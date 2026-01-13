Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Espectáculos

Kylie Jenner y su impresionante look de más de 100 quilates en los Golden Globes

Kylie Jenner, novia del ganador Timothée Chalamet, se coronó también, ella como una de las mejor vestidas de la noche.
mar 13 enero 2026 08:13 AM
83rd Annual Golden Globes - Inside
Kylie Jenner en los Golden Globes 2026. (Getty Images)

La empresaria e influencer Kylie Jenner sabe cómo destacar donde pone un pie y los Golden Globes no fueron la excepción. La novia de Timothée Chalamet, ganador del premio en la categoría Mejor Actor de Comedia o Musical por su papel en Marty Supreme, también ganó pero en cuestión de estilo.

Publicidad

Kylie Jenner y su impresionante look de más de 100 quilates en los Golden Globes

La hermana menor de las Kardashian llevó un espectacular look, uno de los más relevantes de la noche: un diseño metálico en color dorado de Ashi Studio con cristales bordados en los tirantes.

kyliejenner
Mientras algunos aplauden su estética minimalista y vanguardista, otros han comentado que la mansión parece más un museo de concreto o un set de ciencia ficción que una casa para vivir. (Instagram @kyliejenner)

El diseño del saudí Mohammed Ashi, bordado a mano con lentejuelas metálicas antiguas, se ajustó perfectamente a su cuerpo y confirmó que tiene unos de los cuerpos más curvilíneos del showbiz.

Por su el brillo no fuera suficiente, usó espectaculares accesorios dignos de Hollywood: más de 100 quilates en joyas de diamantes personalizadas de Lorraine Schwartz, incluidos unos enormes aretes de 75 quilates y varios anillos.

83rd Annual Golden Globes - Inside
Kylie Jenner en los Golden Globes 2026. (Getty Images)

Para hacer más glam su elección, complementó con zapatos Christian Louboutin, un clutch vintage de Gucci y un peinado pulido recogido. Parecía ella misma un trofeo.

Aunque no desfiló por la alfombra roja, la pareja fue la más relevante de la noche. Pues, además de compartir el triunfo de Timothée, se dejaron ver en todo momento románticos y muy enamorados.

Publicidad

Sin duda, la influencer y el actor se han convertido en LA pareja de la awards season 2026. En los pasados Critics Choice Awards, acapararon titulare cuando él no dudó en besar a Kylie Jenner en cámara y mencionarla en su discurso de aceptación.

83rd Annual Golden Globes - Inside
Kylie Jenner en los Golden Globes 2026. (Getty Images)

"Y, por último, quiero dar las gracias a mi pareja de los últimos tres años. Gracias por todo lo que hemos construido juntos. Te quiero. No podría haber hecho esto sin ti. Gracias de corazón", dijo en medio de las ovaciones y aplausos del público presente. Segundos después, el video ya había dado la vuelta al mundo a través de la red.

Publicidad

Tags

Kylie Jenner

Publicidad

Newsletter

Recibe las últimas noticias de moda, sociales, realeza, espectáculos y más.

Portada Quien Octubre 25

Publicidad