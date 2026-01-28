Susan Sarandon toma España: la leyenda de Hollywood recibirá el Goya Internacional 2026

La Academia de Cine española anunció que la actriz Susan Sarandon será reconocida con el Goya Internacional 2026, uno de los homenajes más prestigiosos que concede la institución, destacando su trayectoria cinematográfica y su compromiso político y social. El galardón se entregará durante la 40.ª gala de los Premios Goya en Barcelona el próximo 28 de febrero.

Este reconocimiento internacional se otorga a personalidades que “han contribuido al cine como arte que une culturas y espectadores de todo el mundo”, según la Academia. Sarandon, de 79 años, ha sido destacada por su filmografía extraordinaria y su presencia icónica en Hollywood durante décadas.

