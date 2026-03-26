‘The Drama’, la nueva película de Zendaya y Robert Pattinson, genera polémica: papá de víctima de Columbine alza la voz

Padre de víctima de Columbine arremete contra ‘The Drama’

Tom Mauser es un activista que promueve leyes más estrictas sobre el uso de armas en Estados Unidos, labor que inició tras la muerte de su hijo Daniel, quien fue víctima de la tragedia de Columbine en 1999.

Luego de ver la película, Mauser expresó su inconformidad con la historia. La parte de la trama criticada es la confesión que el personaje de Zendaya hace al de Pattinson: le revela que, durante la preparatoria, consideró cometer un tiroteo, aunque finalmente no lo llevó a cabo.

El activista calificó la decisión creativa como insensible. Señaló que incluso dentro de una comedia romántica oscura, el uso de un tema como los tiroteos escolares resulta inapropiado. También consideró “horrible” que, entre tantas opciones narrativas, los cineastas eligieran ese recurso para generar impacto.

Tom Mauser (Getty Images)

Tom Mauser critica el personaje de Zendaya

Durante una reciente aparición de la actriz en Jimmy Kimmel Live!, Mauser percibió que, al hablar del giro y las problemáticas que podría traer consigo, Zendaya abordaba el tema con ligereza e incluso con cierto tono de humor, lo que incrementó su molestia.

Asimismo, expresó su incomodidad con el hecho de que el personaje sea interpretado por una figura tan querida en Hollywood, ya que, a su juicio, esto podría “humanizar” a los agresores e incluso normalizar los tiroteos.

El personaje de Zendaya en The Drama generó polémica. (Getty Images)

No obstante, el activista reconoció que no se debe condenar a quienes en algún momento tuvieron pensamientos violentos pero no los llevaron a cabo. En cambio, alentó fuertemente a que quienes atraviesen por ese tipo de ideas busquen ayuda profesional. Aun así, rechazó rotundamente el uso de temas tan sensibles, que han causado dolor a muchas familias, como un simple recurso de entretenimiento.