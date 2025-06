“Siempre fuiste mi caballero”: Victoria Beckham celebra a Sir David Beckham

Victoria Beckham dedica emotiva felicitación a Sir David Beckham tras ser nombrado caballero

“Siempre has sido mi caballero de brillante armadura, pero ahora es oficial. ¡Sir David Beckham! Qué honor, no podría estar más orgullosa de ti”, escribió la diseñadora de modas junto a una foto en la que aparece abrazando al ex futbolista.

“Tu dedicación a lo que más importa —tu país, tu trabajo, tu pasión y, sobre todo, tu familia— nunca ha flaqueado. La forma en la que has tocado tantas vidas con tu amabilidad y humildad dice mucho sobre el hombre que eres, y nos sigue inspirando cada día. Pero por encima de todo, estoy tan, tan orgullosa de poder llamarte mío. Te amo muchísimo”, escribió la ex Spice Girl en el mensaje que publicó en su cuenta de Instagram.