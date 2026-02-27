Susan Sarandon vuelve a apoyar a Gaza y elogia al gobierno español por "estar del lado correcto de la historia"

Susan Sarandon muestra su apoyo a Gaza en los Premios Goya

Susan Sarandon, de 79 años, mantuvo este viernes un encuentro con la prensa en Barcelona, donde el sábado recibirá el Premio Goya Internacional, en la gala de los premios considerados el Oscar del cine español, en reconocimiento a toda su carrera.

"Creo que España está haciendo un trabajo increíble", indicó con la voz temblorosa por la emoción.

Susan Sarandon recibirá el Premio Goya Internacional por su trayectoria (Pablo Cuadra)

"En un lugar donde se siente represión y censura, ver a España, ver al presidente [Pedro Sánchez] y lo que dice, el apoyo que está dando a Gaza, y que actores como Javier Bardem den un paso al frente con una voz tan poderosa es algo muy importante para nosotros en Estados Unidos", agregó la ganadora del Oscar.