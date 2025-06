Ya es Sir David Beckham; el rey Carlos III nombra caballero al ex futbolista

Sir David Beckham: el rey Carlos III nombra caballero al ex futbolista

"Nunca hubiera podido imaginar que recibir tal honor", reaccionó David Beckham, que creció en un entorno humilde del este de Londres, con "padres y abuelos patriotas y orgullosos de ser británicos", según él mismo relató.

El ex futbolista de 50 años, que se retiró en 2013, y su esposa Victoria Beckham, diseñadora de moda y ex integrante del grupo musical Spice Girls, se convierten ahora en Sir David y Lady Victoria.

Sir David Beckham: nombran caballero al ex futbolista inglés (Paul Grover/Getty Images)

David Beckham, un icono del fútbol pero también de la moda, es condecorado como caballero por sus servicios al deporte y su colaboración con organizaciones caritativas. El ex capitán de la Selección Inglesa ha colaborado con Unicef y con campañas de Malaria No More, una organización que trabaja por la erradicación del paludismo.

En junio de 2024, el rey Carlos III lo nombró oficialmente embajador de su fundación (King's Foundation).

La pareja Beckham ha estado cerca de la realeza británica en los últimos años. Estuvieron invitados al matrimonio del príncipe William y Kate Middleton en 2011, así como al posterior del príncipe Harry y Meghan Markle en 2018.