El Zócalo capitalino volverá a convertirse en escenario de un evento multitudinario. La noche de hoy, Shakira ofrecerá un concierto gratuito en la Plaza de la Constitución a las 20:00 horas, marcando uno de los espectáculos más esperados del año en la Ciudad de México. Desde tempranas horas, miles de fanáticos comenzaron a formarse en el primer cuadro de la capital para asegurar un lugar y ser parte de un evento que promete quedar en la memoria colectiva.
Shakira en el Zócalo: Dónde ver el concierto en vivo
La exitosa gira de Shakira
La presentación se da tras el paso de su gira internacional por México, donde la cantante colombiana logró un récord histórico de fechas consecutivas en el Estadio GNP Seguros uno de los recintos más importantes del país. En la capital mexicana ofreció múltiples presentaciones completamente sold out, reuniendo a más de 60 mil personas por noche. Además, llevó su espectáculo a otras ciudades como Monterrey y Guadalajara.
Con una producción de gran formato, la gira ha destacado por sus escenarios monumentales, visuales en alta definición, coreografías que la caracterizan y un recorrido musical que abarca más de tres décadas de trayectoria. El repertorio incluye clásicos como “Antología”, “Hips Don’t Lie”, “Ojos Así” y “Waka Waka”, así como los éxitos más recientes.
¿Dónde ver el concierto de Shakira en el Zócalo?
Para garantizar que un mayor número de personas pueda disfrutar del concierto, el Gobierno de la Ciudad de México informó que se instalarán pantallas gigantes tanto dentro como fuera del cuadrante del Zócalo. Estas se colocarán en puntos estratégicos de la zona centro, entre ellos la Alameda Central, Avenida Juárez, Calle 5 de Mayo, Calle 20 de Noviembre, Calle Pino Suárez y el Monumento a la Revolución, permitiendo que quienes no logren ingresar a la plancha principal puedan seguir el espectáculo en tiempo real.
Además, el concierto contará con una amplia transmisión en vivo a través de plataformas digitales y televisión abierta. Podrá seguirse en el canal de YouTube del Gobierno de la Ciudad de México, en el canal de YouTube de Capital 21, televisión pública de la CDMX, así como en la página oficial y redes sociales de la Jefatura de Gobierno mediante Facebook Live, en Canal 6 y también a través del canal oficial de Shakira , que se sumará a la cobertura del evento.