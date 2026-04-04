Buena para el 'drama': así es la impresionante trayectoria de Zendaya en el cine y la televisión

Las mejores series de Zendaya: de Disney a Euphoria

Las series de Zendaya han sido fundamentales en su crecimiento artístico y en la construcción de su identidad como actriz.

Su debut en Shake It Up (2010–2013) la presentó como Rocky Blue, una joven bailarina con grandes sueños.

Esta producción no sólo fue un éxito en audiencia, sino que también permitió a Zendaya destacar en el baile, la comedia y la música, fue su primer papel y la plataforma que le llevo al reconocimiento internacional y al estrellato.

Posteriormente, protagonizó K.C. Undercover (2015–2018), donde interpretó a K.C. Cooper, una estudiante brillante que lleva una doble vida como espía.

Zendaya saltó a la fama con la serie 'K.C. Undercover' de Disney Channel (Disney Channel/Everett/Shutterstock/Disney Channel/Everett/Shutterstock)

Este proyecto marcó un paso importante, ya que Zendaya también fungió como productora, lo que le permitió involucrarse en decisiones creativas y construir un personaje femenino más fuerte, inteligente e independiente, alejándose de los estereotipos juveniles tradicionales.

Éste fue uno de los programas más vistos de Disney Channel en su época y consolidó a Zendaya como una figura fundamental en Disney y como un ídolo juvenil.

Además de sus papeles protagónicos, Zendaya ha participado en otros proyectos televisivos y especiales que consolidaron su presencia en la pantalla chica, incluyendo apariciones en programas de entretenimiento y realities, así como colaboraciones musicales que reforzaron su imagen mediática y también una amplia carrera en el mucdo del modelaje.

'Euphoria', el proyecto que consolidó a Zendaya como actriz y productora

El punto clave en la carrera de Zendaya llegó con Euphoria (2019–presente), una de las series más influyentes de la televisión contemporánea que catapultó al estrellato a varios de sus coprotagonistas, como Jacob Elordi, Sydney Sweeney y Barbie Ferreira.

En este impactante drama, Zendaya da vida a Rue Bennett, una adolescente que enfrenta una lucha constante contra la adicción a las drogas mientras lidia con complejos conflictos emocionales, familiares y sociales.

Zendaya actúa y produce la serie 'Euphoria', que estrena su tercera y última temporada en abril (Instagram / Euphoria)

Este papel ha sido uno de los más desafiantes de su carrera, marcando un contraste significativo con sus anteriores proyectos en Disney y mostrando su evolución hacia interpretaciones más maduras y emocionales.

Euphoria se ha consolidado como una de las producciones más vistas y comentadas, y la actuación de Zendaya ha sido ampliamente elogiada por su intensidad, autenticidad y profundidad, convirtiéndola en un verdadero fenómeno cultural.

Gracias a su interpretación, ha recibido prestigiosos reconocimientos, entre ellos su primer premio Emmy, consolidándose como una de las actrices más destacadas de su generación;a además de que le valió el reconocimiento como productora de la serie.

Zendaya actúa y produce la serie 'Euphoria', que estrena su tercera y última temporada en abril (Instagram / Euphoria)

Euphoria no solo consolidó su carrera, sino que también redefinió su imagen pública, posicionándola como una actriz seria capaz de abordar temas complejos.

La serie ha tenido un fuerte impacto en redes sociales y en la conversación global sobre salud mental, adicciones y juventud que sigue actualmente al aire y tendrá el estreno de su tercera y última temporada el 12 de abril por HBO Max.