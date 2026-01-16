La líder opositora venezolana María Corina Machado le entregó este jueves su medalla del Nobel de la Paz, al presidente estadounidense Donald Trump, quien ansiaba ganar el galardón el año pasado, y que tildó el gesto de "maravilloso".
María Corina Machado le regaló su medalla del Premio Nobel de la Paz a Donald Trump
La entrega tuvo lugar durante un almuerzo privado en la Casa Blanca, a donde Machado acudió para mantener vivas sus opciones ante el mandatario republicano, que ha decidido apostar por el gobierno actual en Caracas.
"Se lo merece. Fue un momento muy emotivo", declaró Machado en una entrevista con la cadena estadounidense Fox News.
María Corina Machado le entregó a Trump la medalla correspondiente a su Premio Nobel de la Paz en señal de agradecimiento por su trabajo en el ámbito internacional.
“María me regaló su Premio Nobel de la Paz por el trabajo que he hecho. Un gesto tan maravilloso de respeto mutuo”, señaló Trump.
Por su parte, la institución noruega que otorga estos premios, remarcó que, según sus normas, “una vez anunciado un Premio Nobel, no puede revocarse, compartirse ni transferirse a otros”.
De este modo, la resolución es irrevocable y el reconocimiento queda ligado de forma permanente al galardonado. “Una medalla puede cambiar de dueño, pero el título de Premio Nobel de la Paz, no”, concluyó el Comité.
María Corina Machado habla de encuentro con Donald Trump
"Le presenté al presidente de Estados Unidos la medalla del Premio Nobel de la Paz", declaró Machado frente al Capitolio estadounidense tras su reunión con Trump.
"Contamos con el presidente Trump para la libertad de Venezuela", añadió.
Machado es "una mujer extraordinaria que ha pasado por muchísimo", reaccionó horas después Trump en su plataforma Truth Social.
La entrega de la medalla es "un gesto maravilloso de respeto mutuo", añadió. El republicano no ocultó su decepción, en repetidas ocasiones, desde que el Instituto Nobel anunció su elección el año pasado.
Trump reivindica que ha solucionado ocho conflictos en todo el mundo desde que inició su segundo mandato.
María Corina Machado considera por su lado que Trump es la mejor apuesta para un cambio radical en su país.
"Me impresionó mucho lo claro que está, cómo conoce la situación en Venezuela, cómo le importa lo que está sufriendo el pueblo de Venezuela, y yo le aseguré que la sociedad venezolana está unida", aseguró en unas declaraciones dominadas por la desorganización, ante el Capitolio, donde se había reunido con senadores, constató la AFP.