Luego de años de especulaciones, Kendall Jenner habla sobre sus preferencias sexuales

Por primera vez, la modelo habló en un podcast sobre las teorías que la señalaban como “gay de clóset" y desmintió categóricamente ser lesbiana.
vie 09 enero 2026 03:30 PM
Kendall Jenner
Kendall Jenner (Getty Images)

Kendall Jenner habló por primera vez de manera pública y directa sobre los constantes rumores en redes que la vinculan con una supuesta homosexualidad secreta, un tema que la ha acompañado durante años. En una reciente aparición en el podcast In Your Dreams con Owen Thiele, la modelo de 30 años desmintió las especulaciones y reconoció como éstas la han afectado.

Kendall Jenner habla por primera vez sobre los rumores de su sexualidad y deja claro: "No soy gay"

Durante la conversación, Kendall Jenner reconoció que “hay todo un sector de internet que piensa que soy lesbiana”, pero dejó claro que no forma parte de la comunidad LGBTQIA+ actualmente, al menos “hasta la fecha”, afirmó tajante, aunque también señaló que no “cierra las puertas a experiencias en la vida”.

La modelo explicó que lo que más le molesta de estos rumores no es la especulación en sí, sino el tono agresivo y cruel con el que muchas veces se expresan en redes: “No es con un brazo acogedor, como ‘Hey, si fueras, sí, únete’. No es amable. Es muy malo… muy del tipo ‘¿Qué demonios estás haciendo?’”.

Jenner también abordó el mito de que podría estar “ocultando” su orientación por razones comerciales, algo que ha circulado en internet: “He visto cosas realmente jodidas que dicen: ‘Es malo para los negocios’, y yo digo: ‘¿Qué? ¿Cómo? No lo entiendo’”, comentó durante el podcast.

Además de negar que esté “escondiendo algo”, Kendall reflexionó sobre la dificultad que muchas personas enfrentan al salir del clóset y como actuaría al respecto si ese fuera su caso:

“Entiendo que salir del clóset no es fácil para nadie, o al menos no para la mayoría”, admitió. “No digo que sea sencillo, pero conociéndome y hablando por mí misma, creo que a estas alturas de mi vida ya lo habría hecho si ese fuera el caso”.

Kendall Jenner
Unos labios extra juicy y llenos de brillo, son posibles con estos glosses que están en menos de $500. (via Instagram (@kendalljenner))

Asimismo, subrayó que, conociéndose y sabiendo cómo le gustaría vivir su vida, no tendría motivos para ocultarlo: “No tendría ningún problema en serlo”, añadió.

“En definitiva, a día de hoy no soy (gay)”, añadió antes de admitir: “No creo que lo sea, pero no me cierro a las experiencias de la vida”.

Kendall Jenner
Un outfit que te dan ganas de copiar de inmediato, estés o no planeando una escapada a la montaña. (Instagram @kendalljenner)

Kendall Jenner y los rumores sobre romances con mujeres

A lo largo de los años, Kendall Jenner ha sido vinculada sentimentalmente con mujeres en medio de rumores que surgieron principalmente por su cercanía con algunas figuras del mundo de la moda y el entretenimiento.

Aunque la modelo nunca ha confirmado públicamente haber mantenido relaciones románticas con mujeres, su vida personal ha sido objeto de especulación constante en redes sociales y medios.

APRESMET 2: PRESENTED BY CARLOS NAZARIO, EMILY RATAJKOWSKI, FRANCESCO RISSO, PALOMA ELSESSER, RAUL LOPEZ, RENELL MEDRANO AND WSA
Kendall Jenner (Rommel Demano/BFA.com/Rommel Demano/BFA.com)

Uno de los nombres más mencionados es el de Cara Delevingne, con quien Kendall compartió pasarelas, campañas y apariciones públicas durante la década de 2010. La química entre ambas y su estrecha amistad alimentaron versiones sobre un posible romance, aunque ninguna de las dos lo confirmó y siempre se refirieron mutuamente como amigas.

A su llegada, tanto Cara como Kendall acapararon la atención de los paparazzi en el evento.
A su llegada, tanto Cara como Kendall acapararon la atención de los paparazzi en el evento. (Getty Images)

Otro caso que generó titulares fue el de Lauren Perez, amiga cercana de Jenner desde hace años. En 2021, ambas se volvieron tendencia luego de que Kendall fuera captada besando a Perez durante la boda de esta última, un gesto que desató rumores en redes.

Sin embargo, la escena fue interpretada por su círculo como una muestra de cariño entre amigas y no como una confirmación de una relación sentimental.

