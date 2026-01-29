¿Por qué Nicki Minaj dice ser la fan número uno de Donald Trump?

¿Qué dijo Nicki Minaj sobre Donald Trump?

El controversial comentario de la rapera se dio durante una aparición pública relacionada con las “Cuentas de Trump”, una iniciativa impulsada por el presidente que busca crear fondos de inversión para niños menores de 18 años.

Minaj habló abiertamente de su admiración por el mandatario. Entre risas y aplausos, aseguró:

Probablemente soy la fan número uno del presidente y eso no va a cambiar.

Además, defendió su postura frente a las críticas que sabía que vendrían: “El odio o lo que la gente tenga que decir no me afecta para nada. De hecho me motiva a apoyarlo más".

Sus palabras se viralizaron rápidamente y provocaron reacciones, en su mayoría negativas, cuestionando el respaldo a una figura tan polarizante en la actualidad.