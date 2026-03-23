El expríncipe Andrés reaparece por primera vez tras su polémico arresto
El príncipe Andrés fue visto en público por primera vez tras su arresto en febrero y su reaparición en Sandringham reaviva el interés en su situación legal y su historial de controversias dentro de la familia real.
El expríncipe Andrés, duque de York y hermano menor del rey Carlos III, fue captado nuevamente en público luego de varias semanas fuera del foco mediático. La reaparición ocurrió en la finca de Sandringham, en Norfolk, donde fue fotografiado mientras paseaba a sus perros acompañado de un guardaespaldas.
Se trata de la primera vez que el expríncipe Andrés es visto tras su arresto en febrero, el mismo día de su cumpleaños número 66. Desde entonces, había mantenido un perfil bajo, lo que aumentó la expectativa en torno a su situación legal.
De acuerdo con los reportes, su arresto estuvo vinculado a una investigación por presuntamente haber compartido información confidencial con Jeffrey Epstein durante el tiempo en que se desempeñaba como enviado especial para el comercio internacional del Reino Unido.
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Príncipe Andrés reaparece y revive polémica con Jeffrey Epstein
Durante años, Andrés formó parte activa de la familia real, representando al Reino Unido en funciones diplomáticas y comerciales. Sin embargo, su cercanía con Epstein, empresario acusado de tráfico sexual, derivó en un escándalo que cambió por completo su posición dentro de la institución.
Las fotos de su reaparición, obtenidas por People, circularon rápidamente en las redes sociales. En ellas se le ve paseando a sus perros (la primera aparición pública desde su arresto).
La reaparición del príncipe Andrés marca el fin de semanas de ausencia y vuelve a poner en primer plano su relación con Jeffrey Epstein, uno de los episodios más controvertidos en la historia reciente de la monarquía británica.
El punto de más controversial llegó en 2019, tras su entrevista con la BBC en el programa Newsnight, donde intentó explicar su relación con Epstein.
En ese momento, el duque de York trató de minimizar su relación con Epstein, asegurando que no eran “muy buenos amigos”, pese a que había coincidido con él en varias ocasiones y se había alojado en algunas de sus propiedades, incluida su isla privada.
A esto se sumó la denuncia civil presentada por Virginia Giuffre, quien lo acusó de haber mantenido relaciones con ella cuando era menor de edad. El caso se resolvió en 2022 mediante un acuerdo extrajudicial, sin admisión de culpabilidad, pero con un impacto significativo en su imagen pública.
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El expríncipe Andrés sin funciones reales
Actualmente, Andrés ya no forma parte activa de la familia real británica. Tras el escándalo, la reina Isabel II le retiró sus títulos militares y patrocinios, y desde entonces su participación en la vida pública ha sido mínima.
Bajo el reinado de Carlos III, se ha mantenido una postura de distancia institucional, buscando preservar la estabilidad de la monarquía. La reciente publicación del libro póstumo de Virginia Giuffre, Nobody’s Girl, que detalla el comportamiento del príncipe con una de sus victimas, también ha contribuido a mantener vigente el interés mediático en el caso que sorprendió a Inglaterra y el mundo entero.