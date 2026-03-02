Kelly Osbourne enfrenta las críticas a su cuerpo en medio del duelo por la muerte de su papá

La más reciente edición de los BRIT Awards no solo reunió a las principales figuras de la música como Rosalía, Dua Lipa, Harry Styles y Björk, también estuvo marcada por emotivos homenajes y espectaculares shows. Sin embargo, uno de los temas más comentados de la noche fue la aparición de Kelly Osbourne , quien generó preocupación entre los fanáticos por su notable cambio físico. Muchos especularon sobre un posible abuso de medicamentos para adelgazar, una dieta poco saludable e incluso señalaron que su estado actual era alarmante.

Kelly asistió a la ceremonia acompañando a su madre, Sharon Osbourne , para participar en el homenaje póstumo a Ozzy Osbourne , quien falleció en julio de 2025 a los 76 años. Según la información divulgada en ese momento, la causa de su muerte estuvo relacionada con complicaciones derivadas de problemas de salud que había enfrentado durante varios años. El tributo fue uno de los momentos más emotivos de la gala porque rindió homenaje a la trayectoria del icónico líder de Black Sabbath y su influencia en la historia del rock. Sin embargo la apariencia de Kelly se llevo toda la atención de la noche.