¿Quién es Luis Carlos Origel, el acompañante de Andrea Legarreta en la boda de la hija de Martha Carrillo?

Este fin de semana, Andrea Legarreta formó parte de la lista de invitados a la boda de Andrea González Carrillo, hija de la escritora Martha Carrillo, una de sus mejores amigas.
Durante la ceremonia que se celebró en el pueblo mágico de Tepoztlán, la conductora de Hoy asistió acompañada de Luis Carlos Origel, colaborador del programa matutino, con quien ya había sido vista anteriormente.
Publicidad
Andrea Legarreta estuvo acompañada de Luis Carlos Origel en la boda de la hija de Martha Carrillo
Andrea Legarreta publicó en sus redes sociales varias fotos en las que aparece junto al entrenador fitness Luis Carlos Origel, con quien ya había sido vista el año pasado durante el concierto de Alejandro Fernández en la Plaza de Toros México.
A pesar de que en ese momento aclaró que son solo amigos, esta vez la conductora publicó una selfie junto al coach que volvió a desatar una serie de especulaciones sobre un supuesto romance entre ellos.
Sin embargo, la también actriz prefirió centrarse en el mensaje de felicitación para Andrea González: “Celebrar el amor, la vida, el gozo, las risas, la amistad verdadera. Celebrar el que sigamos creyendo en todo lo bonito que tiene la vida y vivir bonito. Aquí y ahora. Los instantes”, escribió.
Andrea Legarreta aprovechó su publicación para felicitar a su amiga Martha Carrillo y a los recién casados, a quienes calificó como una “bella pareja llena de amor y ternura”. Además, destacó la compañía de sus amigos durante la celebración y la alegría de compartir la velada con ellos.
“¡Qué alegría estar con seres que amo tanto, bailar y celebrar la vida al máximo! Que siempre sea así, incluso en los momentos difíciles”, finalizó.
Publicidad
Andrea Legarreta desmiente romance con Luis Carlos Origel
Esta no es la primera vez que Andrea Legarretay Luis Carlos Origel son captados juntos. A finales de 2024, asistieron al concierto de Alejandro Fernández; incluso la conductora compartió algunas fotos de ese momento en sus historias de Instagram.
Sin embargo, la presentadora de Hoy aclaró su situación sentimental y desmintió cualquier insinuación sobre la existencia de algo más que una amistad.
“Lo conozco hace más de 10 años, es uno de mis mejores amigos, es un gran amigo, muy querido, de las personas más lindas que he conocido en mi vida, es hijo del hermano de Pepillo, es uno de mis mejores amigos, ¿qué les explicó más?”, expresó.
¿Quién es Luis Carlos Origel?
Luis Carlos Origel es entrenador y creador de contenido fitness. Inició su carrera en el fútbol antes de enfocarse completamente en el acondicionamiento físico.
Es sobrino del periodista de espectáculos Juan José Origel y ha participado como colaborador en el programa Hoy, además de otros espacios y programas de Televisa.
En una entrevista con la revista Men’s Health Latino, explicó que su pasión por el deporte lo motivó a mantenerse firme en su compromiso con un estilo de vida saludable: “Después de mi etapa en el fútbol, fue cuando empecé a dar clases. Vi mi vocación ahí, un propósito de vida”.
En 2017, trabajó junto a Legarreta en la promoción de Comando Studio, el gimnasio que la conductora fundó con su expareja, Erik Rubín. En los últimos años se ha destacado como creador digital en redes sociales, donde comparte detalles de su estilo de vida saludable y rutinas de entrenamiento físico.