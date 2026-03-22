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Espectáculos

José Eduardo Derbez aclara si perdió su dinero en un fraude

José Eduardo Derbez responde a rumores sobre un presunto fraude que se volvió viral en redes sociales.
dom 22 marzo 2026 12:22 PM
(Obligatorio)

José Eduardo Derbez decidió poner fin a las especulaciones que circularon en redes sociales sobre un supuesto fraude millonario del que habría sido víctima. En los últimos días, versiones difundidas en distintos medios aseguraban que el actor había perdido una fuerte suma de dinero tras invertir en un negocio fallido, lo que rápidamente se volvió tendencia.

Sin embargo, el también conductor aclaró que la situación fue sacada de contexto y explicó que todo surgió a partir de comentarios que hizo en tono de broma dentro del programa Miembros al aire, los cuales posteriormente fueron exagerados.

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José Eduardo Derbez explica la verdad del supuesto fraude viral

Ante la pregunta directa sobre si realmente había invertido dinero, José Eduardo Derbez confirmó que sí realizó un pago, aunque minimizó completamente el impacto económico. “Sí, pero no fue nada de lo que se dice”, explicó, señalando que se trató de una cantidad pequeña destinada a dos máquinas, sin mayores consecuencias.

“Fue una tontería. Pero ya lo había comentado que en Miembros, luego todos dicen cosas bien locas y nada más a mí me hacen unas notas que dices: ‘No es cierto, o sea, lo distorsionan todo.’ Nada más dije que un señor me había ofrecido hacer un negocio de las garras esas y que nunca se apareció. Entonces, pues, ya fue una tontería”, aclaró.

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En este caso, el actor insistió en que la narrativa creció desproporcionadamente, convirtiendo una anécdota menor en un supuesto escándalo y especialmente cuando se trata de figuras públicas como los Derbez, cuya vida personal y profesional suele generar conversación constante en plataformas digitales.

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José Eduardo Derbez habla de su familia y su relación con la prensa

Más allá del tema del fraude, José Eduardo Derbez también habló sobre su entorno familiar. El actor reveló que recientemente celebró el cumpleaños de su hermana Aislinn Derbez, a quien felicitó de manera cercana y efusiva, como acostumbra.“Ya, ya la felicité. Ya saben que yo siempre soy bien efusivo. Le puse ahí una letanía enorme de su cumpleaños. Y ya le marqué también”, compartió.

Sobre los rumores relacionados con un supuesto conflicto familiar vinculado al testamento de su madre, el actor se mostró sorprendido y negó tener conocimiento de la situación. “Ah, con lo de su mamá. Me espantaste. Dije, no, sigue vivo mi padre. No sabía nada de eso”, respondió.

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Asimismo, rechazó tajantemente las versiones que señalaban que la familia Derbez habría respaldado ataques contra la prensa. Por el contrario, destacó la relación positiva que mantiene con los medios, a quienes considera parte fundamental de su trabajo “Ay, no, yo siempre mi relación con ustedes ha sido siempre muy buena y me divierto mucho platicando con ustedes, ustedes conmigo, es como un stand up. O sea, la pasamos bien”, dijo.

Finalmente, el actor defendió a su hermana menor Aitana ante las críticas en redes sociales, subrayando la importancia de no involucrar a los niños en comentarios negativos. “Deja que me escuchen cantar a mí van a ver cómo me van a criticar. No, canto hermoso. Yo creo que con los niños no hay que meterse, y en cuestión de Tessa, pues intentamos no hacerla tan pública por lo mismo, porque hay de repente comentarios muy feos”.

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