Hannah Montana Especial 20 aniversario: cuándo y a qué hora se estrena en Disney+

A diferencia de otros reencuentros, esta producción no sólo revive escenas icónicas, sino que también incluye material inédito y la recreaciones de espacios importantes de la serie, como la casa de la familia Stewart y el famoso clóset del personaje.
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¿Cuándo se estrena el especial de Hannah Montana por el 20 aniversario?
El especial Hannah Montana: Especial 20 aniversario se estrena este 24 de marzo de 2026 por Disney+, la fecha coincide con el aniversario del primer episodio transmitido en Disney Channel en 2006.
La serie original se consolidó como uno de los mayores éxitos de la televisión juvenil, al reunir a millones de espectadores en todo el mundo con la venta de discos, giras, películas y una amplia línea de productos.
Durante su emisión que duró casi cinco años al aire, la franquicia acumuló múltiples certificaciones musicales, con álbumes de oro y platino, además de dos películas: Hannah Montana y Miley Cyrus: Lo mejor de dos mundos, de 2008 y Hannah Montana: La película, de 2009, que reforzaron la proyección internacional de Miley Cyrus.
¿De qué tratará el especial Hannah Montana 20 aniversario?
El especial conmemorativo de Hannah Montana tiene un formato que combina documental y entrevistas y ofrece una mirada más completa a la historia del fenómeno juvenil que marcó a toda una generación.
A lo largo del programa, se incluirán imágenes inéditas, fragmentos musicales y material de archivo que permitirán revivir los momentos más emblemáticos de la serie. Además, el especial buscará mostrar el impacto cultural que tuvo el proyecto desde su estreno el 24 de marzo de 2006.
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Uno de los ejes principales será la participación de Miley Cyrus, quien compartirá recuerdos, anécdotas y reflexiones sobre su experiencia al interpretar a Hannah Montana. Con este especial. no solo apela a la nostalgia, sino que también ofrece una visión más profunda sobre el legado de la serie y su influencia en la cultura pop.
¿Quiénes participan en Hannah Montana: Especial 20 aniversario?
La figura principal del especial será Miley Cyrus, quien retoma el protagonismo en esta celebración. La conducción estará a cargo de Alex Cooper, reconocida por su trabajo en el podcast Call Her Daddy.
Además, Disney adelantó que el programa contará con rostros conocidos e invitados sorpresa, lo que sugiere la posible participación de actores y personalidades que aparecieron en la serie original.
Durante su emisión, Hannah Montana reunió a un elenco destacado, entre ellos Emily Osment, Mitchel Musso, Jason Earles, Billy Ray Cyrus y Moisés Arias. También contó con la participación de estrellas invitadas como Dolly Parton, Jonas Brothers, Taylor Swift, Selena Gomez y Jesse McCartney.
De acuerdo con el tráiler, entre los nombres confirmados destacan Billy Ray Cyrus, quien interpretó al papá de Miley en la serie, y Tish Cyrus-Purcell, mamá de la artista y productora ejecutiva del especial.