¿Dependencia o amor? Katherine Schwarzenegger desata polémica por comentario sobre Chris Pratt

Katherine Schwarzenegger desata polémica por comentario sobre Chris Pratt

Todo comenzó con un video compartido en Instagram en el que el actor aparece construyendo una casa de muñecas para sus hijas. Acompañando las imágenes, Katherine Schwarzenegger escribió que no entiende a las mujeres que dicen no necesitar a sus parejas, porque ella “sí necesita mucho” a su esposo, haciendo referencia a este tipo de tareas en casa.

“Nunca voy a entender cuando las mujeres dicen ‘no necesito a mi esposo’, cuando yo de hecho sí necesito mucho a mi esposo, porque ¿quién más le construiría una casa de muñecas a nuestras hijas?”, compartió.

La frase, que pretendía ser una muestra de cariño y reconocimiento, rápidamente generó reacciones encontradas.

El comentario no pasó desapercibido y provocó una ola de críticas. Algunos usuarios señalaron que sus palabras podían interpretarse como una visión limitada del papel de la mujer, recordando que ellas también son perfectamente capaces de realizar ese tipo de actividades.

Otros fueron más directos y cuestionaron el trasfondo del mensaje, considerándolo incluso “sexista” o poco acorde con la conversación actual sobre independencia femenina.Katherine Schwarzenegger desata polémica por comentario sobre Chris Pratt