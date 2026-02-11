Jaime Camil revela que su hija Elena muestra interés por la música y la actuación; podría seguir sus pasos

Jaime Camil habla del talento artístico de su hija Elena

Jaime Camil compartió que ver a su hija Elena explorar sus propias pasiones ha sido una de las mayores satisfacciones de su vida, especialmente al notar que lo hace con disciplina y entusiasmo.

“Elena canta precioso y quiere actuar también. Y le gustaría actuar, pero ya sabes, mide 5/9 y es una atleta de voleibol, juega increíble voleibol. A ella le gusta mucho y está en todas las obras musicales que hace su escuela”, compartió el actor en entrevista para Grupo Fórmula.

Jaime Camil y su familia (Instagram)

El actor explicó que el interés de su hija por el teatro no es algo reciente ni casual, sino una pasión que ha estado presente en su vida desde que era pequeña y que se ha desarrollado por el entorno artístico en el que creció.

“Y empezó, ya sabes, sombra 38 o Árbol 10, así. Y apenas ahorita va a ser a la Miss de Annie, va a ser a Miss Hannigan en la puesta en escena de su escuela y está emocionadísima. Mi hija es niña de teatro también, creció conmigo yendo a sets y a teatros, así que le encanta”, aseguró.

Aunque evita imponerle un camino, aseguró que siempre estará dispuesto a apoyarla y acompañarla en cada decisión que tome, celebrando sus logros y alentándola a descubrir todo su potencial.

“Claro, lo que quiera hacer. Como papás tenemos que apoyar a nuestros hijos y darles las mejores herramientas para que tomen las mejores decisiones, pero a fin de cuentas es su camino. Tú nada más como padre tienes que apoyar y estar ahí en la capacidad que ellos te quieran”, recalcó.