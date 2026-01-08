Andrea Legarreta y Galilea Montijo recuerdan cómo eligieron sus vestidos de novia

Galilea Montijo y Andrea Legarreta comparten recuerdos de sus bodas

En una emotiva conversación durante la transmisión del programa Hoy, las conductoras Andrea Legarreta y Galilea Montijo compartieron anécdotas de aquella etapa que, con el paso del tiempo, se ha transformado en un recuerdo muy especial en sus vidas.

Andrea Legarreta y Erik Rubín en su boda. (Instagram/Andrea Legarreta.)

Durante la conversación, Andrea recordó el proceso que vivió antes de llegar al altar con Erik Rubín. Aunque actualmente ya no son pareja, la presentadora siempre ha declarado que hoy mantienen una relación basada en el respeto y la amistad, lo que le permite mirar atrás con cariño.

Por su parte, Galilea platicó los preparativos previos a su boda con Fernando Reina, quien hoy es su exesposo. La conductora habló de la ilusión y emoción que vivió a la hora de elegir su vestido de novia, un proceso que, según contó, tuvo que realizar de manera apresurada.

Galilea Montijo y Fernando Reina (Instagram)

“A mí me mandaron las fotografías de los que tenían disponibles en México porque la verdad es que lo compré de un día para otro, ¿se acuerdan? Me mandaron fotografías y el primero que vi con ese me quedé”, compartió Montijo.