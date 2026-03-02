Publicidad

Kelly Osbourne enfrenta las críticas a su cuerpo en medio del duelo por la muerte de su papá

Kelly Osbourne hizo su regreso a los BRIT Awards 2026, sin embargo, su presencia causó revuelo y generó controversia debido a su apariencia física.
lun 02 marzo 2026 03:13 PM
The BRIT Awards 2026 - Show
MANCHESTER, ENGLAND - FEBRUARY 28: (EDITORIAL USE ONLY) Kelly Osbourne and Sharon Osbourne accept the 'Lifetime Achievement' Award on behalf of the late Ozzy Osbourne on stage during The BRIT Awards 2026 at Co-op Live on February 28, 2026 in Manchester, England. (Photo by Gareth Cattermole/Getty Images) (Gareth Cattermole/Gareth Cattermole/Getty Images)

La más reciente edición de los BRIT Awards no solo reunió a las principales figuras de la música como Rosalía, Dua Lipa, Harry Styles y Björk, también estuvo marcada por emotivos homenajes y espectaculares shows. Sin embargo, uno de los temas más comentados de la noche fue la aparición de Kelly Osbourne , quien generó preocupación entre los fanáticos por su notable cambio físico. Muchos especularon sobre un posible abuso de medicamentos para adelgazar, una dieta poco saludable e incluso señalaron que su estado actual era alarmante.

Kelly asistió a la ceremonia acompañando a su madre, Sharon Osbourne , para participar en el homenaje póstumo a Ozzy Osbourne , quien falleció en julio de 2025 a los 76 años. Según la información divulgada en ese momento, la causa de su muerte estuvo relacionada con complicaciones derivadas de problemas de salud que había enfrentado durante varios años. El tributo fue uno de los momentos más emotivos de la gala porque rindió homenaje a la trayectoria del icónico líder de Black Sabbath y su influencia en la historia del rock. Sin embargo la apariencia de Kelly se llevo toda la atención de la noche.

Kelly Osbourne enfrenta las críticas a su cuerpo

Tras su aparición, en la red comenzaron a circular comentarios cuestionando su delgadez y especulando sobre su estado de salud. Algunos mensajes cruzaron la línea hacia comparaciones ofensivas y juicios personales. Ante esa ola de señalamientos, la también cantante decidió responder directamente desde sus historias de Instagram.

62nd Annual GRAMMY Awards – Red Carpet
LOS ANGELES, CALIFORNIA - JANUARY 26: (L-R) Ozzy Osbourne and Kelly Osbourne attend the 62nd Annual GRAMMY Awards at STAPLES Center on January 26, 2020 in Los Angeles, California. (Photo by Emma McIntyre/Getty Images for The Recording Academy) (Emma McIntyre/Getty Images for The Recording A)

En su mensaje, Kelly expresó que está atravesando un momento difícil tras el fallecimiento de su padre; destacó que el proceso ha sido extremadamente duro tanto para ella como para su familia. Subrayó la “crueldad especial” que implica atacar a alguien que está viviendo un duelo, recordando que detrás de cada imagen pública hay una persona enfrentando circunstancias privadas.“Estoy enferma en este momento. Mi vida está completamente desordenada. No entiendo por qué la gente espera que me recupere y finja que todo está bien cuando claramente no lo está”. Además, enfatizó que el simple hecho de levantarse cada día en medio del dolor debería ser considerado más que suficiente.

Controversia sobre la figura de Kelly Osbourne

No es la primera vez que su físico se convierte en el centro de un debate mediático. En 2018, decidió someterse a una cirugía de manga gástrica, una elección que años después explicó públicamente, subrayando que este procedimiento no fue una solución mágica, sino el punto de partida de un proceso que requirió disciplina y transformaciones profundas en su estilo de vida. Sin embargo, cada una de sus apariciones públicas sigue generando más conversación sobre su apariencia física que sobre su trabajo o trayectoria profesional.

The BRIT Awards 2026 - Arrivals
MANCHESTER, ENGLAND - FEBRUARY 28: (EDITORIAL USE ONLY) Kelly Osbourne and Sharon Osbourne attend The BRIT Awards 2026 at Co-op Live on February 28, 2026 in Manchester, England. (Photo by Gareth Cattermole/Getty Images) (Gareth Cattermole/Gareth Cattermole/Getty Images)

Seguidores dudan que su transformación se deba únicamente a buenos hábitos e incluso se le ha acusado de recurrir al famoso medicamento para bajar de peso, Ozempic. En una declaración que posteriormente eliminó de sus redes sociales, respondió a los comentarios de quienes le decían "Ya deja el Ozempic", asegurando que desconocía el origen de esos rumores y que nunca había utilizado dicho medicamento.

Kelly Osbourne ha negado públicamente haber recurrido a Ozempic para perder peso. En varias entrevistas realizadas en 2024, afirmó que nunca lo usó, aunque admitió haber hablado sobre el tema. Además, mencionó que entendía por qué algunas personas optan por utilizarlo y calificó esta opción de pérdida de peso como "asombrosa".

El apoyo de su madre, Sharon Osbourne

El apoyo no tardó en llegar de parte de su familia. Sharon Osbourne salió en defensa de su hija casi de inmediato y lo hizo en una entrevista televisiva con el famoso presentador Piers Morgan: dejó claro que no piensa quedarse callada mientras critican a Kelly Osbourne por su apariencia en medio del duelo.

Sharon menciono que Kelly tiene todo el derecho a sentirse afectada y a responder a los ataques porque acaba de perder a su padre. “Ella tiene razón. Ha perdido a su papá. Ahora mismo no puede comer bien”, comentó, dejando claro que el momento emocional que atraviesa su hija influye en todo, incluso en sus hábitos alimenticios.

The BRIT Awards 2026 - Show
MANCHESTER, ENGLAND - FEBRUARY 28: (EDITORIAL USE ONLY) Kelly Osbourne and Sharon Osbourne accept the 'Lifetime Achievement' Award on behalf of the late Ozzy Osbourne on stage during The BRIT Awards 2026 at Co-op Live on February 28, 2026 in Manchester, England. (Photo by Gareth Cattermole/Getty Images) (Gareth Cattermole/Gareth Cattermole/Getty Images)

También señaló que muchos de los comentarios crueles que circulan en redes sociales dicen más sobre quienes los escriben que sobre Kelly. Sharon mencionó que esa negatividad muchas veces es una forma de proyectar frustraciones propias porque no entienden lo que es vivir un duelo tan complicado.

