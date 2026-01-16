María Corina Machado le regaló su medalla del Premio Nobel de la Paz a Donald Trump

La entrega tuvo lugar durante un almuerzo privado en la Casa Blanca, a donde Machado acudió para mantener vivas sus opciones ante el mandatario republicano, que ha decidido apostar por el gobierno actual en Caracas.

"Se lo merece. Fue un momento muy emotivo", declaró Machado en una entrevista con la cadena estadounidense Fox News.

María Corina Machado le entregó a Trump la medalla correspondiente a su Premio Nobel de la Paz en señal de agradecimiento por su trabajo en el ámbito internacional.

Donald Trump y María Corina Machado. (REUTERS)

“María me regaló su Premio Nobel de la Paz por el trabajo que he hecho. Un gesto tan maravilloso de respeto mutuo”, señaló Trump.

Por su parte, la institución noruega que otorga estos premios, remarcó que, según sus normas, “una vez anunciado un Premio Nobel, no puede revocarse, compartirse ni transferirse a otros”.

De este modo, la resolución es irrevocable y el reconocimiento queda ligado de forma permanente al galardonado. “Una medalla puede cambiar de dueño, pero el título de Premio Nobel de la Paz, no”, concluyó el Comité.