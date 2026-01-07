La pareja del momento continúa generando rumores. Desde que Kylie Jenner y Timothée Chalamet iniciaron su relación en 2023, su historia romántica ha captado la atención de fans y medios. Ahora, una joya especial ha reavivado las especulaciones sobre si la empresaria y madre estaría preparada para dar un paso significativo: el compromiso formal.
El misterioso diamante de Kylie Jenner: ¿A un paso del compromiso o un simple accesorio?
Una relación que ha superado expectativas
Kylie Jenner, de 28 años, y Timothée Chalamet, de 30, empezaron a ser vistos juntos a principios de 2023 en eventos y encuentros informales que rápidamente atrajeron la atención del público. Aunque ambos han optado por mantener su noviazgo en privado, su conexión se ha fortalecido con el tiempo.
Casi tres años de relación en 2026, apariciones más frecuentes en eventos destacados del mundo del entretenimiento, la elección de una joya llamativa y una declaración pública de amor han revivido las especulaciones de que podrían estar acercándose a dar el siguiente paso, ya sea con un anillo de promesa o una propuesta más formal.
El anillo que reinició los rumores
La temporada de premios de 2026 trajo consigo un momento que no pasó desapercibido: en los Palm Springs International Film Awards (2 de enero 2026), Kylie fue captada con un anillo de diamante de corte pera en su mano izquierda. La joya despertó rumores durante la premiación de Chalamet, quien recibió el reconocimiento al Spotlight Actor of the Year.
Lo curioso es la ubicación de la joya: no en el dedo anular tradicional, sino en el meñique, lo que generó especulaciones entre seguidores y expertos en moda sobre si se trata de un anillo de promesa o simplemente un accesorio exclusivo. Algunos interpretan la elección (y la decisión de colocarlo en esa posición) como una forma de mantener el misterio sin confirmar nada oficialmente.
Un gesto lleno de sentimiento
Los rumores sobre compromiso aumentaron más durante los Critics Choice Awards. Chalamet ganó el premio a Mejor Actor y, en una muestra de amor poco habitual en ellos, dedicó parte de su discurso a Kylie, a quien agradeció su apoyo como su “pareja de tres años". Jenner, desde las gradas, respondió con un dulce “Te amo” mientras entrelazaba sus manos y la joya resplandecía nuevamente.
La decisión de mantener su relación fuera de las cámaras ha sido parte de su estrategia, por ello sus fans y la prensa interpretan cada gesto, cada mirada y cada pieza nueva en sus accesorios.