Rauw Alejandro rompe el silencio tras la polémica por 'Rosita' y responde a Cazzu y Christian Nodal

La polémica se originó con la frase de la canción “Yo me voy y me caso contigo a lo Christian Nodal”, interpretada por muchos seguidores como una referencia directa a la vida sentimental de Nodal tras su separación de Cazzu y su relación con Ángela Aguilar, lo que provocó que la artista argentina expresara su malestar públicamente en redes sociales y dejara de seguir a Rauw y otros colaboradores del tema.

En un mensaje difundido en su cuenta de X, Rauw Alejandro se dirigió a la controversia de forma directa con un texto que desarrolló en varios puntos. Aclaró que no escribió la frase polémica, que pertenece al proyecto colectivo del álbum en el que participa y que, dentro del contexto musical, no la interpretó como una falta de respeto hacia nadie.

"1. En ningún momento he hablado mal, de Cazzu. La considero una amiga; aunque no tengamos cercanía desde hace años, solo tengo recuerdos bonitos con ella y con su gente. Y le deseo lo mejor en su carrera, hoy y siempre. 2.“Rosita” es una canción del álbum de TAINY, en colaboración con Jhayco y conmigo. 3.Sobre “la barra”… NO la escribí yo y, dentro del contexto del tema, cuando la escuché no la leí como una falta de respeto a nadie. Entiendo que cada quien lo puede interpretar distinto, y si a alguien le incomodó, se respeta", escribió el artista, quien además remarcó que considera a Cazzu una amiga.

Rauw también reflexionó sobre la exposición pública y cómo a veces los comentarios pueden sacarse de contexto, llamando a medios y fans a no alimentar el ruido o crear conflictos innecesarios entre colegas.

"4. Sé que estar en el ojo público expone demasiado, y a veces te mencionan en días en que uno no está para nada ni para nadie. Pues somos humanos. Me ha pasado, lo vivo y por eso lo entiendo. Por mi parte, prefiero no alimentar el ruido, aunque aveces sea inevitable, porque te desvían un comentario o se inventan cualquier cosa. 5. A los medios y a (algunos fandoms): No saquen esto de contexto tratando de crear un conflicto entre personas. Estamos empezando el año se que quieren acción. pero aquí no hay pelea, no hay mala vibra. Hay música, hay trabajo, y hay unión", finalizó.