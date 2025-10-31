Después de 17 años alejada de loas telenovelas, Yadhira Carrillo regresa a la pantalla con Los Hilos del Pasado, una producción que marca no solo su retorno actoral, sino también el cierre de un ciclo personal profundamente doloroso.
Yadhira Carrillo revela la única razón por la que no abandonó a Juan Collado en la cárcel
En entrevista con Maxine Woodside, la actriz compartió cómo vivió los años más difíciles de su vida, cuando su esposo Juan Collado estuvo en prisión, y ella se convirtió en su principal sostén emocional y físico.
Durante ese tiempo, Carrillo fue vista en múltiples ocasiones llevando comida, medicinas y artículos personales a su esposo. Lejos de ocultarlo, la actriz lo recuerda como una etapa de entrega total:
🌸✨ ¡Yadhira Carrillo revela su secreto fuera de la TV! “Aunque no hice novelas, estuve trabajando todo el tiempo”, confiesa la actriz, quien sorprendie al contar que mientras estuvo lejos de las pantallas abrió una tienda de flores… y ya lleva 16 años con el negocio 💐💼… pic.twitter.com/gi3E1rSZdT
“Sí, esa fue otra parte de esto que fue casi 5 años muy, pero muy, pero muy, muy dura, y yo le digo a toda la gente que tiene una situación así… que nunca abandonen a las personas que necesitan su ayuda. Sea quien sea, más, por supuesto, si es tu esposo o tu esposa, tu familia, un amigo. Nunca hay que abandonar a las personas que están en esas circunstancias porque es cuando más necesitan que los acompañes y estés”, aseguró.
Yadhira no solo se encargó de lo material, también de sostener emocionalmente a su pareja, guardando su propio dolor para poder levantar el ánimo de quien más lo necesitaba.
“Que te hagas cargo, no solo de llevar cosas, sino de levantar los ánimos y de que guardes tu tristeza y guardes eso que traes aquí, esa presión que traes aquí de dolor, que la guardes”, agregó.
Yadhira Carrillo habla de su regreso a las telenovelas
Conmovida, la artista agregó: “Tenemos que aprender a ser felices en la vida en donde nos toque estar con lo que haya. No tienes que esperar estar en un lugar privilegiado, bonito, de vacaciones en tu casa para ser feliz. Tienes que ser feliz por donde vayas caminando. Haya o no haya de comer.”
Sobre su larga ausencia de la pantalla chica, Yadhira explicó que, aunque recibió ofertas constantes para estelarizar proyectos, su prioridad era acompañar a Juan en sus viajes y procesos legales.
💔🎬 ¡Yadhira Carrillo confiesa su gran sacrificio! “Es una bendición que te ofrezcan trabajo, pero desafortunadamente no podía”, reveló la actriz, quien contó que rechazó proyectos para priorizar su matrimonio 💍✨ #TodoParaLaMujer con Maxine Woodside ( @maxwoodside ) pic.twitter.com/FyPA4B1Qhl
“Gracias a Dios y por este medio le quiero agradecer a productores, productoras, de aquí de Televisa, a la gente de teatro, a la gente de Netflix… que me han estado, año con año invitando a hacer novelas, como protagonista, pero pues casada… no era fácil. No tenía tiempo para meterme cinco o seis meses en una producción, todo el día. Era ese tiempo en el que estaba yo en matrimonio. Dando todo el día, la vida entera”, mencionó.
No obstante, indicó que, durante su retiro de la farándula, no dejó de laborar. Se dedicó a su tienda de ropa para bebé, a organizar eventos, enviar flores y crear libros. “
Aunque no hice novelas, yo estuve trabajando todo el tiempo. A mí desde siempre me gustó lo bonito, las flores, la naturaleza, las telas, los accesorios, los encajes… Entonces, la verdad es que no hay un día que no trabaje”, recordó.