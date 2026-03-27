Tiger Woods es detenido por manejar intoxicado tras chocar y volcar su camioneta en Florida

Así fue el accidente automovilístico de Tiger Woods en Florida

Este viernes Tiger Woods sumó un nuevo y polémico capítulo a una carrera tan brillante como accidentada.

Esta vez, el legendario golfista de 50 años fue arrestado en Florida tras provocar un accidente automovilístico que terminó con su camioneta volcada, y que habría sido ocasionado tanto por la imprudencia como por un probable estado de intoxicación.

De acuerdo con TMZ, el accidente ocurrió la tarde del 27 de marzo de 2026 en Jupiter Island, una exclusiva zona residencial al norte de Miami.

Tiger Woods has been arrested and jailed for driving under the influence, property damage and refusal to submit to a lawful test after being involved in a car crash in Florida. pic.twitter.com/LscoOCAmlz — Sky Sports News (@SkySportsNews) March 27, 2026

Tiger Woods conducía una camioneta tipo SUV cuando intentó rebasar a alta velocidad a un camión en una avenida de dos carriles. La maniobra resultó fallida; el coche del golfista rozó el remolque del camión, perdió el control y terminó volcado sobre uno de sus costados, según muestran imágenes difundidas por el medio estadounidense.

A pesar de lo aparatoso del accidente, Woods logró salir por su propio pie, arrastrándose por la puerta del pasajero, sin lesiones visibles, mientras que el conductor del camión tampoco resultó herido, según publicó People.

