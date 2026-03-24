Hannah Montana Especial 20 aniversario: cuándo y a qué hora se estrena en Disney+

¿Cuándo se estrena el especial de Hannah Montana por el 20 aniversario?

El especial Hannah Montana: Especial 20 aniversario se estrena este 24 de marzo de 2026 por Disney+, la fecha coincide con el aniversario del primer episodio transmitido en Disney Channel en 2006.

Hannah Montana (IMDb)

La serie original se consolidó como uno de los mayores éxitos de la televisión juvenil, al reunir a millones de espectadores en todo el mundo con la venta de discos, giras, películas y una amplia línea de productos.

Durante su emisión que duró casi cinco años al aire, la franquicia acumuló múltiples certificaciones musicales, con álbumes de oro y platino, además de dos películas: Hannah Montana y Miley Cyrus: Lo mejor de dos mundos, de 2008 y Hannah Montana: La película, de 2009, que reforzaron la proyección internacional de Miley Cyrus .

¿De qué tratará el especial Hannah Montana 20 aniversario?

El especial conmemorativo de Hannah Montana tiene un formato que combina documental y entrevistas y ofrece una mirada más completa a la historia del fenómeno juvenil que marcó a toda una generación.

A lo largo del programa, se incluirán imágenes inéditas, fragmentos musicales y material de archivo que permitirán revivir los momentos más emblemáticos de la serie. Además, el especial buscará mostrar el impacto cultural que tuvo el proyecto desde su estreno el 24 de marzo de 2006.