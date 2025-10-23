Multiverso de 'Betty, la fea': Así fue el esperado encuentro entre Jaime Camil y Jorge Enrique Abello

El encuentro entre Jaime Camil y Jorge Enrique Abello

La cita ocurrió durante un evento en Estados Unidos y fue inmortalizada con una fotografía que ambos actores publicaron en sus cuentas de Instagram. Jaime Camil , quien interpretó a Don Armando Mendoza en La fea más bella, escribió: “Cuánto tiempo tuvo que pasar para que esto sucediera. Mi querido Jorge, no solo eres un brillante actor, escritor y filósofo, sino también un ser humano cálido y generoso. Qué placer que por fin nos hayamos conocido”.

Jorge Enrique Abello y Jaime Camil (Instagram)

Poco después, Jorge Abello, el inolvidable Don Fernando Méndez de Yo soy Betty, la fea, respondió con un mensaje igualmente afectuoso: “Por muchos años de amistad mi querido Jaime Camil”. Ambos compartieron sonrisas y complicidad, evidenciando la admiración mutua entre dos de los rostros más representativos de la televisión latinoamericana.

Yo soy Betty, la fea (RRSS)

En redes sociales, la imagen provocó una verdadera revolución. Cientos de usuarios celebraron el momento como “histórico”, al reunir en una sola foto a las dos adaptaciones más queridas de la telenovela.

Algunos fans de las telenovelas bromearon sobre un “multiverso de las feas”, mientras otros recordaron cómo ambas producciones marcaron sus infancias y juventudes con historias de superación, amor y humor.