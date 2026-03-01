Shakira en el Zócalo: Dónde ver el concierto en vivo

¿Dónde ver el concierto de Shakira en el Zócalo?

Para garantizar que un mayor número de personas pueda disfrutar del concierto, el Gobierno de la Ciudad de México informó que se instalarán pantallas gigantes tanto dentro como fuera del cuadrante del Zócalo. Estas se colocarán en puntos estratégicos de la zona centro, entre ellos la Alameda Central, Avenida Juárez, Calle 5 de Mayo, Calle 20 de Noviembre, Calle Pino Suárez y el Monumento a la Revolución, permitiendo que quienes no logren ingresar a la plancha principal puedan seguir el espectáculo en tiempo real.

Shakira (Instagram)

Además, el concierto contará con una amplia transmisión en vivo a través de plataformas digitales y televisión abierta. Podrá seguirse en el canal de YouTube del Gobierno de la Ciudad de México, en el canal de YouTube de Capital 21, televisión pública de la CDMX, así como en la página oficial y redes sociales de la Jefatura de Gobierno mediante Facebook Live, en Canal 6 y también a través del canal oficial de Shakira , que se sumará a la cobertura del evento.