Inti, hija de Nodal y Cazzu, conquista la red con su look de carnaval en Argentina

Cazzu regresa a su natal Jujuy en Argentina

"Jujuy es parte de lo que soy, y también de lo que quiero que Inti conozca y lleve en su corazón", dijo Cazzu ante sus seguidores en una transmisión en vivo desde la plaza principal, donde además habló sobre la personalidad de su hija.

En la entrevista, Cazzu también contó que Inti tiene claro que quiere ser cantante, como ella. La cantante contó que Inti le decía “Voy a trabajar” y ella le preguntó directamente "¿Y de qué trabajás?", "De cantante, como mamá", le respondió Inti.

Inti, hija de Cazzu y Christian Nodal (Instagram)

La artista destacó también la autonomía de su hija: "Ella es muy celosa de sus cachetes. De hecho, con mamá a veces le digo '¿Te puedo dar un beso?', (me dice) ‘No quiero beso’, pero yo la respeto, la respeto un montón”, contó orgullosa.

La trapera también explicó que Inti está creciendo rodeada de artistas y música, lo que motiva su interés por el arte. “Está rodeada de gente que hace música, tías DJs, los tíos dancers, mucho estímulo”.

Inti, hija de Cazzu y Christian Nodal (Instagram)

Inti, hija de Nodal y Cazzu, conquista la red con su look para el carnaval de Argentina

Luego de su aparición en Jujuy, Cazzu compartió en Instagram una fotografía de su hija vestida con el traje típico de carnaval local, confirmando así el orgullo por sus raíces.

En la foto, que rápidamente circuló en redes, Inti lleva un traje colorido inspirado en los motivos folklóricos de la región, similar a los atuendos que se asocian con las celebraciones de carnaval en la provincia, donde las raíces culturales indígenas y españolas se fusionan.

Cazzu también lleva este atuendo en el video de su último lanzamiento, Jujuy estrellado.