El expríncipe Andrés reaparece por primera vez tras su polémico arresto

Príncipe Andrés reaparece y revive polémica con Jeffrey Epstein

Durante años, Andrés formó parte activa de la familia real, representando al Reino Unido en funciones diplomáticas y comerciales. Sin embargo, su cercanía con Epstein, empresario acusado de tráfico sexual, derivó en un escándalo que cambió por completo su posición dentro de la institución.

Las fotos de su reaparición, obtenidas por People , circularon rápidamente en las redes sociales. En ellas se le ve paseando a sus perros (la primera aparición pública desde su arresto).

La reaparición del príncipe Andrés marca el fin de semanas de ausencia y vuelve a poner en primer plano su relación con Jeffrey Epstein, uno de los episodios más controvertidos en la historia reciente de la monarquía británica.

El punto de más controversial llegó en 2019, tras su entrevista con la BBC en el programa Newsnight, donde intentó explicar su relación con Epstein.

En ese momento, el duque de York trató de minimizar su relación con Epstein, asegurando que no eran “muy buenos amigos”, pese a que había coincidido con él en varias ocasiones y se había alojado en algunas de sus propiedades, incluida su isla privada.

WINDSOR, ENGLAND - OCTOBER 31: In this photo illustration, the front page of The Times newspaper with an image of Andrew Mountbatten Windsor is seen on October 31, 2025 in Windsor, England. King Charles III has started the formal process of removing the Titles, Styles and Honours of his brother, who will now be known as Andrew Mountbatten Windsor. Mr Mountbatten Windsor will also surrender the lease on Royal Lodge, where he has lived since 2004, and move to private accommodation. The historic move follows allegations of sexual abuse linked to the former prince's relationship with child sex offender Jeffrey Epstein. (Photo Illustration by Ming Yeung/Getty Images) (Ming Yeung/Getty Images)

A esto se sumó la denuncia civil presentada por Virginia Giuffre, quien lo acusó de haber mantenido relaciones con ella cuando era menor de edad. El caso se resolvió en 2022 mediante un acuerdo extrajudicial, sin admisión de culpabilidad, pero con un impacto significativo en su imagen pública.