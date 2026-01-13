Kylie Jenner y su impresionante look de más de 100 quilates en los Golden Globes

La hermana menor de las Kardashian llevó un espectacular look, uno de los más relevantes de la noche: un diseño metálico en color dorado de Ashi Studio con cristales bordados en los tirantes.

Mientras algunos aplauden su estética minimalista y vanguardista, otros han comentado que la mansión parece más un museo de concreto o un set de ciencia ficción que una casa para vivir. (Instagram @kyliejenner)

El diseño del saudí Mohammed Ashi, bordado a mano con lentejuelas metálicas antiguas, se ajustó perfectamente a su cuerpo y confirmó que tiene unos de los cuerpos más curvilíneos del showbiz.

Por su el brillo no fuera suficiente, usó espectaculares accesorios dignos de Hollywood: más de 100 quilates en joyas de diamantes personalizadas de Lorraine Schwartz, incluidos unos enormes aretes de 75 quilates y varios anillos.

Kylie Jenner en los Golden Globes 2026. (Getty Images)

Para hacer más glam su elección, complementó con zapatos Christian Louboutin, un clutch vintage de Gucci y un peinado pulido recogido. Parecía ella misma un trofeo.

Aunque no desfiló por la alfombra roja, la pareja fue la más relevante de la noche. Pues, además de compartir el triunfo de Timothée, se dejaron ver en todo momento románticos y muy enamorados.