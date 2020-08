El 'secreto' revelado de Kelly Osbourne para perder casi 40 kilos

"No me importa lo que opinen los demás. Lo hice, me siento orgullosa de ello", aclaró en una entrevista al podcast Hollywood Raw. "Jamás se me ocurriría mentir al respecto. Es la mejor decisión que he tomado nunca".

La hija del legendario roquero Ozzy Osbourne quiere hablar en términos muy claros del tipo de operación a la que se ha sometido para dejar constancia, en primer lugar, de que no se trata de un bypass gástrico, y no dar además falsas esperanzas a nadie presentándola como una 'solución milagrosa'.

"La técnica por la que me decidí... digamos que te empuja en la dirección correcta. Si no comes sano y no haces ejercicio, engordas, y punto", insistió.

En su caso, la intervención contribuyó a atajar su dependencia de la comida porque reduce la segregación de la hormona encargada de controlar el apetito. "Si tienes problemas de adicción, ayuda a que no te comas literalmente tus emociones", agregó.