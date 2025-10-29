¿Quién es Luis Carlos Origel, el acompañante de Andrea Legarreta en la boda de la hija de Martha Carrillo?

Andrea Legarreta desmiente romance con Luis Carlos Origel

Esta no es la primera vez que Andrea Legarreta y Luis Carlos Origel son captados juntos. A finales de 2024, asistieron al concierto de Alejandro Fernández; incluso la conductora compartió algunas fotos de ese momento en sus historias de Instagram.

Luis Carlos Origel y Andrea Legarreta (Instagram)

Sin embargo, la presentadora de Hoy aclaró su situación sentimental y desmintió cualquier insinuación sobre la existencia de algo más que una amistad.

“Lo conozco hace más de 10 años, es uno de mis mejores amigos, es un gran amigo, muy querido, de las personas más lindas que he conocido en mi vida, es hijo del hermano de Pepillo, es uno de mis mejores amigos, ¿qué les explicó más?”, expresó.

¿Quién es Luis Carlos Origel?

Luis Carlos Origel es entrenador y creador de contenido fitness. Inició su carrera en el fútbol antes de enfocarse completamente en el acondicionamiento físico.

Luis Carlos Origel (Instagram)

Es sobrino del periodista de espectáculos Juan José Origel y ha participado como colaborador en el programa Hoy, además de otros espacios y programas de Televisa.

En una entrevista con la revista Men’s Health Latino, explicó que su pasión por el deporte lo motivó a mantenerse firme en su compromiso con un estilo de vida saludable: “Después de mi etapa en el fútbol, fue cuando empecé a dar clases. Vi mi vocación ahí, un propósito de vida”.

En 2017, trabajó junto a Legarreta en la promoción de Comando Studio, el gimnasio que la conductora fundó con su expareja, Erik Rubín. En los últimos años se ha destacado como creador digital en redes sociales, donde comparte detalles de su estilo de vida saludable y rutinas de entrenamiento físico.