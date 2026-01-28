Publicidad

Espectáculos

Susan Sarandon toma España: la leyenda de Hollywood recibirá el Goya Internacional 2026

La actriz estadounidense Susan Sarandon será homenajeada con el Goya Internacional 2026 por su carrera y compromiso social.
mié 28 enero 2026 12:31 PM
Retarto de Susan Sarandon.
Susan Sarandon recibirá el Goya Internacional. (Amy Sussman/Getty Images)

La Academia de Cine española anunció que la actriz Susan Sarandon será reconocida con el Goya Internacional 2026, uno de los homenajes más prestigiosos que concede la institución, destacando su trayectoria cinematográfica y su compromiso político y social. El galardón se entregará durante la 40.ª gala de los Premios Goya en Barcelona el próximo 28 de febrero.

Este reconocimiento internacional se otorga a personalidades que “han contribuido al cine como arte que une culturas y espectadores de todo el mundo”, según la Academia. Sarandon, de 79 años, ha sido destacada por su filmografía extraordinaria y su presencia icónica en Hollywood durante décadas.

Quién es Susan Sarandon

Susan Sarandon es una actriz estadounidense nacida en Nueva York que comenzó su carrera en los años 70 y rápidamente se consolidó como una figura clave del cine internacional. Conocida por su versatilidad y presencia sólida en pantalla, ha trabajado tanto en producciones de Hollywood como en proyectos más arriesgados y de culto.

Susan-Sarandon
Susan Sarandon (GettyImages-1324318047)

Sus papeles más importantes

A lo largo de su carrera, Sarandon ha protagonizado películas que marcaron generaciones como Thelma y Louise, Las Brujas de Eastwick, Atlantic City, The Rocky Horror Picture Show y Pena de muerte, por la que obtuvo el Oscar a Mejor Actriz en 1995. Además, ha recibido múltiples nominaciones a los Globos de Oro y a los Oscar.

Qué es el Goya Internacional y quiénes lo han recibido

El Goya Internacional es un galardón creado en 2022 para homenajear a figuras del cine internacional cuyo trabajo ha trascendido fronteras y culturas. Entre sus ganadores anteriores están Cate Blanchett, Juliette Binoche, Sigourney Weaver y Richard Gere, consolidando así una lista de grandes nombres del cine global.

Richard Gere en los premios Goya 2025
Richard Gere ganó el Goya Internacional en 2025 (Pablo Cuadra/Getty Images)

Cuándo, dónde y detalles de la entrega de los Goya

La entrega del Goya Internacional a Susan Sarandon será parte de una edición especial de los Premios Goya que celebran 40 años de historia del cine español. La ceremonia se llevará a cabo el 28 de febrero en Barcelona, con invitados y figuras destacadas del cine mundial, consolidando aún más el vínculo entre la actriz y el cine español.

