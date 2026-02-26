Tras concluir la gira del reencuentro con RBD, Christian Chávez recayó en las adicciones. Así lo reveló el propio cantante al hablar recientemente sobre el que ha sido uno de los momentos más difíciles de su vida, luego de que el Soy Rebelde Tour llegara a su final.
Tras recaer en las adicciones, Christian Chávez se internó en rehab y ahora va a cumplir dos años de sobriedad
Christian Chávez se internó en una clínica de rehabilitación tras recaer en las adicciones
“Cuando yo estaba terminando la gira de RBD, tuve una recaída. Entonces, yo solito me llevé a un lugar que se llama Pasages en Malibú, en California”, confesó Christian Chávez en entrevista con el programa Ventaneando, donde explicó el valor que ahora le da a esta decisión.
“La verdad es que me encantó, y creo que es la mejor inversión que he hecho en mi vida, porque ahí pude llegar al fondo de la herida”, añadió el también actor de 42 años, quien de esta forma logró entender el origen de sus problemas. “De qué venía y por qué quería sobre todo desconectarme del mundo”.
Ahora que vive libre de estigmas, Christian Chávez está por cumplir dos años de sobriedad
Actualmente, Christian Chávez tiene un año y 11 meses de sobriedad, un logro que atribuye a un trabajo constante y consciente.
“La cosa con las adicciones es que pueden ser intermitentes y el proceso de sanación no es lineal, ¿sabes? Entonces creo que, para mí, lo más hermoso, que yo puedo también contar dentro de mí, es que supe que algo estaba mal y que dije: ‘No quiero que esto maneje mi vida.’ O sea, quiero saber de dónde viene, y eso es algo que se trabaja todos los días”, explicó el cantante al programa de espectáculos.
Christian también profundizó en el origen de la herida emocional que detonó sus problemas con las drogas y ahora puede hablar de ello abiertamente y, por lo tanto, confrontarlo.
“Crecer como una persona gay en una familia católica, en un entorno católico, en una escuela católica en la cual siempre me decían: ‘Lo que tú eres, no te van a amar, no te van a aceptar, no está bien’”, explicó.
“Y luego, obviamente, decidir estar en una carrera como ésta, que te expones a la opinión pública todo el tiempo. Y cuando a mí me sacaron del closet hace 18 años, pues obviamente me quedé sin chamba, ¿no? Y me convertí en un chiste”, recordó.
El momento en el que se sintió expuesto ante la opinión pública, fue un punto en el que Christian Chávez tocó fondo y sintió que se cumplían todas las “sentencias” que había escuchado mientras crecía.
“Para mí esa fue la prueba fehaciente de que era verdad lo que me habían dicho toda mi vida. Que lo que yo era estaba mal y que nadie me iba a amar ni me iba a aceptar así. Entonces, un poco encontré en las drogas esa forma de no estar, de desconectarme, ¿no? De no sentir”, explicó.
Christian Chávez ya no tiene pensamientos suicidas ni le importa el qué dirán
A diferencia de recaídas anteriores, en esta ocasión aseguró que no volvió a tener pensamientos suicidas.
“No me volvió la onda del suicidio porque eso fue algo que en el momento cuando lo pasé, lo trabajé; pero parte del mantenerte sobrio es también aceptar que puede haber recaídas”, señaló, dejando ver un proceso más sólido y consciente.
Además de hablar de su salud emocional, Christian Chávez reaccionó a las críticas que recibió por su físico durante las presentaciones del Para Siempre Tour en Brasil y, con humor, respondió a los comentarios malintencionados que circulan en redes sociales.
“Me río, me río, la verdad es que yo estaba muy estresado ese día porque era mi primera gira de muchas canciones. Yo sufrí de colitis nerviosa, ¿sabes? Las personas que sufren de colitis nerviosa podrán entender que cuando uno está muy nervioso, de pronto te inflamas mucho”, aseguró.
“O sea, sigo haciendo ejercicio y todo. Lo que pasa es que ese día, te digo, estuvo complicado. Yo estaba pensando en tantas cosas que no pensé tanto en el vestuario y claro que hay vestuarios que de pronto uno ve en fotos y dice: ‘Ay, esto se ve padrísimo’. Y después ya no funciona tanto en el escenario”, afirmó sobre su imagen en el escenario.
Ahora, Christian se toma las cosas con calma y hasta con humor. “También es parte de aceptar y decir: ‘Ah, OK, esto no funcionó.’ Pero pues no me la tomo mal, ¿sabes? También me río con la gente y digo: ‘Ay, OK, sí, parecía luchadora, sí, parecía esto, parecía lo otro.’ Sí me veía súper panzón, pero pues ¿qué puedo hacer?”, dijo.
Christian Chávez su gira en Brasil y su amistad con Dulce María
El cantante también reveló que durante uno de los shows en Brasil se vivió un momento de tensión que pudo haber terminado en tragedia.
“Estábamos haciendo el soundcheck y una parte del auditorio se cayó, hubieron lluvias muy fuertes unos días antes en Río, se empezó a caer una parte del techo y obviamente tuvimos que cancelar porque no podíamos poner en riesgo la vida de nadie”, explicó sobre la cancelación preventiva.
Finalmente, compartió que se mantiene en contacto con Dulce María, quien está próxima a ser mamá por segunda vez. “No la he visto, pero sí he hablado con ella. Dul es una gran mamá, todas las integrantes de RBD… es que todas son unas grandes madres, ¿no? Entonces, la verdad es que creo que el niño o niña que venga en camino, seguramente va a ser muy afortunada”.
Con información de Agencia México