Después de consolidar una carrera que lo ha llevado de la televisión mexicana a Hollywood, Jaime Camil vuelve al teatro musical en uno de los títulos más queridos: Matilda. Aunque a lo largo de sus más de 30 años de trayectoria ha protagonizado grandes proyectos, ahora pisa las tablas en México como la pieza de un engranaje donde, como él mismo lo reconoce, “los niños son el alma y el corazón de la obra”. Pero no se trata de cualquier pieza, su trabajo en escena es clave para lograr la magia que exige el proyecto. Él es el responsable de dar vida a la temible Tronchatoro, cuyo proceso de caracterización dura alrededor de una hora y vestuario pesa 35 kilos.
El imperdible regreso de Jaime Camil al teatro como Tronchatoro (y todas las razones para ver 'Matilda, el musical')
Basado en la novela de Roald Dahl, Matilda the Musical es una de las producciones más exitosas del teatro contemporáneo. Sus montajes en Londres y Broadway han marcado estándar por su complejidad escénica y narrativa, sin embargo, en México, se presenta una versión que no pide nada a las internacionales e, incluso, es superior.
“Me atrevería a decir que las puestas en escena de Londres y Nueva York son aburridas en comparación con la nuestra, creo que Álex Gou (el productor) descontracturó de una manera muy inteligente a Matilda, hizo una versión mucho más colorida y más llamativa para los niños, no tan oscura”, declaró a Quién.
Camil tiene claras las exigencias técnicas y el compromiso que exige el personaje, sin embargo, tiene una conexión especial con él y la obra, y no se trata de una casualidad: Fue el primer musical que vio con su hijo, lo que hace esta experiencia aún más personal.
Esa conexión la lleva al escenario. El actor nos confesó que vive un fenómeno poco común incluso para alguien con su trayectoria: las mariposas en el estómago antes de su acto, sentimiento que, asegura, confirma su pasión por la actuación.
Sin embargo, no es el único rebasado por las emociones. “En los ensayos, hasta la fecha, no paramos de llorar… es algo increíble. Al elenco se nos llenan los ojos de lágrimas cuando vemos los números musicales, es algo incontrolable, sentimos gran emoción y transmitimos este amor por la obra, creo que el público también lo siente”.
El público, un personaje más
Si en algo han coincidido los críticos de teatro sobre la versión de Matilda en México es en la gran reacción del público, especialmente el infantil. Lejos de ser espectadores pasivos, los niños se involucran, cantan y responden a lo que sucede en escena.
Para Camil, esto transforma cada función y confirma que han hecho un buen trabajo: “El público hace que cada función sea diferente… de repente el público aplaude… y eso es algo que no te imaginas hasta que lo vives (…) Les está gustando mucho el personaje y eso llena a mi corazón de una felicidad tremenda”.
El teatro, su lugar seguro
Con una carrera que incluye cine, televisión y proyectos internacionales, podría pensarse que el teatro representa un esfuerzo adicional. Para Camil, es exactamente lo contrario.
“Artísticamente hablando, lo que más llena, emocionalmente hablando en el campo profesional, es el teatro musical”.
Lejos de hablar de sacrificio, el actor lo describe como un espacio de renovación constante, donde incluso después de décadas de carrera, la emoción sigue intacta.
Un elenco donde el ego no tiene lugar
Uno de los aspectos más interesantes de esta producción es su estructura: aunque cuenta con figuras consolidadas, la narrativa gira completamente alrededor de los niños.
“Mi personaje al ser un poquito el comic relief se lleva algunos puntos extras, pero la obra se llama Matilda… sin Matilda y sin los niños no tendríamos obra”, reconoce.
Lejos de competir por protagonismo, el elenco adulto funciona como soporte de la historia.
“Mis compañeros actores comparten conmigo la cartelera, en ella están Verónica Jaspeado (Sra. Wormwood), Ricardo Margaleff (Sr. Wormwood), María Elisa Gallegos (Srita. Honey) y Gloria Aura (Srita. Honey), y son increíbles, pero somos actores de soporte en esta obra, los niños son maravillosos y acompañarlos es todo un reto”.
Un momento clave en su carrera
El regreso de Jaime Camil al teatro mexicano era muy esperado. Después de consolidar una carrera internacional en Hollywood, su presencia en Matilda no solo generó expectativa, también confirmó que su vínculo y amor por México siguen intactos. Tan es así que, en exclusiva, nos adelantó que trae planes de hacer una nueva telenovela con la productora Rosy Ocampo, mancuerna que dio pie a exitosos y recordados proyectos como La fea más bella y Por ella soy Eva.