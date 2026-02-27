Inti, hija de Nodal y Cazzu, conquista la red con su look de carnaval en Argentina
En medio de la controversia que enfrenta a Nodal con Cazzu por la manutención y cuidado de su hija, la trapera compartió una foto de la niña portando el traje típico de Jujuy, la provincia de la que ella es originaria.
Miles de personas acamparon desde temprano en la Plaza Belgrano para presenciar el live de Tapados de Laburo, un programa de streaming argentino transmitido por el canal Olga, conducido por Nacho Elizalde, Luli González y Evelyn Botto, en el que estuvo la argentina como invitada especial.
Cazzu regresa a su natal Jujuy en Argentina
"Jujuy es parte de lo que soy, y también de lo que quiero que Inti conozca y lleve en su corazón", dijo Cazzu ante sus seguidores en una transmisión en vivo desde la plaza principal, donde además habló sobre la personalidad de su hija.
En la entrevista, Cazzu también contó que Inti tiene claro que quiere ser cantante, como ella. La cantante contó que Inti le decía “Voy a trabajar” y ella le preguntó directamente "¿Y de qué trabajás?", "De cantante, como mamá", le respondió Inti.
La artista destacó también la autonomía de su hija: "Ella es muy celosa de sus cachetes. De hecho, con mamá a veces le digo '¿Te puedo dar un beso?', (me dice) ‘No quiero beso’, pero yo la respeto, la respeto un montón”, contó orgullosa.
La traperatambién explicó que Inti está creciendo rodeada de artistas y música, lo que motiva su interés por el arte. “Está rodeada de gente que hace música, tías DJs, los tíos dancers, mucho estímulo”.
Inti, hija de Nodal y Cazzu, conquista la red con su look para el carnaval de Argentina
Luego de su aparición en Jujuy, Cazzu compartió en Instagram una fotografía de su hija vestida con el traje típico de carnaval local, confirmando así el orgullo por sus raíces.
En la foto, que rápidamente circuló en redes, Inti lleva un traje colorido inspirado en los motivos folklóricos de la región, similar a los atuendos que se asocian con las celebraciones de carnaval en la provincia, donde las raíces culturales indígenas y españolas se fusionan.
Cazzu también lleva este atuendo en el video de su último lanzamiento, Jujuy estrellado.
En su retorno a Jujuy, Cazzu también confirmó fechas adicionales de su gira Latinaje. Entre los anuncios, destacó su próxima presentación en un estadio de su provincia, misma que dijo ha sido discriminada.
"Nosotros como provincia somos provincias discriminadas, somos provincias donde las pieles son diferentes, donde las culturas son diferentes. Entonces, vos empezas a ir al centro o a bajar y para la gente sos inferior. A mí me pasó, por ejemplo, en mi viaje de egresado, que yo descubrí la discriminación hacia nuestros pueblos del norte", dijo antes de enfatizar en el orgullo que siente por sus raíces.