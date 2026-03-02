Del discurso más emotivo al baile masivo: los momentos que definieron el concierto de Shakira en el Zócalo

Shakira volvió a hacer historia en la Ciudad de México. La cantante colombiana rompió el récord de asistencia en la plancha del Zócalo de la Ciudad de México, al reunir a cerca de 400 mil personas, según cifras oficiales del Gobierno capitalino, durante el concierto con el que cerró en el país su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.
Hasta ahora, la marca la mantenía la banda argentina Los Fabulosos Cadillacs, que en 2023 reunió a 300 mil asistentes, aproximadamente en el mismo recinto. Casi dos décadas después de su primera presentación gratuita en el Zócalo, en 2007, la colombiana no solo regresó al emblemático escenario capitalino, sino que superó el récord previo y consolidó uno de los conciertos más multitudinarios en la historia reciente de la ciudad.
Los mejores momentos del concierto de Shakira en el Zócalo
La plancha del Zócalo de la Ciudad de México vibró como pocas veces. Tras una intensa serie de más de 30 conciertos en el país, incluidos 13 sold out en el Estadio GNP Seguros, Shakira llegó al corazón político y simbólico de México para ofrecer un concierto gratuito y despedirse del público mexicano con el cierre latinoamericano de su giraLas Mujeres Ya No Lloran World Tour.
Shakira rompe récord
La colombiana impuso un nuevo récord de asistentes reunidos en la plancha del Zócalo de la capital. De acuerdo con el Gobierno de la CDMX, este 1 de domingo acudieron 400 mil personas al evento donde la colombiana cerró su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour en México.
El mensaje de Shakira para sus fans mexicanos
A pocas horas de subir al escenario, la cantante se pronunció con un mensaje dirigido a sus fans mexicanos: “Esto, esto es un sueño, es un milagro el poder estar con todos ustedes. Muchísimas gracias a todos aquellos que estuvieron acampando desde temprano, bajo el sol, como siempre estar aquí contigo. Tengo una mezcla de emoción, de nostalgia, de agradecimiento porque hoy es el último día aquí en esta gira, en México, que es mi casa. Aquí en el Zócalo, siempre y para siempre, somos uno”.
El cambio de look marcó desde el inicio el tono de la noche: una artista segura de su momento y consciente de estar protagonizando un concierto histórico en el Zócalo de la Ciudad de México. Bajo las luces del escenario, el dorado brilló como símbolo de celebración y poder, integrándose visualmente con la arquitectura emblemática que rodea la plaza y reforzando la magnitud del espectáculo.
Sin caminata con la manada
Uno de los momentos más característicos de la gira era la llamada caminata con la “manada”, cuando Shakira atravesaba el escenario rodeada de bailarines para conectar de cerca con el público antes del inicio del show.
En el concierto del Zócalo, ese ritual no se realizó. La artista apareció directamente en el centro del escenario, una decisión logística marcada por la magnitud del montaje y la dimensión del recinto, que modificó desde el inicio la dinámica habitual del espectáculo.
Un momento incómodo con un fan
Cuando bajó del escenario para acercarse a su “manada”, la dinámica cambió inesperadamente. Un fan la abrazó con demasiada fuerza durante varios segundos, provocando un instante de tensión evidente.
Un seguidor la abrazó con fuerza por varios segundos, por lo que la cantante decidió subirse de inmediato al escenario y abortar su intención de tener contacto más de cerquita con los fans durante su show en el Zócalo de la CDMX.
No olvido cantar sus éxitos
Durante el concierto, Shakira olvidó brevemente fragmentos de “Inevitable” y “Si te vas”. Lo que pudo convertirse en un momento incómodo terminó transformándose en una escena memorable: miles de asistentes continuaron las canciones y sostuvieron el show con sus voces. Lejos de afectar el espectáculo, el instante mostró una versión más espontánea y humana de la artista, quien sonrió, retomó la interpretación y siguió adelante respaldada por el público.
Sus éxitos de los 90: La sorpresa de la noche “¿Dónde estás corazón?” justo después de que miles de fans corearon “Pies descalzos”.
Un solo invitado
Esta vez hubo un único invitado: Beéle. Juntos interpretaron por primera vez en vivo su colaboración “Algo tú”.
Una de las diferencias más notorias frente a otras fechas en México fue, precisamente, lo que no sucedió: no hubo mariachi. En conciertos anteriores, temas como “Sordomuda” y “El Jefe” incluyeron acompañamiento tradicional, convirtiéndose en uno de los momentos más celebrados por el público.
El público sigue encendido
El ambiente se pone futbolero cuando Shakira interpretó "Waka Waka", pero el publico se puso eufórico cuando sonó "Bzrp Music Sessions, Vol. 53".