Una publicación que parecía inofensiva terminó convirtiéndose en tema de conversación mundial. Katherine Schwarzenegger desató polémica en redes sociales tras hablar abiertamente sobre su relación con Chris Pratt .
¿Dependencia o amor? Katherine Schwarzenegger desata polémica por comentario sobre Chris Pratt
Katherine Schwarzenegger desata polémica por comentario sobre Chris Pratt
Todo comenzó con un video compartido en Instagram en el que el actor aparece construyendo una casa de muñecas para sus hijas. Acompañando las imágenes, Katherine Schwarzenegger escribió que no entiende a las mujeres que dicen no necesitar a sus parejas, porque ella “sí necesita mucho” a su esposo, haciendo referencia a este tipo de tareas en casa.
“Nunca voy a entender cuando las mujeres dicen ‘no necesito a mi esposo’, cuando yo de hecho sí necesito mucho a mi esposo, porque ¿quién más le construiría una casa de muñecas a nuestras hijas?”, compartió.
La frase, que pretendía ser una muestra de cariño y reconocimiento, rápidamente generó reacciones encontradas.
El comentario no pasó desapercibido y provocó una ola de críticas. Algunos usuarios señalaron que sus palabras podían interpretarse como una visión limitada del papel de la mujer, recordando que ellas también son perfectamente capaces de realizar ese tipo de actividades.
Otros fueron más directos y cuestionaron el trasfondo del mensaje, considerándolo incluso “sexista” o poco acorde con la conversación actual sobre independencia femenina.Katherine Schwarzenegger desata polémica por comentario sobre Chris Pratt
La historia de Chris Pratt y Katherine Schwarzenegger
La relación entre Chris Pratt y Katherine Schwarzenegger comenzó en 2018, y desde el inicio se caracterizó por un perfil bajo, lejos de la polémica. Se conocieron a través de amigos cercanos, con la familia de ella jugando un papel clave, y rápidamente conectaron.
Un año después, en 2019, sellaron su historia con una íntima boda en California. Con el paso del tiempo, han construido una dinámica basada en valores familiares y apoyo mutuo. Padres de dos hijas, ambos han compartido solo fragmentos de su vida privada, priorizando la discreción y el bienestar de su familia.