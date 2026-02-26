Tras recaer en las adicciones, Christian Chávez se internó en rehab y ahora va a cumplir dos años de sobriedad

Ahora que vive libre de estigmas, Christian Chávez está por cumplir dos años de sobriedad

Actualmente, Christian Chávez tiene un año y 11 meses de sobriedad, un logro que atribuye a un trabajo constante y consciente.

“La cosa con las adicciones es que pueden ser intermitentes y el proceso de sanación no es lineal, ¿sabes? Entonces creo que, para mí, lo más hermoso, que yo puedo también contar dentro de mí, es que supe que algo estaba mal y que dije: ‘No quiero que esto maneje mi vida.’ O sea, quiero saber de dónde viene, y eso es algo que se trabaja todos los días”, explicó el cantante al programa de espectáculos.

Christian Chávez (Instagram / Christian Chávez)

Christian también profundizó en el origen de la herida emocional que detonó sus problemas con las drogas y ahora puede hablar de ello abiertamente y, por lo tanto, confrontarlo.

“Crecer como una persona gay en una familia católica, en un entorno católico, en una escuela católica en la cual siempre me decían: ‘Lo que tú eres, no te van a amar, no te van a aceptar, no está bien’”, explicó.

“Y luego, obviamente, decidir estar en una carrera como ésta, que te expones a la opinión pública todo el tiempo. Y cuando a mí me sacaron del closet hace 18 años, pues obviamente me quedé sin chamba, ¿no? Y me convertí en un chiste”, recordó.

En la actualidad, Christian Chávez vive libre de estigmas y prejuicios (Instagram)

El momento en el que se sintió expuesto ante la opinión pública, fue un punto en el que Christian Chávez tocó fondo y sintió que se cumplían todas las “sentencias” que había escuchado mientras crecía.

“Para mí esa fue la prueba fehaciente de que era verdad lo que me habían dicho toda mi vida. Que lo que yo era estaba mal y que nadie me iba a amar ni me iba a aceptar así. Entonces, un poco encontré en las drogas esa forma de no estar, de desconectarme, ¿no? De no sentir”, explicó.