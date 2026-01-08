Ellos son Teagan Croft y Milo Manheim, protagonistas del live action de 'Enredados'
Disney confirmó a Teagan Croft y Milo Manheim como los protagonistas del esperado live action de 'Enredados', una de sus historias más queridas, que regresa ahora en versión real bajo la dirección de Michael Gracey.
Después de meses de especulación, Disney finalmente reveló quiénes darán vida a Rapunzel y Flynn Rider en la adaptación live action de Enredados: Teagan Croft y Milo Manheim.
La cinta, basada en la película animada de 2010, se suma así a la lista de clásicos que el estudio ha decidido reimaginar para una nueva generación.
¿Quién será Rapunzel en Enredados?
Teagan Croft será la encargada de interpretar a Rapunzel. La actriz, conocida por su papel como Raven en la serie Titans, también participó recientemente en True Spirit, producción de Netflix. A sus 21 años, se convierte en una de las apuestas jóvenes más importantes de Disney.
¿Quién será Flynn Rider en Enredados?
Por su parte, Flynn Rider será interpretado por Milo Manheim, actor que alcanzó gran popularidad gracias a la saga Zombies y que también destacó al obtener el segundo lugar en Dancing with the Stars. Ambos encabezaran el proyecto, aunque por ahora no se han revelado más nombres del elenco.
¿Quién dirige y escribe la nueva versión del clásico Rapunzel?
La dirección del live action estará a cargo de Michael Gracey, reconocido por su trabajo en El Gran Showman, musical protagonizado por Hugh Jackman. El guión corre por cuenta de Jennifer Kaytin Robinson, quien ha trabajado en títulos como Do Revenge y Thor, Love and Thunder. En la producción participan Kristin Burr como productora y Lucy Kitada como productora ejecutiva, reforzando el peso creativo detrás del proyecto.
¿Cuándo se estrena el live action de Enredados?
Hasta el momento, Disney no ha confirmado una fecha de estreno, ni ha revelado cuándo iniciará el rodaje o en qué locaciones se grabará la película. Los detalles de producción continúan siendo un misterio, lo que mantiene altas las expectativas entre los fans.
¿Será igual a la versión animada?
Por ahora, no se ha informado si el live action seguirá exactamente la historia original o si incluirá nuevas escenas o cambios narrativos. Lo que sí está claro es que tendrá inspiración en el filme de 2010, que presentó a Rapunzel como una joven con pelo mágico y a Flynn Rider como el bandido que cambió su destino.