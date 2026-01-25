Después de que Vadhir Derbez publicara un video junto a su hermana Aitana cantando Golden de la película Kpop Demon Hunters, José Eduardo Derbez ha reclamado a aquellos que criticaron a su hermana a través de los comentarios del mismo video. José Eduardo piensa que “la gente opina mucho, pero yo creo que meterse con menores de edad sí ya cambia la cosa”.
José Eduardo Derbez sale en defensa de su hermana Aitana tras críticas por video cantando
José Eduardo Derbez responde a críticas sobre Aitana
Mediante una entrevista que José Eduardo Derbez concedió a los medios en el aeropuerto, respondió a las críticas que Aitana, su hermana menor de 11 años, ha recibido después de aparecer en el video que Vadhir Derbez publicó en YouTube cantando Golden de la película Kpop Demon Hunters.
Si bien el video que acumula más de 500,000 vistas y 27,000 likes, recibió comentarios positivos y de apoyo hacia Vadhir y Aitana, aplaudiendo el talento que tienen para cantar y deseando que ambos continúen teniendo este tipo de dinámicas como hermanos, otros usuarios optaron por hacer comentarios negativos principalmente en contra de Aitana.
José Eduardo Derbez mencionó “yo creo que es bien fuerte y difícil opinar, la gente opina mucho, ¿no?, pero creo que meterse con menores de edad sí ya cambia la cosa. Con nosotros, ahora sí que ya uno está curtido de todo lo que nos pueden llegar a decir y tirar, pero creo que sí con menores no está padre, pero bueno, también controlar las redes sociales está…”.
“Lo que hace por monetizar Vadhir” bromea José Eduardo Derbez
Durante la misma entrevista José Eduardo Derbez bromeó diciendo que Vadhir Derbez subió el video cantando con Aitana para poder monetizar. También hizo a referencia a su papá Eugenio Derbez y a Alessandra Rosaldo al mencionar “y todavía le prestan a la niña”.
José Eduardo Derbez terminó la broma diciendo “mejor que tenga la suya y que monetice con la suya”. A pesar del comentario en tono sarcástico, José Eduardo Derbez también mostró apoyo al talento como cantantes de sus dos hermanos: “a mí me gusta mucho cómo canta Vadhir y cómo canta Aitana”.