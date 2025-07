Así despidieron los famosos a Ozzy Osbourne

​El actor Jason Momoa, quien fue el anfitrión del último show de Ozzy, también se pronunció al respecto y compartió una fotografía junto al artista y su esposa Sharon.

Ronnie Wood, integrante de The Rolling Stones, se sumó a las despedidas con un emotivo mensaje en honor a su colega: "Estoy muy triste de escuchar sobre la muerte de Ozzy Osbourne. Que dulce concierto de despedida tuvimos en Back to the Beginning en Birmingham", escribió.



I am so very sad to hear of the death of Ozzy Osbourne 💔🙏 What a lovely goodbye concert he had at Back To The Beginning in Birmingham🙏☀️❤️🎤 pic.twitter.com/Z6V2CNXWNG

— Ronnie Wood (@ronniewood) July 22, 2025