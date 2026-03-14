Más allá de las polémicas, Saskia Niño de Rivera se adueña de su historia con su libro autobiográfico ‘Esta soy’

Saskia Niño de Rivera escribe su historia como un regalo de amor para ella misma y para sus hijos

“No era un libro que pensaba publicar”, confiesa Saskia Niño de Rivera en entrevista exclusiva para Quién, realizada hace algunas semanas.

“Lo que me pasó fue que la maternidad te redefine y la maternidad te hace redefinir el amor; y una cosa es lo que hagas tú con tu vida y otra cosa ya es el tener hijos”.

Saskia explica que su relato surgió como efecto de la honestidad que ha marcado su vida y su trabajo. “Si algo soy, es que soy una persona sumamente transparente. Soy quien soy y eso ha hecho que sea yo una persona de alguna u otra manera disruptiva. Y al serlo, generas muchas opiniones”.

Saskia Niño de Rivera (Cortesía / Saskia Niño de Rivera)

La vida personal de la activista ha pasado a un primer plano en distintas ocasiones por los giros o decisiones que han marcado su narrativa en el terreno de lo íntimo y ella está consciente de que no puede eludir la realidad, su realidad.

“De por qué me divorcié, de que si salí del closet, de que si está bien que el donante (de esperma) de mi hijo sea mi hermano, que si no”, reflexiona.

Pero también está aquello que abarca su quehacer profesional. “¿Por qué en el podcast se vale darle voz a personas que cometen delitos? Los logros que ha tenido Reinserta, los que no se cuentan, los que no salen afuera”, subraya.

Saskia Niño de Rivera (Cortesía / Saskia Niño de Rivera)

En una época en la que todo el mundo se vuelve analista, experto y comentarista de la vida ajena, y en la que las figuras públicas parecen ser despojadas de su derecho a la privacidad y de su humanidad misma, Saskia Niño de Rivera escribió y compartió con el mundo Esta soy para evitar esas versiones retorcidas, esas historias a medias que, en el futuro, podrían hacer que sus hijos se sintieran vulnerados y tuvieran percepciones contaminadas de sus realidad.

“Las redes sociales son un lugar muy oscuro. Un lugar donde donde hay muchas personas que opinan sin tener mucha información; y también hay historias que se cuentan a medias. Esa es la realidad”, comenta Saskia.

“Yo lo que pensaba era: ‘Quiero que mis hijos sepan, si mañana me pasa algo, quiero que mis hijos sepan de mi voz las cosas’. Hoy no tienen acceso a internet, pero yo no quiero que mañana lean que mi hijo es producto de un incesto”, enfatiza la autora.

Y es que en el afán de generar “conversaciones” sobre cualquier tema, Saskia está consciente de que su vida puede alimentar esas dinámicas que, al final, pueden afectar a su familia en el futuro.

Saskia Niño de Rivera (Cortesía / Saskia Niño de Rivera)

“Y que digan que yo viví una mentira casada con un hombre y no fue así; yo salí del clóset. No quiero que digan que defiendo feminicidas, porque eso no es lo que hago. Entonces, dije, ‘Bueno, si alguien va a contar esta verdad, tengo que ser yo’", insiste.

“La verdad es que fue un libro que escribí para mis hijos y,conforme lo estaba escribiendo, estaba yo pensando y analizando si quería publicarlo”, dice Saskia y sí, lo hizo.