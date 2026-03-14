El nombre de Saskia Niño de Rivera ha sonado con fuerza, no sólo en los últimos días tras la polémica entrevista a Beto en uno de los episodios de su podcast en el que revivió la controvertida figura de Carmen Salinas y supuestas (y espeluznantes) prácticas rituales, sino por todas las actividades que realiza y por la publicación de su libro Esta soy, que la activista y autora presentó como el retrato más personal y honesto sobre su vida.
Más allá de las polémicas, Saskia Niño de Rivera se adueña de su historia con su libro autobiográfico ‘Esta soy’
‘Esta soy’, el retrato de Saskia Niño de Rivera por ella misma
En Esta soy, Saskia Niño de Rivera coloca su vida personal en el centro de la conversación pública; y lo hace desde la lógica de que las experiencias individuales, buenas o malas, —identidad, maternidad, activismo e incluso el abuso y el “hate”— forman parte del mismo entramado social que produce violencia e impunidad en México, el campo donde ella ha desarrollado su carrera profesional.
El libro funciona también como una extensión narrativa de su trabajo en Reinserta. Durante años, Niño de Rivera ha insistido en que el sistema penal mexicano no puede entenderse sin mirar el origen social de quienes terminan en prisión.
En estas páginas, la autora traslada ese argumento al terreno personal. Así como los delincuentes tienen historias previas que explican —pero no justifican— su destino, ella misma revisa su propia historia para explicar la activista en la que se convirtió y el origen mismo del texto.
El resultado es un retrato generacional. Saskia Niño de Rivera pertenece a una nueva ola de figuras públicas mexicanas que hablan abiertamente de abuso, de salud mental, de identidad sexual y de maternidad fuera de los moldes tradicionales.
Con un frontal, que a veces incomoda pero que es necesario para evitar el “entumecimiento” de la dinámica social, Saskia hace que su voz resuene y ponga sobre la mesa conversaciones sobre la violencia y la justicia en el país, pero desde una perspectiva personal y profundamente humana.
Saskia Niño de Rivera escribe su historia como un regalo de amor para ella misma y para sus hijos
“No era un libro que pensaba publicar”, confiesa Saskia Niño de Rivera en entrevista exclusiva para Quién, realizada hace algunas semanas.
“Lo que me pasó fue que la maternidad te redefine y la maternidad te hace redefinir el amor; y una cosa es lo que hagas tú con tu vida y otra cosa ya es el tener hijos”.
Saskia explica que su relato surgió como efecto de la honestidad que ha marcado su vida y su trabajo. “Si algo soy, es que soy una persona sumamente transparente. Soy quien soy y eso ha hecho que sea yo una persona de alguna u otra manera disruptiva. Y al serlo, generas muchas opiniones”.
La vida personal de la activista ha pasado a un primer plano en distintas ocasiones por los giros o decisiones que han marcado su narrativa en el terreno de lo íntimo y ella está consciente de que no puede eludir la realidad, su realidad.
“De por qué me divorcié, de que si salí del closet, de que si está bien que el donante (de esperma) de mi hijo sea mi hermano, que si no”, reflexiona.
Pero también está aquello que abarca su quehacer profesional. “¿Por qué en el podcast se vale darle voz a personas que cometen delitos? Los logros que ha tenido Reinserta, los que no se cuentan, los que no salen afuera”, subraya.
En una época en la que todo el mundo se vuelve analista, experto y comentarista de la vida ajena, y en la que las figuras públicas parecen ser despojadas de su derecho a la privacidad y de su humanidad misma, Saskia Niño de Rivera escribió y compartió con el mundo Esta soy para evitar esas versiones retorcidas, esas historias a medias que, en el futuro, podrían hacer que sus hijos se sintieran vulnerados y tuvieran percepciones contaminadas de sus realidad.
“Las redes sociales son un lugar muy oscuro. Un lugar donde donde hay muchas personas que opinan sin tener mucha información; y también hay historias que se cuentan a medias. Esa es la realidad”, comenta Saskia.
“Yo lo que pensaba era: ‘Quiero que mis hijos sepan, si mañana me pasa algo, quiero que mis hijos sepan de mi voz las cosas’. Hoy no tienen acceso a internet, pero yo no quiero que mañana lean que mi hijo es producto de un incesto”, enfatiza la autora.
Y es que en el afán de generar “conversaciones” sobre cualquier tema, Saskia está consciente de que su vida puede alimentar esas dinámicas que, al final, pueden afectar a su familia en el futuro.
“Y que digan que yo viví una mentira casada con un hombre y no fue así; yo salí del clóset. No quiero que digan que defiendo feminicidas, porque eso no es lo que hago. Entonces, dije, ‘Bueno, si alguien va a contar esta verdad, tengo que ser yo’", insiste.
“La verdad es que fue un libro que escribí para mis hijos y,conforme lo estaba escribiendo, estaba yo pensando y analizando si quería publicarlo”, dice Saskia y sí, lo hizo.
Saskia Niño de Rivera está consciente de su obligación
Esta soy es actualmente una realidad y una muestra más del trabajo que la mujer, madre y activista realiza día a día sin olvidar que más allá de la activista, de la comunicadora, está una mujer que ha crecido y ha evolucionado frente a los ojos de una sociedad que todavía juzga sin conocimiento de causa, que todavía le teme a lo diferente, que todavía guarda las formas y prefiere voltear la mirada ante aquello que no logra comprender del todo.
Saskia Niño de Rivera, por lo pronto, está en paz con este nuevo capítulo en su trayectoria porque tanto su esposa, Mariel Duayhe, como sus hijos, Pía y Piero, construyen junto con ella la realidad que sólo a ellos compete, pero que, al compartirla a través de un relato, contribuyen a visibilizar temas que necesitan ser visibilizados.
Al final, eso es el activismo, es hablar, es invitar a la reflexión, pero es también incomodar y ocasionar movimiento e, idealmente, cambio y evolución.
“Yo le dije a Mariel: ‘El hecho de ser personajes visibles —por la cantidad de seguidores que tienes, punto y luego sumarle que quizás puedes ser un referente en otros aspectos— tienes la obligación de no quedarte callada y de mostrar nuestras verdades y defender a aquellos personas que igual y no tienen esa visibilidad”, concluye.