Ellos son Teagan Croft y Milo Manheim, protagonistas del live action de 'Enredados'

¿Quién será Rapunzel en Enredados?

Teagan Croft será la encargada de interpretar a Rapunzel. La actriz, conocida por su papel como Raven en la serie Titans, también participó recientemente en True Spirit, producción de Netflix. A sus 21 años, se convierte en una de las apuestas jóvenes más importantes de Disney.

¿Quién será Flynn Rider en Enredados?

Por su parte, Flynn Rider será interpretado por Milo Manheim, actor que alcanzó gran popularidad gracias a la saga Zombies y que también destacó al obtener el segundo lugar en Dancing with the Stars. Ambos encabezaran el proyecto, aunque por ahora no se han revelado más nombres del elenco.

¿Quién dirige y escribe la nueva versión del clásico Rapunzel?

La dirección del live action estará a cargo de Michael Gracey, reconocido por su trabajo en El Gran Showman, musical protagonizado por Hugh Jackman. El guión corre por cuenta de Jennifer Kaytin Robinson, quien ha trabajado en títulos como Do Revenge y Thor, Love and Thunder. En la producción participan Kristin Burr como productora y Lucy Kitada como productora ejecutiva, reforzando el peso creativo detrás del proyecto.