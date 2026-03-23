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Espectáculos

El expríncipe Andrés reaparece por primera vez tras su polémico arresto

El príncipe Andrés fue visto en público por primera vez tras su arresto en febrero y su reaparición en Sandringham reaviva el interés en su situación legal y su historial de controversias dentro de la familia real.
lun 23 marzo 2026 11:12 AM
Royal Family Attend Sunday Service In Windsor
WINDSOR, ENGLAND - APRIL 11: Prince Andrew, Duke of York, attends the Sunday Service at the Royal Chapel of All Saints, Windsor, following the announcement on Friday April 9th of the death of Prince Philip, Duke of Edinburgh, at the age of 99, on April 11, 2021 in Windsor, England. (Photo by Steve Parsons - WPA Pool/Getty Images) (WPA Pool/Getty Images)

El expríncipe Andrés , duque de York y hermano menor del rey Carlos III , fue captado nuevamente en público luego de varias semanas fuera del foco mediático. La reaparición ocurrió en la finca de Sandringham, en Norfolk, donde fue fotografiado mientras paseaba a sus perros acompañado de un guardaespaldas.

Se trata de la primera vez que el expríncipe Andrés es visto tras su arresto en febrero, el mismo día de su cumpleaños número 66. Desde entonces, había mantenido un perfil bajo, lo que aumentó la expectativa en torno a su situación legal.

De acuerdo con los reportes, su arresto estuvo vinculado a una investigación por presuntamente haber compartido información confidencial con Jeffrey Epstein durante el tiempo en que se desempeñaba como enviado especial para el comercio internacional del Reino Unido.

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Príncipe Andrés reaparece y revive polémica con Jeffrey Epstein

Durante años, Andrés formó parte activa de la familia real, representando al Reino Unido en funciones diplomáticas y comerciales. Sin embargo, su cercanía con Epstein, empresario acusado de tráfico sexual, derivó en un escándalo que cambió por completo su posición dentro de la institución.

Las fotos de su reaparición, obtenidas por People , circularon rápidamente en las redes sociales. En ellas se le ve paseando a sus perros (la primera aparición pública desde su arresto).

La reaparición del príncipe Andrés marca el fin de semanas de ausencia y vuelve a poner en primer plano su relación con Jeffrey Epstein, uno de los episodios más controvertidos en la historia reciente de la monarquía británica.

El punto de más controversial llegó en 2019, tras su entrevista con la BBC en el programa Newsnight, donde intentó explicar su relación con Epstein.

En ese momento, el duque de York trató de minimizar su relación con Epstein, asegurando que no eran “muy buenos amigos”, pese a que había coincidido con él en varias ocasiones y se había alojado en algunas de sus propiedades, incluida su isla privada.

UK Front Pages As Prince Andrew Is Formerly Stripped Of His Titles
WINDSOR, ENGLAND - OCTOBER 31: In this photo illustration, the front page of The Times newspaper with an image of Andrew Mountbatten Windsor is seen on October 31, 2025 in Windsor, England. King Charles III has started the formal process of removing the Titles, Styles and Honours of his brother, who will now be known as Andrew Mountbatten Windsor. Mr Mountbatten Windsor will also surrender the lease on Royal Lodge, where he has lived since 2004, and move to private accommodation. The historic move follows allegations of sexual abuse linked to the former prince's relationship with child sex offender Jeffrey Epstein. (Photo Illustration by Ming Yeung/Getty Images) (Ming Yeung/Getty Images)

A esto se sumó la denuncia civil presentada por Virginia Giuffre, quien lo acusó de haber mantenido relaciones con ella cuando era menor de edad. El caso se resolvió en 2022 mediante un acuerdo extrajudicial, sin admisión de culpabilidad, pero con un impacto significativo en su imagen pública.

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El expríncipe Andrés sin funciones reales

Actualmente, Andrés ya no forma parte activa de la familia real británica. Tras el escándalo, la reina Isabel II le retiró sus títulos militares y patrocinios, y desde entonces su participación en la vida pública ha sido mínima.

Service Of Thanksgiving For The Duke Of Edinburgh
LONDON, ENGLAND - MARCH 29: Queen Elizabeth II arrives in Westminster Abbey accompanied by Prince Andrew, Duke of York for the Service Of Thanksgiving For The Duke Of Edinburgh on March 29, 2022 in London, England. (Photo Richard Pohle - WPA Pool/Getty Images) (WPA Pool/Getty Images)

Bajo el reinado de Carlos III, se ha mantenido una postura de distancia institucional, buscando preservar la estabilidad de la monarquía. La reciente publicación del libro póstumo de Virginia Giuffre, Nobody’s Girl, que detalla el comportamiento del príncipe con una de sus victimas, también ha contribuido a mantener vigente el interés mediático en el caso que sorprendió a Inglaterra y el mundo entero.

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Príncipe Andrés

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