del dragón.
¿Por qué fue pausada la producción del live action de Enredados?
En marzo de 2025, Disney estrenó el controversial live action de Blancanieves, protagonizado por Rachel Zegler y Gal Gadot. Varias polémicas rodearon esta producción, desde el hecho de que los fanáticos rechazaron a Rachel como Blancanieves, el hacer los personajes de los enanos con CGI en lugar de con actores humanos, así como las opiniones políticas de Gal Gadot sobre el conflicto entre Palestina e Israel.
Sumando esas polémicas al bajo interés del público por un live action de la película animada que se estrenó en 1938 y cuya historia ya no es tan llamativa para las nuevas generaciones, el live action de Blancanieves terminó con una taquilla de $205,679,463 USD a pesar de haber tenido un presupuesto de $270,000,000 USD.
Este fracaso hizo que Disney pausara la película de Enredados en abril de 2025 para replantear su estrategia de live actions; sin embargo, el rotundo éxito de la recreación de Lilo & Stitch, estrenada en mayo del mismo año y que logró ganancias de más de un billón de dólares, inspiró a Disney a retomar el proyecto de Rapunzel.
Disney ha retomado la fe en sus películas live action y está apostando por recrear películas animadas más recientes, como es el caso de Enredados, que fue estrenada en 2010. El interés de contar con la participación de Scarlett Johanson, la actriz más taquillera de la historia, demuestra la gran apuesta que Disney está haciendo con este proyecto.