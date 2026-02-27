La Semana de Concientización sobre los Trastornos Alimentarios fomenta el reconocimiento oportuno de estas enfermedades, así como la facilitación al acceso a atención médica. Como parte de esta fecha, recordamos a las celebridades que han hablado sobre su batalla contra estos trastornos, desde Eiza González hasta Elton John.
13 celebridades que han hablado sobre sus trastornos alimenticios
Celebridades que sufrieron desórdenes alimenticios
Eiza González
En 2026, a través de su cuenta de Instagram , Eiza compartió una publicación donde habló sobre sus desórdenes alimenticios: “la mayor parte de mi vida he tenido una relación complicada con mi cuerpo. Empezó a una edad temprana, después de la muerte repentina de mi papá, cuando afronté la depresión comiendo compulsivamente, tratando de aliviar el dolor que no había procesado aún”, narró la mexicana.
Eiza agregó que a los 15 años, cuando entró al ojo público, se obsesionó con su peso y sus medidas: “Ese nivel de escrutinio naturalmente desarrolló dismorfia corporal y me llevó por un doloroso camino”.
La actriz mexicana mencionó que superó su trastorno y actualmente “me he comprometido profundamente en dar amor a mi cuerpo, llenarlo de amabilidad, cariño y respeto para que pueda sentirse feliz y realizado”.
CONTENIDO RELACIONADO
Hilary Duff
En 2022, la cantante y actriz Hilary Duff , declaró a Women’s Health Australia que padeció un trastorno alimenticio a la edad de 17 años después de la serie Lizzie McGuire. “Yo pensaba ‘Salgo en pantalla y las actrices tienen que ser delgadas’”.
Hilary ha admitido que convertirse en mamá la ayudó a aceptar su cuerpo al priorizar su salud y fortaleza sobre las expectativas estéticas de los demás.
Zayn Malik
En su libro de memorias titulado Zayn (2016), el cantante de One Direction declaró que padeció trastornos alimenticios graves que no le fueron diagnosticados profesionalmente. Zayn atribuye sus problemas a que “no tenía control de nada de mi vida” mientras formaba parte de la banda.
“Simplemente me pasaba días… a veces dos o tres, sin comer absolutamente nada. Era una cosa seria”, expresó Zayn. “Cuando echo un vistazo al pasado y veo fotos de noviembre de 2014 puedo ver qué tan enfermo estaba”, agregó el cantante.
Taylor Swift
En su documental Miss Americana (2020), Taylor Swift confesó que no le gusta ver fotografías de ella porque le afecta la manera en que se percibe. La intérprete de Blank Space habló sobre el efecto que tenía en ella ver fotografías donde su vientre se marcaba o la gente comentaba que estaba embarazada: “Eso provocaba que pasara hambre y dejara de comer”.
La cantante específico que “aunque ha pasado pocas veces, no me siento orgullosa de ello” y añadió que “pensaba, es normal, es que hago mucho deporte. Y era verdad, hacía mucho deporte, pero no comía”. Taylor también mencionó lo difícil que es aceptar la verdad: “No admites tener un trastorno alimentario, pero haces una lista de todo lo que comes en un día y sabes que no está bien”.
Victoria Beckham
En su documental de Netflix de 2025, Victoria Beckham declaró que desde una edad muy temprana comenzó a recibir críticas sobre su apariencia, lo cual empeoró cuando entró a las Spice Girls en 1994 y se enfrentó a comentarios negativos en titulares de revistas.
“Cuando tienes un trastorno alimentario, te vuelves muy buena mintiendo” afirmó Victoria y confesó que “nunca fui muy honesta al respecto con mis padres. Nunca lo hablé públicamente. Realmente te afecta cuando te dicen constantemente que no eres lo suficientemente buena. Y supongo que eso me ha acompañado toda la vida”.
La cantante y diseñadora logró superar sus trastornos con la ayuda de sus compañeras de banda y actualmente educa a su hija para que no tenga miedo de mostrarse tal cual es.
Elton John
El cantante inglés sufrió de bulimia al mismo tiempo que fue adicto a las drogas y el alcohol. Durante su proceso de rehabilitación en los 90’s, logró superar sus adicciones, así como su trastorno alimenticio.
Lady Gaga
En una reunión que Lady Gaga tuvo con alumnos de la Escuela Brentwood en Los Ángeles, en 2012, como parte de la conferencia It's Our Turn, la cantante habló sobre la bulimia que sufrió en su adolescencia: “en el instituto solía vomitar constantemente”.
Gaga mencionó que ella quería ser una bailarina delgada; sin embargo, su cuerpo era voluptuoso. La intérprete de Die With a Smile relató que superó la bulimia para seguir con su carrera musical: “me afectó la voz, así que tuve que parar", esto suecedió ya que “el ácido en las cuerdas vocales es muy malo".
Durante la misma conferencia, Lady Gaga criticó a los medios de comunicación por compartir imágenes poco realistas: “Cada video en el que aparezco, cada portada de revista, te estiran, te hacen perfecto. No es la vida real”.
