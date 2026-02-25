Nodal y Cazzu se enfrentan en redes sociales por el presunto 'abandono' de su hija, Inti

La controversia inició por un verso de la canción Rosita ("Yo me voy y me caso contigo a lo Christian Nodal"), interpretada por Rauw Alejandro y Jhayco, que fans interpretaron como una referencia directa a la historia sentimental de Nodal tras finalizar su romance con Cazzu. A partir de esa línea, se desató una cadena de reacciones públicas que incluyó el escrito “Tiradera” publicado por la trapera argentina, donde hizo alusión a “Crónica de un abandono” y cuestionó dinámicas dentro de la industria musical. Ese texto fue leído como una crítica indirecta hacia Christian y su rol como padre, lo que llevó al artista a responder de forma contundente a través de Instagram.

Nodal no estuvo presente en el cumpleaños de su hija Inti por motivos de trabajo. (Instagram)

“Para los que aún no despiertan, pensemos juntos lo que me arde… ¿Una separación? ¿Un engaño? ¡Vamos! No soy tan básica. Básicos son los camaradas que por encima de la empatía eligen la reivindicación. Un hombre con alma enamorada no es el problema, el problema real se llama Crónica de un abandono. Y no, no es a mí a quien han abandonado. ¿Me sigue o no me sigue? Nunca podría ser una perfecta víctima, ni aunque lo fuera. La verdadera víctima tiene una cara regordeta y una piel tersa como un pancito amasado por Dios. Es muy corto el tiempo para las preguntas que hace, pero yo estoy preparada, o es lo que quiero pensar (…) Ella entiende más que mil raperos inútiles lo que está pasando”, posteó Cazzu sobre el presunto abandono de Nodal a Inti, la hija que tuvieron juntos.

Tras la publicación, Nodal negó categóricamente haber abandonado a su hija, de dos años, y cuestionó las condiciones de las negociaciones legales en Argentina: “Ya que todo está abierto al público, que alguien me diga cómo puedo ejercer mis derechos y vínculo como padre si no se me permite. En las mediaciones de Argentina se buscó el mejor arreglo por el interés superior de nuestra bebé. Se hicieron peticiones completamente irracionales que muy poco justo tenían que ver con nuestra bebé. Estoy seguro nadie de quienes me leen aceptaría el tipo de acuerdo al que pretendió llegar. No hubo arreglo”.

Además, rechazó acusaciones relacionadas con presuntas restricciones para viajar con la menor y se expresó contra lo que consideró señalamientos sin sustento: “Cuando ella no tenía visa de trabajo para cumplir con la fecha que tenía anunciada y cerrada en USA, se inventó los permisos negados para viajar con nuestra hija. Sin mostrar una sola prueba. Bastó con decir que el abogado se comunicaba telepáticamente a través de la mirada que atravesaba una pantalla, diciéndole que “Teníamos el puto control sobre nuestra bebé y ella”. Que no demandaría acusando al "sistema patriarcal" en su país. Con eso fue suficiente para asegurar que ejerzo violencia vicaria. No existe un solo documento en el que me haya negado a los permisos de dichos viajes. Y si los hay que se muestren”.