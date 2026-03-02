Del discurso más emotivo al baile masivo: los momentos que definieron el concierto de Shakira en el Zócalo

Los mejores momentos del concierto de Shakira en el Zócalo

La plancha del Zócalo de la Ciudad de México vibró como pocas veces. Tras una intensa serie de más de 30 conciertos en el país, incluidos 13 sold out en el Estadio GNP Seguros, Shakira llegó al corazón político y simbólico de México para ofrecer un concierto gratuito y despedirse del público mexicano con el cierre latinoamericano de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.

Shakira (AFP)

Shakira rompe récord

La colombiana impuso un nuevo récord de asistentes reunidos en la plancha del Zócalo de la capital. De acuerdo con el Gobierno de la CDMX, este 1 de domingo acudieron 400 mil personas al evento donde la colombiana cerró su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour en México.

Shakira en el Zócalo (AFP)

El mensaje de Shakira para sus fans mexicanos

A pocas horas de subir al escenario, la cantante se pronunció con un mensaje dirigido a sus fans mexicanos: “Esto, esto es un sueño, es un milagro el poder estar con todos ustedes. Muchísimas gracias a todos aquellos que estuvieron acampando desde temprano, bajo el sol, como siempre estar aquí contigo. Tengo una mezcla de emoción, de nostalgia, de agradecimiento porque hoy es el último día aquí en esta gira, en México, que es mi casa. Aquí en el Zócalo, siempre y para siempre, somos uno”.



El dorado como una declaración de poder

Shakira apareció en el centro del escenario para abrir el concierto con “La Fuerte”, vestida con un traje dorado de Versace.



El cambio de look marcó desde el inicio el tono de la noche: una artista segura de su momento y consciente de estar protagonizando un concierto histórico en el Zócalo de la Ciudad de México. Bajo las luces del escenario, el dorado brilló como símbolo de celebración y poder, integrándose visualmente con la arquitectura emblemática que rodea la plaza y reforzando la magnitud del espectáculo.

Sin caminata con la manada

Uno de los momentos más característicos de la gira era la llamada caminata con la “manada”, cuando Shakira atravesaba el escenario rodeada de bailarines para conectar de cerca con el público antes del inicio del show.