Jessica Alba
Jessica Alba habló sobre sus trastornos alimenticios durante la conferencia organizada por la empresa Goop de Gwyneth Paltrow en 2019. La actriz confesó que comenzó a reducir su ingesta de alimentos para bajar de peso y ser menos sexualizada por el público masculino.
“Me refiero a que me sentía avergonzada si tentaba a los hombres, así que dejé de comer mucho. Intenté parecerme más a un chico para no llamar tanto la atención”, mencionó Jessica, quien logró superar este problema cuando se convirtió en mamá: “Esa fue la mierda más tonta que había hecho y dije sí. Entonces fue cuando pasé a ser dueña de mi cuerpo de mujer”.
Demi Lovato
En 2010, Demi Lovato estuvo internada tres meses en una clínica de rehabilitación para superar su bulimia y dejar de auto-lesionarse. En los documentales que ha grabado, ha hablado abiertamente sobre su trastorno y reveló que es una lucha que continúa a pesar de tener algunas recaídas.
Actualmente, Demi ha decidido enfocarse en su bienestar físico y mental. Además, comparte su proceso de superación de la bulimia al mismo tiempo que atiende su trastorno de bipolaridad, déficit de atención e hiperactividad.
Kesha
Durante una entrevista por su portada en Rolling Stone de 2017, la cantante Kesha habló de sus problemas alimenticios: “Realmente solo pensaba que no se suponía que comiera”, declaró, lo que la llevó a “morir de hambre lentamente”.
"Si lo hacía [comer], me sentía muy avergonzada y me hacía vomitar porque pensaba ‘Oh, Dios, no puedo creer que en realidad hice esa cosa horrible. Estoy muy avergonzada de mí misma porque no merezco comer comida’”, declaró.
Algo que complicó la recuperación de la cantante es que las personas a su alrededor apoyaban su reducción de peso: “Entre peor me ponía y entre más enfermaba, las personas alrededor decían que me veía mejor”. Después de entrar voluntariamente a una clínica de rehabilitación en 2014, Kesha logró salir adelante y actualmente es embajadora de la National Eating Disorders Association.
Lily Collins
Al igual que Eiza González, Lily Collins publicó en una historia de Instagram un mensaje en el marco de la Semana de Concientización sobre los Trastornos Alimentarios de 2026, en el que invitó a incrementar la concientización sobre estas enfermedades. Agregó que vale la pena contar su historia si al menos logra ayudar a una persona.
Lily habló sobre su trastorno en su colección de ensayos Unfiltered: No Shame, No Regrets, Just Me (2017), donde declaró que sufrió de bulimia y anorexia a los 16 años cuando su papá, Phil Collins, se separó de su madrastra.
“Comer ya no era un evento social divertido, sino una tarea y un castigo. Estaba cansada y ansiosa y rencorosa todo el tiempo. Estoy segura de que no fue muy divertido. ¡Pero mi plan estaba funcionando! ¡Estaba bajo control! ¡Era delgada!”, describió Collins, quien logró superar su trastorno y se convirtió en una vocera para concientizar sobre estas enfermedades.
Zöe Kravitz
En una entrevista para la revista Nylon en 2015 por su película The Road Within, donde interpretó a una chica con trastornos alimenticios, Zöe declaró que le fue fácil de interpretar el papel ya que “batallé con un desorden alimenticio en preparatoria y a inicios de mis 20”.
"Creo que fue parte de ser mujer y estar rodeada por fama. No creo que fuera sobre la fama, pero creo que definitivamente era sobre estar alrededor del mundo, ver ese mundo. Me sentía presionada”, reflexionó Zoë respecto a la razón detrás de su enfermedad.
La actriz declaró que actuar como una mujer con trastornos alimenticios la hizo sentir como si “algo hubiera salido de mi cuerpo, como si una parte de mí ya no existiera, algo que me hacía sentir insegura”.
Nicole Scherzinger
“He estado batallando un desorden alimenticio por mucho años y recientemente, en los últimos años, ha salido a la luz y personas están hablándome sobre eso…eso es una gran parte de quien soy y lo que me ha traído aquí, y lo que me ha traído a este espacio de fuerza”, declaró Nicole Scherzinger en una entrevista con Digital Spy.
El álbum de la cantante, Big Fat Lie, fue una herramienta que, según The Guardian , Nicole utilizó para poder hablar sobre su experiencia con la bulimia y poder ayudar a otras personas que han pasado por la misma situación: “Me di cuenta de que, aunque era un tema difícil de hablar para mí, cuando lo hice fui capaz de ayudar a otras personas e inspirar a quien luchan contra cualquier desorden o enfermedad”.
Diversos artistas y cantantes han desarrollado trastornos alimenticios debido a las expectativas de belleza que son promovidas en sus círculos; sin embargo, muchos de ellos han compartido su historia para ayudar a otras personas que sufren por las mismas razones.