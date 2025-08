Brooklyn Beckham y Nicola Peltz renuevan sus votos en medio del drama familiar

Brooklyn Beckham y Nicola Peltz renovaron sus votos matrimoniales

Una fuente cercana a Brooklyn Beckham y Nicola Peltz le reveló a la revista People que la ceremonia, que se celebró el sábado, tuvo como propósito rendir homenaje al amor y al compromiso que ha construido la pareja a lo largo de estos años.

Brooklyn Beckham y Nicola Peltz (Instagram)

“El evento tiene como objetivo honrar el amor y el compromiso que han construido juntos a lo largo de los años y crear un recuerdo que permanecerá con ellos para siempre”, señaló la fuente a la publicación.

La pareja se casó el 9 de abril de 2022 en una lujosa boda en la casa familiar de Nicola en Palm Beach, Florida, a la que asistieron ambas familias: Victoria y David Beckham, sus hijos Romeo, Cruz y Harper. Además del empresario Nelson Peltz, la modelo Claudia Peltz y los siete hermanos de la actriz.

Nicola Peltz y Brooklyn Beckham (Getty Images)

En abril, Brooklyn y Nicola celebraron su tercer aniversario de bodas. Para celebrar, el fotógrafo le envió un ramo de rosas rosas a su esposa con una nota que decía: "Querida Nicola, Feliz aniversario, cariño. Te quiero muchísimo y cada segundo me enamoro más de ti. Me haces mejor hombre y no podría pedir una mejor pareja. Eres mi alma y mi pilar. Te quiero muchísimo. Con cariño, Brooklyn". Nicola replicó el mensaje y le agradeció a su esposo el detalle: "Me encantan las cartas de amor", escribió.