Jaime Camil revela que su hija Elena muestra interés por la música y la actuación; podría seguir sus pasos

Jaime Camilvive una buena etapa tanto en lo profesional como en lo personal. El actor enfrentará un nuevo reto al interpretar a la temida directora ‘Tronchatoro’ en el musical Matilda, un personaje que representa para él una oportunidad para explorar una nueva faceta en su carrera.
Más allá del teatro, el artista habló de su rol como papá y del orgullo que siente por su hija mayor, Elena. El actor destacó el creciente interés artístico de la adolescente, quien no solo ha sobresalido en el ámbito deportivo, sino que también ha demostrado un talento natural para presentarse frente al público y desenvolverse sobre el escenario.
Jaime Camil habla del talento artístico de su hija Elena
Jaime Camilcompartió que ver a su hija Elena explorar sus propias pasiones ha sido una de las mayores satisfacciones de su vida, especialmente al notar que lo hace con disciplina y entusiasmo.
“Elena canta precioso y quiere actuar también. Y le gustaría actuar, pero ya sabes, mide 5/9 y es una atleta de voleibol, juega increíble voleibol. A ella le gusta mucho y está en todas las obras musicales que hace su escuela”, compartió el actor en entrevista para Grupo Fórmula.
El actor explicó que el interés de su hija por el teatro no es algo reciente ni casual, sino una pasión que ha estado presente en su vida desde que era pequeña y que se ha desarrollado por el entorno artístico en el que creció.
“Y empezó, ya sabes, sombra 38 o Árbol 10, así. Y apenas ahorita va a ser a la Miss de Annie, va a ser a Miss Hannigan en la puesta en escena de su escuela y está emocionadísima. Mi hija es niña de teatro también, creció conmigo yendo a sets y a teatros, así que le encanta”, aseguró.
Aunque evita imponerle un camino, aseguró que siempre estará dispuesto a apoyarla y acompañarla en cada decisión que tome, celebrando sus logros y alentándola a descubrir todo su potencial.
“Claro, lo que quiera hacer. Como papás tenemos que apoyar a nuestros hijos y darles las mejores herramientas para que tomen las mejores decisiones, pero a fin de cuentas es su camino. Tú nada más como padre tienes que apoyar y estar ahí en la capacidad que ellos te quieran”, recalcó.
Jaime Camil asume un nuevo reto como Tronchatoro
Jaime Camildejó claro que su mayor prioridad es la familia que ha formado junto a su esposa, la modelo y empresaria Heidi Balvanera, con quien tiene dos hijos, Elena y Jaime. El actor suele compartir que, a pesar de su intensa agenda profesional entre México y Estados Unidos, procura que su hogar sea su centro y equilibrio, inculcando a sus hijos valores como la disciplina, el trabajo y la pasión por lo que hacen.
En el plano profesional, Camil se prepara para dar vida a ‘Tronchatoro’ en Matilda, uno de los personajes más icónicos del teatro musical. Aunque su nombre encabeza el cartel, el actor reconoce que la verdadera fuerza del montaje recae en el talento infantil que lo acompaña en escena. “Le agradezco mucho a Gou haberme puesto el primer nombre arriba del título, es un honor grandísimo, pero honestamente es un personaje importante en la puesta en escena, aunque los niños se la llevan de calle”, afirmó.
Lejos de buscar un protagonismo absoluto, Camil considera que su participación también es una forma de respaldar a las nuevas generaciones de artistas, incluidas las tres niñas que interpretan a Matilda. Para él, el teatro musical sigue siendo un espacio de realización tanto personal como profesional.
“Estoy muy feliz y satisfecho. Ya sabes que mi paz, mi centro y mi felicidad están con mi familia, pero profesionalmente es en un escenario de teatro musical. Amo estar ahí y me encanta. Estoy muy emocionado de comenzar la temporada”, concluyó.
Mientras se prepara para encarnar a uno de los personajes más recordados del teatro musical, Jaime Camil celebra también que su hija comience a escribir su propia carrera artística, con el respaldo de un papá que conoce los retos y satisfacciones del escenario.