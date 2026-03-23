El imperdible regreso de Jaime Camil al teatro como Tronchatoro (y todas las razones para ver 'Matilda, el musical')

Basado en la novela de Roald Dahl, Matilda the Musical es una de las producciones más exitosas del teatro contemporáneo. Sus montajes en Londres y Broadway han marcado estándar por su complejidad escénica y narrativa, sin embargo, en México, se presenta una versión que no pide nada a las internacionales e, incluso, es superior.

Jaime Camil como Tronchatoro en 'Matilda, el musical'. (Luis De La Luz)

“Me atrevería a decir que las puestas en escena de Londres y Nueva York son aburridas en comparación con la nuestra, creo que Álex Gou (el productor) descontracturó de una manera muy inteligente a Matilda, hizo una versión mucho más colorida y más llamativa para los niños, no tan oscura”, declaró a Quién.

Jaime Camil como Tronchatoro en 'Matilda, el musical'. (Luis De La Luz)

Camil tiene claras las exigencias técnicas y el compromiso que exige el personaje, sin embargo, tiene una conexión especial con él y la obra, y no se trata de una casualidad: Fue el primer musical que vio con su hijo, lo que hace esta experiencia aún más personal.

Jaime Camil como Tronchatoro en 'Matilda, el musical'. (Luis De La Luz)

Esa conexión la lleva al escenario. El actor nos confesó que vive un fenómeno poco común incluso para alguien con su trayectoria: las mariposas en el estómago antes de su acto, sentimiento que, asegura, confirma su pasión por la actuación.

Jaime Camil como Tronchatoro en 'Matilda, el musical'. (Luis De La Luz)

Sin embargo, no es el único rebasado por las emociones. “En los ensayos, hasta la fecha, no paramos de llorar… es algo increíble. Al elenco se nos llenan los ojos de lágrimas cuando vemos los números musicales, es algo incontrolable, sentimos gran emoción y transmitimos este amor por la obra, creo que el público también lo siente”.

El público, un personaje más

Si en algo han coincidido los críticos de teatro sobre la versión de Matilda en México es en la gran reacción del público, especialmente el infantil. Lejos de ser espectadores pasivos, los niños se involucran, cantan y responden a lo que sucede en escena.

Jaime Camil como Tronchatoro en 'Matilda, el musical'. (Luis De La Luz)

Para Camil, esto transforma cada función y confirma que han hecho un buen trabajo: “El público hace que cada función sea diferente… de repente el público aplaude… y eso es algo que no te imaginas hasta que lo vives (…) Les está gustando mucho el personaje y eso llena a mi corazón de una felicidad tremenda”.

El teatro, su lugar seguro

Con una carrera que incluye cine, televisión y proyectos internacionales, podría pensarse que el teatro representa un esfuerzo adicional. Para Camil, es exactamente lo contrario.

Jaime Camil como Tronchatoro en 'Matilda, el musical'. (Luis De La Luz)

“Artísticamente hablando, lo que más llena, emocionalmente hablando en el campo profesional, es el teatro musical”.

Jaime Camil como Tronchatoro en 'Matilda, el musical'. (Luis De La Luz)

Lejos de hablar de sacrificio, el actor lo describe como un espacio de renovación constante, donde incluso después de décadas de carrera, la emoción sigue intacta.