Buena para el 'drama': así es la impresionante trayectoria de Zendaya en el cine y la televisión
Zendaya ha conquistado cine y televisión con papeles icónicos, siendo una de las actrices más rentadas en la industria, desde Disney a Euphoria y Dune, su carrera ha crecido y te contamos los papeles más icónicos
Zendaya se ha consolidado como una de las actrices más relevantes de Hollywood en la actualidad y como una de las más taquilleras.
Su nombre es sinónimo de talento, versatilidad y éxito tanto en cine como en televisión. Desde sus inicios en Disney Channelhasta su consagración con proyectos como EuphoriayDune, su evolución ha sido constante y estratégica y la cuidadosa selección de cada papel que interpreta.
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Un recorrido por la trayectoria de Zendaya
Además de su innegable talento actoral, Zendaya ha demostrado ser una figura influyente fuera de la pantalla.
Su estilo único y arriesgado la ha convertido en un icono de la moda, destacándose en alfombras rojas y colaborando con reconocidas marcas internacionales como Matières Fecales, que usó recientemente durante la gira de promoción de su película The Drama, su nueva película, en la que actúa con Robert Pattinson y que llegará a los cines en México el 9 de abril.
Asimismo, su voz en temas sociales, como la representación en la industria del entretenimiento y la igualdad racial, ha consolidado su posición como una líder de opinión para las nuevas generaciones.
Y con el estreno de Euphoria que pronto llegará a HBO Max, hacemos un repato por la trayectoria actoral de Zendaya.
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Las mejores series de Zendaya: de Disney a Euphoria
Las series de Zendaya han sido fundamentales en su crecimiento artístico y en la construcción de su identidad como actriz.
Su debut en Shake It Up(2010–2013)la presentó comoRocky Blue, una joven bailarina con grandes sueños.
Esta producción no sólo fue un éxito en audiencia, sino que también permitió a Zendaya destacar en el baile, la comedia y la música, fue su primer papel y la plataforma que le llevo al reconocimiento internacional y al estrellato.
Posteriormente, protagonizóK.C. Undercover(2015–2018), donde interpretó aK.C. Cooper, una estudiante brillante que lleva una doble vida como espía.
Este proyecto marcó un paso importante, ya que Zendaya también fungió como productora, lo que le permitió involucrarse en decisiones creativas y construir un personaje femenino más fuerte, inteligente e independiente, alejándose de los estereotipos juveniles tradicionales.
Éste fue uno de los programas más vistos de Disney Channelen su época y consolidó a Zendaya como una figura fundamental en Disney y como un ídolo juvenil.
Además de sus papeles protagónicos, Zendaya ha participado en otros proyectos televisivos y especiales que consolidaron su presencia en la pantalla chica, incluyendo apariciones en programas de entretenimiento y realities, así como colaboraciones musicales que reforzaron su imagen mediática y también una amplia carrera en el mucdo del modelaje.
'Euphoria', el proyecto que consolidó a Zendaya como actriz y productora
El punto clave en la carrera de Zendaya llegó con Euphoria(2019–presente), una de las series más influyentes de la televisión contemporánea que catapultó al estrellato a varios de sus coprotagonistas, como Jacob Elordi, Sydney Sweeney y Barbie Ferreira.
En este impactante drama, Zendaya da vida a Rue Bennett, una adolescente que enfrenta una lucha constante contra la adicción a las drogas mientras lidia con complejos conflictos emocionales, familiares y sociales.
Este papel ha sido uno de los más desafiantes de su carrera, marcando un contraste significativo con sus anteriores proyectos en Disney y mostrando su evolución hacia interpretaciones más maduras y emocionales.
Euphoriase ha consolidado como una de las producciones más vistas y comentadas, y la actuación de Zendaya ha sido ampliamente elogiada por su intensidad, autenticidad y profundidad, convirtiéndola en un verdadero fenómeno cultural.
Gracias a su interpretación, ha recibido prestigiosos reconocimientos, entre ellos su primer premio Emmy, consolidándose como una de las actrices más destacadas de su generación;a además de que le valió el reconocimiento como productora de la serie.
Euphoria no solo consolidó su carrera, sino que también redefinió su imagen pública, posicionándola como una actriz seria capaz de abordar temas complejos.
La serie ha tenido un fuerte impacto en redes sociales y en la conversación global sobre salud mental, adicciones y juventud que sigue actualmente al aire y tendrá el estreno de su tercera y última temporada el12 de abril por HBO Max.
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Las películas más exitosas de Zendaya y sus personajes más icónicos
En el mundo del cine, Zendaya ha demostrado ser una actriz excepcionalmente versátil, capaz de adaptarse con destreza a una amplia variedad de géneros.
En The Greatest Showman, junto a Hugh Jackman, deslumbró en el papel de Anne Wheeler, fusionando su talento para la actuación, el canto y las acrobacias en su primera película musical, donde recibió elogios tanto de la crítica como del público.
Sin embargo, su interpretación como MJen la saga de Spider-Man del Universo Marvel la elevó aún más a la fama internacional, consolidando su estatus como una estrella global y creando, junto a su compañero de reparto y pareja, Tom Holland, una nueva generación de seguidores de Marvel.
Este año, Zendaya y Tom volverán al universo del Hombre Araña con la nueva película de la franquicia, Spider-Man: Un Nuevo Día, que se estrenará el 31 de julio.
Otro proyecto destacado en su carrera es Malcolm & Marie, un drama intenso y minimalista escrito por Sam Levinson, creador de Euphoria.
En esta película, Zendaya profundizó en su capacidad actoral, mostrando una faceta más madura y compleja.
Asimismo, su participación en la trilogíaDune, junto a Timothée Chalamet y Florence Pugh, y su papel como Chanireafirma su lugar en grandes producciones de Hollywood, marcando su habilidad para interpretar personajes profundos y complejos, mientras contribuye al éxito de una de las películas más vistas y esperadas del año.
Será a finales de año, el 19 de diciembre próximo, cuando la tercera entrega de la saga llegue a los cines en todo el mundo para concluir con esta épica de ciencia ficción.
Recientemente, Zendaya protagonizó Challengers como Tashi Donaldson, en una historia que combina deporte, romance y tensión emocional, en medio de un complicado triángulo amoroso.
Este proyecto refleja el interés de la actriz por intepretar personajes multifacéticos y narrativas cargadas de madurez.
El interés por su carrera sigue en aumento, y Zendaya se ha consolidado como una de las actrices más queridas y admiradas de su generación.
Este 9 de abril se estrenará su nueva película The Drama junto a Robert Pattinson, un drama que ya se perfila como una de las producciones más esperadas del año y que promete convertirse en una de las historias de amor más destacadas de la temporada.