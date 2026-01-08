Publicidad

Espectáculos

Andrea Legarreta y Galilea Montijo recuerdan cómo eligieron sus vestidos de novia

Andrea Legarreta y Galilea Montijo recordaron cómo eligieron los vestidos que usaron en sus bodas con Erik Rubín y Fernando Reina.
jue 08 enero 2026 11:24 AM
A lo largo de los años, el programa Hoy se ha convertido en un espacio donde los conductores no solo informan y entretienen, sino también comparten experiencias personales que conectan con el público.

Tal fue el caso de Andrea Legarreta y Galilea Montijo , quienes recordaron uno de los momentos más especiales de sus vidas: la búsqueda de sus vestidos de novia.

Galilea Montijo y Andrea Legarreta comparten recuerdos de sus bodas

En una emotiva conversación durante la transmisión del programa Hoy, las conductoras Andrea Legarreta y Galilea Montijo compartieron anécdotas de aquella etapa que, con el paso del tiempo, se ha transformado en un recuerdo muy especial en sus vidas.

Durante la conversación, Andrea recordó el proceso que vivió antes de llegar al altar con Erik Rubín. Aunque actualmente ya no son pareja, la presentadora siempre ha declarado que hoy mantienen una relación basada en el respeto y la amistad, lo que le permite mirar atrás con cariño.

Por su parte, Galilea platicó los preparativos previos a su boda con Fernando Reina, quien hoy es su exesposo. La conductora habló de la ilusión y emoción que vivió a la hora de elegir su vestido de novia, un proceso que, según contó, tuvo que realizar de manera apresurada.

“A mí me mandaron las fotografías de los que tenían disponibles en México porque la verdad es que lo compré de un día para otro, ¿se acuerdan? Me mandaron fotografías y el primero que vi con ese me quedé”, compartió Montijo.

Andre Legarreta tuvo una cómplice durante la búsqueda de su vestido de novia

Legarreta tomó la palabra para relatar cómo fue la experiencia de buscar el vestido que usó en su boda con el exintegrante de Timbiriche celebrada en abril del año 2000: “El primero que me probé ese fue. Me quedaba grande, pero yo tenía claro lo que quería, no lo quería blanco totalmente y fue en la playa, dije: ‘Algo sencillo’”, aseguró Legarreta.

Andrea Legarreta recordó que su cómplice a la hora de elegir su vestido fue su amiga Marta Guzmán: “El primero, me quedaba grande, y aparte iba con Martita Guzmán, veníamos a una junta aquí en Televisa, subimos a Altavista que había una tienda de vestidos de novia y le dije: ‘Oye, todavía tenemos como una hora, ¿me acompañas?’, no venía ni mi mamá, mi Chabelita, y Martita me ayudó y ya…”.

Finalmente, Tania Rincón, quien también se encontraba en la mesa, fue cuestionada por sus compañeras sobre cuántos vestidos de novia se probó para su boda con Daniel Pérez, de quien se divorció en marzo del 2023: “Un montón, yo creo que unos 25”, reveló la conductora sin ahondar en más detalles.

