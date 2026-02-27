13 celebridades que han hablado sobre sus trastornos alimenticios

Celebridades que sufrieron desórdenes alimenticios

Eiza González

En 2026, a través de su cuenta de Instagram , Eiza compartió una publicación donde habló sobre sus desórdenes alimenticios: “la mayor parte de mi vida he tenido una relación complicada con mi cuerpo. Empezó a una edad temprana, después de la muerte repentina de mi papá, cuando afronté la depresión comiendo compulsivamente, tratando de aliviar el dolor que no había procesado aún”, narró la mexicana.

Eiza agregó que a los 15 años, cuando entró al ojo público, se obsesionó con su peso y sus medidas: “Ese nivel de escrutinio naturalmente desarrolló dismorfia corporal y me llevó por un doloroso camino”.

La actriz mexicana mencionó que superó su trastorno y actualmente “me he comprometido profundamente en dar amor a mi cuerpo, llenarlo de amabilidad, cariño y respeto para que pueda sentirse feliz y realizado”.

Eiza González habló recientemente sobre el trastorno que padeció. (Getty Images)

Hilary Duff

En 2022, la cantante y actriz Hilary Duff , declaró a Women’s Health Australia que padeció un trastorno alimenticio a la edad de 17 años después de la serie Lizzie McGuire. “Yo pensaba ‘Salgo en pantalla y las actrices tienen que ser delgadas’”.

Hilary ha admitido que convertirse en mamá la ayudó a aceptar su cuerpo al priorizar su salud y fortaleza sobre las expectativas estéticas de los demás.

Duff también tuvo este tipo de problemas en su adolecencia. (Getty Images)

Zayn Malik

En su libro de memorias titulado Zayn (2016), el cantante de One Direction declaró que padeció trastornos alimenticios graves que no le fueron diagnosticados profesionalmente. Zayn atribuye sus problemas a que “no tenía control de nada de mi vida” mientras formaba parte de la banda.

“Simplemente me pasaba días… a veces dos o tres, sin comer absolutamente nada. Era una cosa seria”, expresó Zayn. “Cuando echo un vistazo al pasado y veo fotos de noviembre de 2014 puedo ver qué tan enfermo estaba”, agregó el cantante.

Zayn es de los pocos hombres que han hablado sobre su TCA. (Getty Images)

Taylor Swift

En su documental Miss Americana (2020), Taylor Swift confesó que no le gusta ver fotografías de ella porque le afecta la manera en que se percibe. La intérprete de Blank Space habló sobre el efecto que tenía en ella ver fotografías donde su vientre se marcaba o la gente comentaba que estaba embarazada: “Eso provocaba que pasara hambre y dejara de comer”.

La cantante específico que “aunque ha pasado pocas veces, no me siento orgullosa de ello” y añadió que “pensaba, es normal, es que hago mucho deporte. Y era verdad, hacía mucho deporte, pero no comía”. Taylor también mencionó lo difícil que es aceptar la verdad: “No admites tener un trastorno alimentario, pero haces una lista de todo lo que comes en un día y sabes que no está bien”.