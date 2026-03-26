‘The Drama’, la nueva película de Zendaya y Robert Pattinson, genera polémica: papá de víctima de Columbine alza la voz

Con su estreno programado para el 9 de abril, The Drama ha generado gran expectativa, especialmente por su elenco, encabezado por Zendaya y Robert Pattinson, quienes interpretan a una pareja a punto de casarse en esta comedia romántica.
Sin embargo, luego de sus primeras proyecciones, la historia ha provocado reacciones negativas porque aborda un tema relacionado con la violencia escolar. Tras esto, Tom Mauser, papá de una de las víctimas del lamentable tiroteo de Columbine, criticó públicamente la nueva producción de A24.
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Padre de víctima de Columbine arremete contra ‘The Drama’
Tom Mauser es un activista que promueve leyes más estrictas sobre el uso de armas en Estados Unidos, labor que inició tras la muerte de su hijo Daniel, quien fue víctima de la tragedia de Columbine en 1999.
Luego de ver la película, Mauser expresó su inconformidad con la historia. La parte de la trama criticada es la confesión que el personaje de Zendaya hace al de Pattinson: le revela que, durante la preparatoria, consideró cometer un tiroteo, aunque finalmente no lo llevó a cabo.
El activista calificó la decisión creativa como insensible. Señaló que incluso dentro de una comedia romántica oscura, el uso de un tema como los tiroteos escolares resulta inapropiado. También consideró “horrible” que, entre tantas opciones narrativas, los cineastas eligieran ese recurso para generar impacto.
Tom Mauser critica el personaje de Zendaya
Durante una reciente aparición de la actriz en Jimmy Kimmel Live!, Mauser percibió que, al hablar del giro y las problemáticas que podría traer consigo, Zendaya abordaba el tema con ligereza e incluso con cierto tono de humor, lo que incrementó su molestia.
Asimismo, expresó su incomodidad con el hecho de que el personaje sea interpretado por una figura tan querida en Hollywood, ya que, a su juicio, esto podría “humanizar” a los agresores e incluso normalizar los tiroteos.
No obstante, el activista reconoció que no se debe condenar a quienes en algún momento tuvieron pensamientos violentos pero no los llevaron a cabo. En cambio, alentó fuertemente a que quienes atraviesen por ese tipo de ideas busquen ayuda profesional. Aun así, rechazó rotundamente el uso de temas tan sensibles, que han causado dolor a muchas familias, como un simple recurso de entretenimiento.
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La masacre de Columbine
El 20 de abril de 1999, en Littleton, Colorado, dos estudiantes de la escuelaColumbine perpetraron un tiroteo que dejó a 12 alumnos y un profesor muertos, además de los propios atacantes, quienes se suicidaron.
Eric Harris y Dylan Klebold, de 18 y 17 años, ingresaron armados con un rifle, dos escopetas y un revólver. Dispararon principalmente en la biblioteca y la cafetería, donde había mayor concentración de estudiantes, dejando también a 21 personas heridas.
Además, se reportó que colocaron explosivos en distintos puntos de la escuela, los cuales no detonaron, pero pudieron haber incrementado la magnitud del ataque.
La tragedia de Columbine es, hasta la fecha, uno de los tiroteos más recordados e impactantes en Estados Unidos, tanto por su magnitud como por haber sido uno de los primeros ataques de este tipo que impulsaron la implementación de medidas de seguridad más estrictas en las escuelas. Pero sobre todo, por dejar un profundo impacto en las comunidades y en las familias de las víctimas que persiste hasta hoy.