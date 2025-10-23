Multiverso de 'Betty, la fea': Así fue el esperado encuentro entre Jaime Camil y Jorge Enrique Abello

Veinticinco años después de conquistar a millones de televidentes, los empresarios más recordados del universo de Betty, la fea se encontraron.
Jaime Camil y Jorge Enrique Abello, protagonistas de las versiones mexicana y colombiana de la icónica telenovela, coincidieron por primera vez y compartieron el momento en redes sociales, desatando una ola de emoción entre los fans de la telenovela.
El encuentro entre Jaime Camil y Jorge Enrique Abello
La cita ocurrió durante un evento en Estados Unidos y fue inmortalizada con una fotografía que ambos actores publicaron en sus cuentas de Instagram. Jaime Camil, quien interpretó a Don Armando Mendoza en La fea más bella, escribió: “Cuánto tiempo tuvo que pasar para que esto sucediera. Mi querido Jorge, no solo eres un brillante actor, escritor y filósofo, sino también un ser humano cálido y generoso. Qué placer que por fin nos hayamos conocido”.
Poco después, Jorge Abello, el inolvidable Don Fernando Méndez de Yo soy Betty, la fea, respondió con un mensaje igualmente afectuoso: “Por muchos años de amistad mi querido Jaime Camil”. Ambos compartieron sonrisas y complicidad, evidenciando la admiración mutua entre dos de los rostros más representativos de la televisión latinoamericana.
En redes sociales, la imagen provocó una verdadera revolución. Cientos de usuarios celebraron el momento como “histórico”, al reunir en una sola foto a las dos adaptaciones más queridas de la telenovela.
Algunos fans de las telenovelas bromearon sobre un “multiverso de las feas”, mientras otros recordaron cómo ambas producciones marcaron sus infancias y juventudes con historias de superación, amor y humor.
Este cara a cara entre Don Armando (Jorge Enrique Abello) y Don Fernando (Jaime Camil) no fue solo una reunión entre colegas, sino un homenaje a la historia televisiva que ambos ayudaron a construir.
Más allá de la nostalgia, la imagen representa la unión simbólica de dos generaciones: la que creció con el personaje colombiano Beatriz Aurora Pinzón Solano, interpretada por Ana María Orozco, y la que se disfrutó de la mexicana con Angélica Vale como Leticia Padilla Solis.
Las actrices conquistaron al público con su mezcla de ternura y crítica social, convirtiéndose en fenómenos culturales que aún hoy se mantienen vigentes en plataformas de streaming.
El entorno de Yo soy Betty, la fea sigue siendo tema de conversación, especialmente tras el reciente lanzamiento de la secuela, Betty La Fea, La historia continúa en Prime Video.