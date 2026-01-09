Luego de años de especulaciones, Kendall Jenner habla sobre sus preferencias sexuales

Kendall Jenner habla por primera vez sobre los rumores de su sexualidad y deja claro: "No soy gay"

Durante la conversación, Kendall Jenner reconoció que “hay todo un sector de internet que piensa que soy lesbiana”, pero dejó claro que no forma parte de la comunidad LGBTQIA+ actualmente, al menos “hasta la fecha”, afirmó tajante, aunque también señaló que no “cierra las puertas a experiencias en la vida”.

La modelo explicó que lo que más le molesta de estos rumores no es la especulación en sí, sino el tono agresivo y cruel con el que muchas veces se expresan en redes: “No es con un brazo acogedor, como ‘Hey, si fueras, sí, únete’. No es amable. Es muy malo… muy del tipo ‘¿Qué demonios estás haciendo?’”.

Kendall Jenner addresses internet rumor that she's a closeted lesbian on Owen Thiele's In Your Dreams podcast:



“Knowing myself, I think at this point in my life I would be out if I was.” pic.twitter.com/a14yHt5PEX — Pop Crave (@PopCrave) January 9, 2026

Jenner también abordó el mito de que podría estar “ocultando” su orientación por razones comerciales, algo que ha circulado en internet: “He visto cosas realmente jodidas que dicen: ‘Es malo para los negocios’, y yo digo: ‘¿Qué? ¿Cómo? No lo entiendo’”, comentó durante el podcast.

Además de negar que esté “escondiendo algo”, Kendall reflexionó sobre la dificultad que muchas personas enfrentan al salir del clóset y como actuaría al respecto si ese fuera su caso:

“Entiendo que salir del clóset no es fácil para nadie, o al menos no para la mayoría”, admitió. “No digo que sea sencillo, pero conociéndome y hablando por mí misma, creo que a estas alturas de mi vida ya lo habría hecho si ese fuera el caso”.

Unos labios extra juicy y llenos de brillo, son posibles con estos glosses que están en menos de $500. (via Instagram (@kendalljenner))

Asimismo, subrayó que, conociéndose y sabiendo cómo le gustaría vivir su vida, no tendría motivos para ocultarlo: “No tendría ningún problema en serlo”, añadió.

“En definitiva, a día de hoy no soy (gay)”, añadió antes de admitir: “No creo que lo sea, pero no me cierro a las experiencias de la vida”.