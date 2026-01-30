‘Melania’, el polémico documental sobre la primera dama de EU se estrena en medio de una grave tensión política

Al evento, que tuvo lugar en el Trump Kennedy Center en Washington, D.C., asistieron el presidente estadounidense, Donald Trump, su esposa Melania Trump, además de miembros de su gabinete y figuras que apoyan al republicano.

Se estrena el documental 'Melania' que sigue a la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, durante los 20 días previos a la investidura de su esposo, Donald Trump, como presidente en 2025 (Samuel Corum/Getty Images)

Y aunque se montó una “black carpet” como si se tratara del lanzamiento de cualquier película de Hollywood, el acceso a la proyección fue restringido para la prensa tradicional. Se reporta que medios como The New York Times y The Washington Post, que han sido críticos del régimen de Trump, no pudieron entrar a la proyección reservada para invitados selectos.

'Melania', el documental sobre la primera dama de EU se estrena a un año del inicio del segundo mandato de Donald Trump

El polémico documental que siguió a Melania Trump durante los 20 días previos a la investidura de su esposo para un segundo mandato como presidente de Estados Unidos llega a las salas de cine (y en las próximas semanas a Amazon Prime Video) en un momento marcado por su polarización social y política en su país.

Al cumplirse un año del segundo mandato de Donald Trump y con protestas y debates encendidos en torno al ICE, a la justicia social y a las próximas elecciones de medio término, la aparición de este documental sugiere un proyecto en el que se cruzan política, entretenimiento y estrategia mediática, mientras el presidente estadounidense enfrenta duras críticas tanto dentro de su país como en el plano internacional.