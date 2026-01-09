Luego de años de especulaciones, Kendall Jenner habla sobre sus preferencias sexuales

Kendall Jenner habló por primera vez de manera pública y directa sobre los constantes rumores en redes que la vinculan con una supuesta homosexualidad secreta, un tema que la ha acompañado durante años. En una reciente aparición en el podcast In Your Dreams con Owen Thiele, la modelo de 30 años desmintió las especulaciones y reconoció como éstas la han afectado.
Durante la conversación, Kendall Jenner reconoció que “hay todo un sector de internet que piensa que soy lesbiana”, pero dejó claro que no forma parte de la comunidad LGBTQIA+ actualmente, al menos “hasta la fecha”, afirmó tajante, aunque también señaló que no “cierra las puertas a experiencias en la vida”.
La modelo explicó que lo que más le molesta de estos rumores no es la especulación en sí, sino el tono agresivo y cruel con el que muchas veces se expresan en redes: “No es con un brazo acogedor, como ‘Hey, si fueras, sí, únete’. No es amable. Es muy malo… muy del tipo ‘¿Qué demonios estás haciendo?’”.
Jenner también abordó el mito de que podría estar “ocultando” su orientación por razones comerciales, algo que ha circulado en internet: “He visto cosas realmente jodidas que dicen: ‘Es malo para los negocios’, y yo digo: ‘¿Qué? ¿Cómo? No lo entiendo’”, comentó durante el podcast.
Además de negar que esté “escondiendo algo”, Kendall reflexionó sobre la dificultad que muchas personas enfrentan al salir del clóset y como actuaría al respecto si ese fuera su caso:
“Entiendo que salir del clóset no es fácil para nadie, o al menos no para la mayoría”, admitió. “No digo que sea sencillo, pero conociéndome y hablando por mí misma, creo que a estas alturas de mi vida ya lo habría hecho si ese fuera el caso”.
Asimismo, subrayó que, conociéndose y sabiendo cómo le gustaría vivir su vida, no tendría motivos para ocultarlo: “No tendría ningún problema en serlo”, añadió.
“En definitiva, a día de hoy no soy (gay)”, añadió antes de admitir: “No creo que lo sea, pero no me cierro a las experiencias de la vida”.
Kendall Jenner y los rumores sobre romances con mujeres
A lo largo de los años, Kendall Jenner ha sido vinculada sentimentalmente con mujeres en medio de rumores que surgieron principalmente por su cercanía con algunas figuras del mundo de la moda y el entretenimiento.
Aunque la modelo nunca ha confirmado públicamente haber mantenido relaciones románticas con mujeres, su vida personal ha sido objeto de especulación constante en redes sociales y medios.
Uno de los nombres más mencionados es el de Cara Delevingne, con quien Kendall compartió pasarelas, campañas y apariciones públicas durante la década de 2010. La química entre ambas y su estrecha amistad alimentaron versiones sobre un posible romance, aunque ninguna de las dos lo confirmó y siempre se refirieron mutuamente como amigas.
Otro caso que generó titulares fue el de Lauren Perez, amiga cercana de Jenner desde hace años. En 2021, ambas se volvieron tendencia luego de que Kendall fuera captada besando a Perez durante la boda de esta última, un gesto que desató rumores en redes.
Sin embargo, la escena fue interpretada por su círculo como una muestra de cariño entre amigas y no como una confirmación de una relación sentimental.
