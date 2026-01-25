José Eduardo Derbez sale en defensa de su hermana Aitana tras críticas por video cantando

José Eduardo Derbez responde a críticas sobre Aitana

Mediante una entrevista que José Eduardo Derbez concedió a los medios en el aeropuerto, respondió a las críticas que Aitana, su hermana menor de 11 años, ha recibido después de aparecer en el video que Vadhir Derbez publicó en YouTube cantando Golden de la película Kpop Demon Hunters.

José Eduardo Derbez considera que no es lo mismo criticar a un adulto que a una menor de edad. (Instagram - @jose_eduardo92)

Si bien el video que acumula más de 500,000 vistas y 27,000 likes, recibió comentarios positivos y de apoyo hacia Vadhir y Aitana, aplaudiendo el talento que tienen para cantar y deseando que ambos continúen teniendo este tipo de dinámicas como hermanos, otros usuarios optaron por hacer comentarios negativos principalmente en contra de Aitana.

El video de Aitana y Vadhir Derbez recibió más de 1,500 comentarios, la mayoría positivos y algunos negativos. (Instagram - @alexrosaldo)

José Eduardo Derbez mencionó “yo creo que es bien fuerte y difícil opinar, la gente opina mucho, ¿no?, pero creo que meterse con menores de edad sí ya cambia la cosa. Con nosotros, ahora sí que ya uno está curtido de todo lo que nos pueden llegar a decir y tirar, pero creo que sí con menores no está padre, pero bueno, también controlar las redes sociales está…”.