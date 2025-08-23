Kylie Minogue regresa a México tras 14 años: una noche que valió la espera

Kylie Minogue regresó a México luego de 14 años (Cortesía)

El esperado regreso de Kylie Minogue a México

Este viernes 22 de agosto de 2025, el Palacio de los Deportes fue testigo de una Kylie diferente: ya no la artista que busca el siguiente número uno, sino la intérprete consagrada que se da el lujo de recorrer más de tres décadas de música y disfrutarlo tanto como su público.Esta vez, la magia estuvo en la cercanía de un show que se sintió íntimo a pesar del lleno total del lugar: Kylie caminó, sonrió, se conmovió y se entregó a un público que, más de una década después, la recibió como si nunca se hubiera ido.

"Ha pasado un tiempo, gracias por su paciencia. La energía es increíble. Cada uno de ustedes, desde la primera fila hasta la parte de atrás. Muchas gracias. Me hacen sentir como en casa", dijo mientras la arena retumbaba con su nombre.