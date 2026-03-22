José Eduardo Derbez aclara si perdió su dinero en un fraude

José Eduardo Derbez habla de su familia y su relación con la prensa

Más allá del tema del fraude, José Eduardo Derbez también habló sobre su entorno familiar. El actor reveló que recientemente celebró el cumpleaños de su hermana Aislinn Derbez, a quien felicitó de manera cercana y efusiva, como acostumbra.“Ya, ya la felicité. Ya saben que yo siempre soy bien efusivo. Le puse ahí una letanía enorme de su cumpleaños. Y ya le marqué también”, compartió.

Sobre los rumores relacionados con un supuesto conflicto familiar vinculado al testamento de su madre, el actor se mostró sorprendido y negó tener conocimiento de la situación. “Ah, con lo de su mamá. Me espantaste. Dije, no, sigue vivo mi padre. No sabía nada de eso”, respondió.

Asimismo, rechazó tajantemente las versiones que señalaban que la familia Derbez habría respaldado ataques contra la prensa. Por el contrario, destacó la relación positiva que mantiene con los medios, a quienes considera parte fundamental de su trabajo “Ay, no, yo siempre mi relación con ustedes ha sido siempre muy buena y me divierto mucho platicando con ustedes, ustedes conmigo, es como un stand up. O sea, la pasamos bien”, dijo.

Finalmente, el actor defendió a su hermana menor Aitana ante las críticas en redes sociales, subrayando la importancia de no involucrar a los niños en comentarios negativos. “Deja que me escuchen cantar a mí van a ver cómo me van a criticar. No, canto hermoso. Yo creo que con los niños no hay que meterse, y en cuestión de Tessa, pues intentamos no hacerla tan pública por lo mismo, porque hay de repente comentarios muy feos”.