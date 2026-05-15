Taylor Swift y Travis Kelce sorprenden con la inusual forma en que están invitando a su boda

De acuerdo con información publicada por Page Six, la pareja habría decidido utilizar un método extremadamente reservado para contactar a sus invitados luego de que información privada del evento comenzara a circular entre fans y cuentas dedicadas a seguir cada movimiento de la cantante.

Según las versiones difundidas, Taylor Swift y Travis Kelce estarían evitando las invitaciones físicas tradicionales, optando por llamadas directas y mensajes personalizados enviados únicamente a personas de máxima confianza. La decisión buscaría impedir nuevas filtraciones relacionadas con la fecha, ubicación y logística de la ceremonia.

Taylor Swift y Travis Kelce ya tienen fecha y lugar para su boda. (Getty Images)

El nivel de discreción no ha sorprendido del todo a los seguidores de la pareja. Desde que comenzaron su relación en 2023, ambos han intentado mantener algunos aspectos de su vida privada lejos de la exposición pública, aunque cada aparición conjunta termina convirtiéndose en tendencia mundial.

Las filtraciones encendieron las alarmas alrededor de la boda

La preocupación por mantener la privacidad del evento aumentó luego de que varios detalles supuestamente relacionados con la boda comenzaran a circular en redes sociales y foros de fans durante las últimas semanas.

Reportes de medios internacionales señalaron que personas cercanas a la organización del evento habrían compartido información de manera informal, algo que llevó al equipo de la cantante a reforzar las medidas de seguridad y confidencialidad.

Taylor Swift y Travis Kelce (Instagram (@taylorswift))

Aunque ni Taylor Swift ni Travis Kelce han confirmado oficialmente la fecha de la boda, fuentes cercanas a la pareja, aseguran que la pareja ya trabaja activamente en la planificación del enlace y que las familias de ambos están involucradas en los preparativos.