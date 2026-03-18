El día Victoria Ruffo obligó a su hijo, José Eduardo, a devolver un coche deportivo que le regalaron

¿Por qué José Eduardo recibió un Camaro de regalo?

El actor y conductor José Eduardo Derbez contó una particular anécdota frente a Facundo, Paul Stanley y Mau Nieto durante el programa del que forma parte, Miembros Al Aire: “Yo me fui a cenar con un amigo, que también era amigo de la familia, de varios amigos y pues tomamos un poco”, comenzó el hijo de Eugenio Derbez.

Derbez sorprendió a sus compañeros de programa con su anécdota. (Instagram - @jose_eduardo92)

José Eduardo detalló que se encontraban en Mazatlán, pero que su amigo, del que nunca reveló el nombre, tenía un vuelo a las 7:00 a.m. del día siguiente, algo que Derbez sabía: “Le dije: ‘Güey, pues ya vámonos a dormir, ya echamos trago’, ya estábamos muy tomados”.

El hijo de Victoria Ruffo aceptó sentir flojera por tener que cuidado a su amigo que estaba más tomado que él y cuya esposa le pidió a José Eduardo cuidarlo ya que ella tuvo que regresarse antes a CDMX: “Literal lo llevé a su cuarto, lo aventé a su cama, traía su carterita bien cargadita, le dije ‘Oye, ahí está tu dinero’”, e incluso lo grabó antes de salir del cuarto para demostrar que lo había dejado en su habitación.

José Eduardo cuidó a su amigo después de la cena. (Instagram - @jose_eduardo92)

“Al día siguiente me marca la esposa y me dice: ‘¿Dónde está este ca****?, lo último que me dijeron es que lo habían detenido en el aeropuerto’”, continuó José Eduardo, quien le aseguró a la esposa de su amigo que lo había dejado en su cuarto.

José Eduardo fue a la habitación de su amigo, de quien afirma no es famoso, para saber qué pasó. El actor relató que su amigo se tomó una pastilla para dormir al llegar al cuarto y cuando iba hacia el aeropuerto se tropezó y se rompió dos dientes. Cuando llegó al aeropuerto lo detuvieron y lo regresaron al hotel.