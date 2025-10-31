Yadhira Carrillo revela la única razón por la que no abandonó a Juan Collado en la cárcel

En entrevista con Maxine Woodside, la actriz compartió cómo vivió los años más difíciles de su vida, cuando su esposo Juan Collado estuvo en prisión, y ella se convirtió en su principal sostén emocional y físico.

Durante ese tiempo, Carrillo fue vista en múltiples ocasiones llevando comida, medicinas y artículos personales a su esposo. Lejos de ocultarlo, la actriz lo recuerda como una etapa de entrega total:

🌸✨ ¡Yadhira Carrillo revela su secreto fuera de la TV! “Aunque no hice novelas, estuve trabajando todo el tiempo”, confiesa la actriz, quien sorprendie al contar que mientras estuvo lejos de las pantallas abrió una tienda de flores… y ya lleva 16 años con el negocio 💐💼… pic.twitter.com/gi3E1rSZdT — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) October 30, 2025

“Sí, esa fue otra parte de esto que fue casi 5 años muy, pero muy, pero muy, muy dura, y yo le digo a toda la gente que tiene una situación así… que nunca abandonen a las personas que necesitan su ayuda. Sea quien sea, más, por supuesto, si es tu esposo o tu esposa, tu familia, un amigo. Nunca hay que abandonar a las personas que están en esas circunstancias porque es cuando más necesitan que los acompañes y estés”, aseguró.

Yadhira no solo se encargó de lo material, también de sostener emocionalmente a su pareja, guardando su propio dolor para poder levantar el ánimo de quien más lo necesitaba.

Juan Collado y Yadhira Carrillo (Agencia México)

“Que te hagas cargo, no solo de llevar cosas, sino de levantar los ánimos y de que guardes tu tristeza y guardes eso que traes aquí, esa presión que traes aquí de dolor, que la guardes”, agregó.

